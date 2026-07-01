Europäische Aktien eröffneten die Handelssitzung am Mittwoch ohne klare Richtung, nachdem der STOXX Europe 600 am Vortag ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Anleger bleiben im Vorfeld zweier wichtiger makroökonomischer Ereignisse vorsichtig: der Veröffentlichung der vorläufigen Inflationsdaten der Eurozone für Juni und den Reden der weltweit führenden Notenbanker auf dem EZB-Forum für Zentralbanken im portugiesischen Sintra.

Rüstungswerte gehören zu den stärksten Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall Aktie legt um rund 4 % zu, und auch die Papiere der RENK Group sowie von Hensoldt verzeichnen deutliche Kursgewinne. Die Rallye beschränkt sich nicht nur auf Deutschland, sondern beflügelt auch verschiedene französische, britische und norwegische Rüstungsunternehmen. Unterdessen wird Rohöl nahe eines mehrmonatigen Tiefs bei etwa 72 US-Dollar pro Barrel gehandelt. Dies stützt globale Risikoanlagen zusätzlich, da es die Inflationssorgen dämpft.

Wichtige Marktbewegungen im Überblick

DAX: +0,2 %

Euro Stoxx 50: -0,5 %

STOXX Europe 600: -0,3 %

CAC 40: -0,3 %

FTSE 100: -0,2 %

IBEX 35: -0,3 %

FTSE MIB: -0,3 %

Die heutige Kursentwicklung lässt einen klaren Trend vermissen. Nach einer starken Rallye in den letzten Wochen scheinen die Anleger Gewinne mitzunehmen, während sie auf neue makroökonomische Impulse warten, die die nächste Richtung der europäischen Aktienmärkte bestimmen könnten.

Rüstungsaktien stark, Luxusgüter schwächeln

Zu den stärksten Werten im STOXX Europe 600 gehört heute neben Airbus und der Deutschen Telekom erneut die Rheinmetall Aktie. Dies spiegelt das anhaltende Interesse der Anleger an Rüstungs- und ausgewählten defensiven Sektoren wider.

Auf der Verliererseite finden sich Schneider Electric, Anheuser-Busch InBev und LVMH, was die anhaltende Sektorrotation bei europäischen Aktien unterstreicht. (

Technischer Ausblick: DE40 und EU50

Seit Juni 2025 hat der Future auf den Euro Stoxx 50 vier signifikante Rücksetzer erlebt, sich aber von jedem Rückgang relativ schnell wieder erholt. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, wobei der exponentielle 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) derzeit bei etwa 5.900 Punkten liegt. Ein Rückgang auf dieses Niveau würde einer Korrektur von rund 8 % gegenüber den aktuellen Kursen entsprechen. Der Index testet erneut den Bereich des Rekordhochs um 6.350 Punkte. Ein entscheidender Ausbruch über diesen Widerstand könnte die Tür für einen weiteren Aufwärtsschub und neue Allzeithochs öffnen. (

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Future auf den deutschen DAX notiert heute höher, obwohl sich die Struktur der Rallye in den letzten Monaten abgeflacht hat. Seit dem Frühjahr ist der Index fünfmal unter seinen EMA200 gefallen, konnte sich aber jedes Mal erfolgreich erholen. Aus technischer Sicht bleibt die Verteidigung der Unterstützung über dem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt (EMA50) bei etwa 24.400 Punkten die wichtigste Bedingung für die Aufrechterhaltung des aktuellen Aufwärtstrends.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Sektorrotation im Euro Stoxx 50

Die aktuellen Marktentwicklungen verdeutlichen weiterhin eine aktive Rotation zwischen Sektoren und Einzelwerten innerhalb des Euro Stoxx 50. Investoren schichten ihr Kapital gezielt in Branchen um, von denen sie erwarten, dass sie von höheren Staatsausgaben, stabilen Gewinnen und sich verbessernden makroökonomischen Bedingungen profitieren – was den anhaltenden Fokus auf die Rheinmetall Aktie erklärt. Gleichzeitig werden Gewinne in Sektoren mitgenommen, die im vergangenen Jahr deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten haben.

