BÖRSE AKTUELL: Positive Stimmung vor US-Zinsentscheid (29.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street-Futures weiter im Plus

Gemischte Stimmung in Asien

Rohstoffe & Devisen erholen sich

Die Börse aktuell zeigt sich vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank freundlich. Besonders die großen Tech-Indizes an der Wall Street setzen ihre Erholung fort, während Rohstoffe und Edelmetalle ebenfalls zulegen. Anleger blicken gespannt auf die kommende Woche, in der die Big Tech-Konzerne ihre Zahlen vorlegen. ✅ Drei Key Takeaways 💹 Wall Street-Futures weiter im Plus

Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes steigen weiter – der Nasdaq 100 verzeichnet bereits den sechsten Tag in Folge Gewinne (+0,35 %). Auch der S&P 500 (+0,2 %) und der Russell 2000 (+0,1 %) liegen leicht im Plus, während der Dow Jones und der EuroStoxx 50 knapp unter der Nulllinie handeln.

Analysten erwarten, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senkt – ein Signal für eine mögliche geldpolitische Wende. 🌏 Gemischte Stimmung in Asien

Während in Japan (Nikkei 225: +1,3 %) und Südkorea (KOSPI: +1,7 %) die KI-bezogene Euphorie rund um den Chipsektor anhält, fiel der australische Index ASX 200 nach überraschend hohen Inflationsdaten um fast 1 %.

Besonders die Rekordgewinne von SK Hynix (Betriebsgewinn: 7,9 Mrd. USD) sorgen für Optimismus im asiatischen Technologiesektor. 💰 Rohstoffe & Devisen erholen sich

Der Goldpreis beendete seine viertägige Verlustserie und stieg um 1,1 % auf 3.980 USD, während Silber um 2 % auf 47,84 USD zulegte.

