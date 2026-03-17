BÖRSE HEUTE: Märkte steigen trotz Nahost-Konflikt (17.03.2026)

Das Wichtigste in Kürze Märkte bleiben stabil

Ölpreis bleibt hoch

Hoffnung treibt Kurse

Börse heute: Märkte bleiben stabil trotz geopolitischer Risiken 📊 Die Börse heute zeigt sich überraschend robust, obwohl die Spannungen im Nahen Osten weiter anhalten. Die Börse aktuell wird weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst, doch Investoren setzen zunehmend auf eine mögliche Entspannung der Lage. Trotz anhaltender Unsicherheit rund um den Konflikt im Persischen Golf bleiben die Finanzmärkte stabil – ein Zeichen dafür, dass Anleger bereits ein positives Szenario einpreisen. Key Takeaways Märkte bleiben stabil:

Aktien steigen trotz geopolitischer Risiken. Ölpreis bleibt hoch:

Über 100 USD als Belastungsfaktor. Hoffnung treibt Kurse:

Erwartungen wichtiger als Fakten. Geopolitik und Ölpreis im Fokus Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, auch wenn erste Hoffnungen auf eine Deeskalation bestehen: US-Präsident Trump spricht von Fortschritten der militärischen Operation

Gleichzeitig wird ein Konfliktende weiterhin nicht kurzfristig erwartet

Berichte über Verhandlungen sorgen dennoch für Optimismus Der Ölpreis bleibt dabei ein zentraler Faktor für die Börse aktuell:

Brent notiert weiterhin über 100 USD, was die Unsicherheit und Inflationsrisiken unterstreicht. Aktienmärkte zeigen moderate Stärke 📈 Trotz der angespannten Lage entwickeln sich die Aktienmärkte positiv: S&P 500 : +0,4 %

Nasdaq : +0,5 %

Dow Jones: +0,2 % Auch in Europa zeigt sich ein ähnliches Bild: DAX : +0,7 %

CAC 40 : +0,5 %

FTSE 100: +0,8 % Diese Entwicklung zeigt, dass die Börse heute stark von Erwartungen getrieben wird – insbesondere der Hoffnung, dass sich der Konflikt nicht weiter ausweitet. Weitere Märkte: Währungen, Rohstoffe & Krypto Neben Aktien lohnt sich ein Blick auf andere Anlageklassen: US-Dollar schwächer , was auf steigende Risikobereitschaft hindeutet

Gold stabil bei rund 5.000 USD, Silber unter Druck

Industriemetalle schwächer , u.a. Kupfer und Nickel

Krypto-Markt leicht negativ, Bitcoin bei ca. 75.000 USD Diese gemischten Signale spiegeln die Unsicherheit wider, die aktuell an der Börse herrscht. Unternehmensnews: Nvidia im Fokus Ein wichtiger Impuls kommt aus dem Technologiesektor: Nvidia hebt Prognosen an

Ziel: 1 Billion USD Umsatz bis 2027

Unterstützung durch anhaltenden KI-Boom und Speicherknappheit Diese Entwicklungen zeigen, dass strukturelle Wachstumsthemen weiterhin eine wichtige Rolle an der Börse aktuell spielen. Fazit Die Börse heute präsentiert sich widerstandsfähig, obwohl die geopolitischen Risiken hoch bleiben. Die Börse aktuell wird vor allem von Erwartungen gesteuert – insbesondere der Hoffnung auf eine baldige Entspannung im Nahen Osten. Kurzfristig könnten die Märkte weiter stabil bleiben, solange sich diese Erwartungen halten. Doch die Lage bleibt fragil: Jede negative Überraschung könnte schnell zu stärkeren Korrekturen führen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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