Einkaufsmanagerindizes (PMI) deuten auf Besserung hin

Die am Mittwoch veröffentlichten PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe deuten darauf hin, dass sich der europäische Industriesektor nach einer längeren Schwächephase weiter stabilisiert, wenngleich die Erholung ungleichmäßig verläuft:

Spanien enttäuschte mit einem Rückgang des Industrie-PMI auf 49,7 – und fiel damit unter die Erwartungen sowie die wichtige Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Schweiz verfehlte ebenfalls die Prognosen, obwohl der Wert von 54,3 weiterhin ein solides industrielles Wachstum signalisiert.

Frankreich lieferte eine positive Überraschung: Der Industrie-PMI stieg auf 51,2.

Deutschland meldete einen finalen Wert von 50,3 und verbleibt damit leicht im Wachstumsbereich.

Eurozone: Der Industrie-PMI für die gesamte Eurozone wurde mit 51,4 bestätigt und lag damit leicht über den Markterwartungen.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass sich die europäische Industrie allmählich verbessert, die Dynamik jedoch fragil bleibt. Während die Stabilisierung zyklische Unternehmen stützen dürfte, reicht das Tempo der Erholung noch nicht aus, um eine starke Beschleunigung der Unternehmensgewinne nahezulegen.

Inflation als entscheidender Makro-Katalysator

Das Hauptereignis des Tages ist die Veröffentlichung des vorläufigen Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone für Juni. Volkswirte erwarten, dass sich die Gesamtinflation von 3,2 % auf 3,0 % im Jahresvergleich abschwächt.

Ein schwächerer Wert würde die Erwartungen untermauern, dass der Inflationsdruck nach dem diesjährigen Energieschock allmählich nachlässt. Dies könnte der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr Spielraum geben, die Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf zu lockern. Umgekehrt könnte eine unerwartet hohe Inflation die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe treiben, die Erwartungen an zukünftige EZB-Zinssenkungen dämpfen und somit die Aktienbewertungen belasten.

EZB-Forum in Sintra könnte den Ton angeben

Der zweite wichtige Impulsgeber wird das jährliche EZB-Forum für Zentralbanken in Sintra sein. Investoren werden besonders die Aussagen folgender Notenbanker genau analysieren:

Kevin Warsh , Vorsitzender der US-Notenbank (Fed)

Christine Lagarde , Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB)

Andrew Bailey , Gouverneur der Bank of England (BoE)

Tiff Macklem, Gouverneur der Bank of Canada (BoC)

Im Rampenlicht steht vor allem Kevin Warsh bei seinem ersten großen internationalen Auftritt seit seiner Ernennung zum Fed-Vorsitzenden. Obwohl viele zunächst erwartet hatten, dass er einen eher expansiven (dovish) Kurs einschlagen würde, fielen seine jüngsten Äußerungen merklich restriktiver (hawkish) aus, da er das Risiko einer hartnäckigen strukturellen Inflation betonte. Jeder Hinweis darauf, dass die großen Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik länger beibehalten wollen, könnte weltweit sowohl die Anleiherenditen als auch die Aktienmärkte beeinflussen.

Geopolitische Risiken bleiben im Fokus

Auch wenn die Rohölpreise die durch den jüngsten Nahostkonflikt ausgelösten Aufschläge größtenteils wieder abgegeben haben und sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weitgehend normalisiert hat, bleiben geopolitische Risiken präsent.

Berichten zufolge hatte US-Präsident Donald Trump kürzlich erneute Militäraktionen gegen den Iran in Erwägung gezogen, bevor er sich letztlich für die Fortsetzung diplomatischer Bemühungen entschied. Angesichts bevorstehender Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern in Doha bleibt die geopolitische Unsicherheit erhöht.

Für Europa ist dies besonders kritisch: Die Wirtschaft der Eurozone reagiert deutlich empfindlicher auf höhere Energiepreise als die der USA. Ein erneuter sprunghafter Anstieg der Ölpreise könnte schnell die Inflationserwartungen anheizen und den geldpolitischen Ausblick der EZB verkomplizieren.

SO SEHEN SIEGER AUS!