Börse Aktuell: DAX steigt nach Iran-Entspannung | Markt News Europa

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag deutlich stärker. Der DAX gewinnt rund 1,3%, während der französische CAC 40 um 0,9% zulegt. Auch der FTSE 100 steigt um etwa 0,7%, während der paneuropäische Stoxx 600 rund 0,8% höher notiert. Die aktuellen Markt News werden vor allem durch geopolitische Entspannung im Nahen Osten bestimmt.

Auslöser der positiven Stimmung an der Börse aktuell ist die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, einen geplanten Militärschlag gegen Iran vorerst auszusetzen. Hintergrund sind diplomatische Bemühungen von Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die mehr Zeit für Verhandlungen gefordert hatten.

Trump erklärte zudem, dass eine „sehr gute Chance“ auf ein neues Atomabkommen mit Iran bestehe. Diese Aussagen sorgten unmittelbar für sinkende Spannungen an den Finanzmärkten und belasteten gleichzeitig den Ölpreis.

Markt News: Ölpreis fällt trotz hoher Brent-Notierungen

Der Ölpreis gab infolge der diplomatischen Signale um rund 2% nach. Dennoch bleibt Brent-Öl weiterhin oberhalb der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Die Juli-Kontrakte handeln aktuell bei rund 109,8 US-Dollar.

Parallel dazu zeigt sich der US-Dollar wieder stärker. Der Bloomberg Dollar Spot Index steigt um 0,3%, während sich der USDIDX im Bereich von 99,13 bis 99,14 bewegt. Anleger bleiben trotz der jüngsten Erholung weiterhin vorsichtig.

DAX und Euro Stoxx 50: Diese Branchen treiben die Börse aktuell an

Quelle: XTB

Innerhalb des Euro Stoxx 50 zählen vor allem zyklische Sektoren zu den Gewinnern. Besonders stark entwickeln sich:

Transportwerte (+2,61%)

Konsumgüter (+1,42%)

Industrieunternehmen (+1,36%)

Gesundheitswerte (+1,12%)

Der Energiesektor bleibt hingegen leicht im Minus (-0,03%), belastet durch schwächere Aktien von TotalEnergies und Eni. Rohstoffwerte verzeichnen lediglich minimale Gewinne.

Quelle: XTB

SAP und Rheinmetall im Fokus der Markt News

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro Stoxx 50 gehört heute SAP. Die Aktie steigt um fast 6,9% und profitiert von der verbesserten Risikostimmung im Technologiesektor. Trotz der starken Erholung liegt SAP seit Jahresbeginn weiterhin rund 25% im Minus.

Auch Rheinmetall zählt zu den größten Gewinnern an Europas Börsen. Die Aktie gewinnt mehr als 5%, während der gesamte Verteidigungssektor um etwa 2,5% zulegt. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Branche durch die Nachricht, dass Schweden französische Fregatten im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar kaufen will. Saab soll dabei Radar- und Waffensysteme liefern.

Die heutigen Gewinner und Verlierer am europäischen Markt; Unternehmen, die im EuroStoxx 50 und im EU50 gelistet sind. Quelle: XTB

Weitere Markt News: Evolution Gaming, Uniper und Vallourec

Evolution Gaming springt um mehr als 11% nach oben. Grund ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über 2 Milliarden Euro - eines der größten Programme in der Unternehmensgeschichte.

Uniper gewinnt zwischen 1,9% und 9,3%, nachdem die deutsche Regierung ihre Pläne zur Privatisierung des Energiekonzerns bestätigt hat. Der Staat hält derzeit 99,12% der Anteile. Ein Börsengang oder größerer Aktienverkauf könnte zu den bedeutendsten europäischen Deals des Jahres gehören.

Unter Druck steht dagegen Vallourec. Die Aktie verliert fast 7,8%, nachdem ArcelorMittal seinen 10%-Anteil mit Abschlag verkauft hat. Der Verkauf brachte dem Stahlkonzern rund 667 Millionen Euro ein.

Börse Aktuell: Halbleiterwerte bleiben unter Druck

Trotz der starken Entwicklung von SAP zeigen sich Anleger bei Halbleiterwerten weiterhin zurückhaltend. Infineon verliert rund 1,81%, während ASML etwa 0,76% nachgibt.

Die Unsicherheit rund um den globalen Handel sowie die bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia sorgen dafür, dass Investoren im Technologiesektor aktuell selektiv vorgehen.

SO SEHEN SIEGER AUS!