Börse Aktuell – Marktbericht Börse: Asien, Wall Street, Gold & Notenbanken

- Asien uneinheitlich, Japan mit starker Rally
- Unternehmenszahlen und Notenbanken bewegen die Märkte
- Edelmetalle erholen sich, Ölpreise unter geopolitischem Druckabbau
Asien mit uneinheitlicher Entwicklung
Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich im aktuellen Marktbericht Börse uneinheitlich. Während die großen chinesischen Indizes leicht nachgaben, legten die Futures auf den japanischen Nikkei 225 zum Handelsschluss um mehr als 1 % zu. Der Kassamarkt in Japan verzeichnete sogar ein Plus von über 3 %. Auch südkoreanische Aktien konnten deutliche Gewinne verbuchen.
Japanische Aktien profitieren von Finanz- und Technologiewerten
Die Rally an der Tokioter Börse wurde vor allem von Finanz- und Technologietiteln getragen. Besonders gefragt waren die Aktien der Mizuho Financial Group, die um 5 % zulegten. Auslöser waren starke Quartalszahlen, eine angehobene Prognose sowie die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms.
Börse Aktuell: Wall Street Futures im Plus
An den US-Börsen deutet sich ein freundlicher Handelsstart an. Die Futures auf den US100 steigen um 0,4 %, während der US500 um 0,25 % zulegt.
Unternehmenszahlen im Fokus: Palantir stark, Nvidia schwächer
Die Aktie von Palantir sprang im nachbörslichen Handel um 5 % nach oben. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 70 % auf 1,4 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Auch der Gewinn je Aktie lag mit 0,25 US-Dollar über der Prognose von 0,23 US-Dollar.
Dagegen verlor Nvidia im nachbörslichen Handel rund 3 %. Belastend wirkten Aussagen des OpenAI-CEO, wonach das Unternehmen alternative Chip-Architekturen für den Ausbau seiner Infrastruktur prüft.
Marktbericht Börse: RBA hebt Zinsen an – AUDUSD deutlich fester
Die australische Notenbank (RBA) hob den Leitzins auf 3,85 % an. Dieser Schritt war teilweise eingepreist, dennoch legte der AUDUSD um über 1 % zu und machte zuvor erlittene Verluste im Zusammenhang mit dem Ausverkauf bei Edelmetallen wett.
RBA-Gouverneurin Michele Bullock betonte die Widerstandsfähigkeit der australischen Wirtschaft. Zudem erhöhte die Notenbank ihre Prognose für den Leitzins zum Jahresende auf 4,2 % und verwies auf weiterhin erhöhten Inflationsdruck.
Edelmetalle stabilisieren sich deutlich
Edelmetalle zeigen im aktuellen Börse Aktuell-Umfeld klare Erholungstendenzen. Silber sprang um mehr als 8 % auf 85 US-Dollar je Unze, während Gold um 5 % auf rund 4.900 US-Dollar zulegte. Goldman Sachs sieht Gold weiterhin durch strukturelle Nachfrage gestützt und bezeichnet es als strategische Absicherung für institutionelle Investoren und Zentralbanken.
Energiemärkte unter Druck – geopolitische Risiken nehmen ab
Die Ölpreise bleiben schwach. Brent notiert unter 66 US-Dollar je Barrel, WTI knapp unter 62 US-Dollar. Der Markt richtet den Blick zunehmend auf das Handelsabkommen zwischen den USA und Indien sowie auf den teilweisen Regierungsstillstand in den USA.
Zusätzlich signalisierte der Iran Bereitschaft zu neuen Atomgesprächen mit den USA. Analysten gehen davon aus, dass bei reibungslosen Verhandlungen die derzeit in den Ölpreisen enthaltene geopolitische Prämie von 5 bis 10 US-Dollar wegfallen könnte.
Historisches Handelsabkommen zwischen den USA und Indien
Ein umfassendes Handelsabkommen zwischen den USA und Indien sieht vor, die Zölle auf indische Waren von bisher 50 % auf 18 % zu senken. Im Gegenzug öffnet Indien seine Märkte stärker für US-Produkte. Indische Aktien reagierten mit kräftigen Kursgewinnen. Zudem verpflichtete sich Indien, künftig kein russisches Öl mehr zu importieren und stattdessen US-Öl zu beziehen.
USA: Regierungsstillstand und Arbeitsmarktdaten
US-Präsident Donald Trump forderte das Repräsentantenhaus auf, das Haushaltsgesetz zügig zu verabschieden, um den teilweisen Government Shutdown zu beenden. Der ursprünglich für Freitag erwartete US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) dürfte sich dadurch verzögern.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026.
AUDUSD hat sämtliche Abwärtsbewegungen im Zusammenhang mit dem Edelmetall-Ausverkauf vollständig aufgeholt.
