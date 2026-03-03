Börse Aktuell & Marktbericht Börse – Asiatische Aktien unter Druck, Ölpreise steigen, Märkte volatil

Das Wichtigste in Kürze Aktienmärkte deutlich unter Druck

Ölpreis über 80 Dollar verstärkt Inflationssorgen

Anleihen verlieren trotz Sicherheitsstatus

Key Takeaways Aktienmärkte deutlich unter Druck: Asiatische Indizes verzeichnen kräftige Verluste, und schwache Futures in den USA sowie Europa deuten auf eine Fortsetzung der Korrektur hin. Ölpreis über 80 Dollar verstärkt Inflationssorgen: Die Eskalation im Nahen Osten treibt Brent über 80 Dollar je Barrel und rückt Inflationsrisiken erneut in den Fokus der Anleger. Anleihen verlieren trotz Sicherheitsstatus: Steigende Energiepreise erhöhen Zinserwartungen, was weltweit zu Abgaben bei Staatsanleihen führt und die Renditen nach oben treibt. Börse Aktuell – Marktbericht Börse zeigt deutliche Schwäche an den asiatischen Aktienmärkten mit spürbarem Verkaufsdruck. Der MSCI Asia Pacific Index fiel stark, was die größte Bewegung seit Tagen reflektiert und die Stimmung an den globalen Börsen dämpft. Schwache Entwicklung bei Asien-Aktien Der Aktienmarkt in Asien gerät unter Druck: Mehrere wichtige Indizes verzeichneten deutliche Verluste, insbesondere nach geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der südkoreanische KOSPI-Index fiel nach der Wiedereröffnung nach einem langen Wochenende deutlich. Signale aus den Futures | Börse Aktuell Auch die Westlichen Futures signalisieren weitere Abwärtsbewegungen: Aktien-Index-Futures in den USA und Europa tendieren schwächer und deuten auf eine mögliche Fortsetzung der Korrektur an den globalen Märkten hin. Ölpreis treibt Märkte | Marktbericht Börse Die geopolitische Eskalation zwischen Iran, den USA und Israel drückt auf die Energiepreise: Brent-Öl stieg erneut über $80 pro Barrel, angetrieben durch Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe im wichtigen Transitgebiet der Straße von Hormuz. US-Dollar legt zu Der US-Dollar konnte gegenüber anderen Währungen zulegen, unterstützt durch die erhöhte Risikoaversion der Anleger angesichts der geopolitischen Unsicherheit und den steigenden Rohölpreisen. Anleihen unter Druck | Marktbericht Börse Trotz ihres üblichen sicheren Rufes gerieten Staatsanleihen weltweit unter Verkaufsdruck. Die steigenden Öl- und Energiepreise lassen Inflationsrisiken wieder in den Vordergrund rücken und heben die Aussicht auf höhere Zinsen, was die Renditen nach oben treibt. Globale Staatsanleihen schwächer In der Folge zeigten Staatsanleihen von Sydney über Tokio bis in die USA Verluste, da Anleger ihre Portfolios risikoadjustiert neu ausrichten und von festverzinslichen in risikoanfälligere Anlagen umschichten. OIL (D1 timeframe) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Börse Aktuell Der Marktbericht Börse zeichnet ein Bild globaler Börsenturbulenzen: Deutliche Verluste im asiatischen Aktienmarkt.

Western Futures schwächer, Risiken für weitere Korrekturen.

Ölpreise über $80/Barrel, geopolitische Risiken dominieren die Marktstimmung.

Stärke des US-Dollars und Druck auf Staatsanleihen. Bleiben Sie mit Börse Aktuell & Marktbericht Börse auf dem Laufenden über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten weltweit.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.