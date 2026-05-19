TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (19.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Bearishes Signal

Technische Schwäche

Trading Idee

Im Forex Trading stehen aktuell besonders die Bewegungen im Währungspaar EUR/USD im Fokus. Nach einer starken Aufwärtsbewegung seit März mehren sich nun die Signale für eine mögliche Trendumkehr. Der Euro hat wichtige Unterstützungszonen unterschritten und gleichzeitig mehrere technische Verkaufssignale ausgelöst. Besonders die sogenannte Overbalance-Struktur deutet darauf hin, dass der bisherige Aufwärtstrend an Dynamik verliert. Damit ergibt sich eine interessante Trading Idee im Forex Trading, die auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung setzt. ► EURUSD WKN:965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ⚡ Key Takeaways 📉 Bearishes Signal: EUR/USD fällt unter wichtige Unterstützung bei 1,1655 .

📊 Technische Schwäche: Kurs notiert unter dem EMA100.

🎯 Trading Idee: Short-Setup mit Zielen bei 1,1512 und 1,1430. 📊 Forex Trading Analyse: EUR/USD unter Druck Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📉 Bruch der horizontalen Unterstützung bei 1,1655

📊 Kurs unter dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt

🔄 1:1-Struktur wurde negiert 👉 Diese Signale sprechen für eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends. 📉 Overbalance-Strategie signalisiert Trendwechsel Ein entscheidender technischer Faktor: 📊 Aufwärtsstruktur wurde gebrochen

⚠️ Overbalance-Muster zeigt Schwäche

📉 Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge steigt 👉 Solange der Kurs unter 1,1655 bleibt, bleibt das bearishe Szenario dominant. 📈 Trading Idee im Forex Trading: Short im EUR/USD Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgendes Setup: 📍 Möglicher Position: Short EUR/USD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 1,1512

TP2: 1,1430 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,1705 Das Setup basiert auf der Fortsetzung der neuen Abwärtsbewegung. ⚖️ Warum die Marke von 1,1655 entscheidend bleibt Ein zentraler Bereich für die weitere Entwicklung: 📊 ehemaliger Support bei 1,1655

📉 unterhalb → bearishes Szenario aktiv

📈 darüber → mögliche Stabilisierung 👉 Diese Zone bleibt entscheidend für die Gültigkeit der Trading Idee. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading sollten Risiken berücksichtigt werden: 📈 überraschende Dollar-Schwäche

🏦 Änderungen in der Fed- oder EZB-Politik

📊 hohe Volatilität nach Konjunkturdaten Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧾 Fazit: Trading Idee im Forex Trading setzt auf EUR/USD-Schwäche Die aktuelle Marktlage im EUR/USD liefert eine strukturierte Trading Idee im Forex Trading auf der Short-Seite. Der Bruch wichtiger Unterstützungen und die negierte Overbalance-Struktur sprechen für weiteres Abwärtspotenzial. Solange der Kurs unter 1,1655 bleibt, könnten die Ziele bei 1,1512 und 1,1430 realistisch sein. EURUSD Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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