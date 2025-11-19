Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Asien, Europa & USA

Das Wichtigste in Kürze Schwache Vorgaben aus Asien und nachgebende Futures in Europa und den USA belasten das globale Marktumfeld

Japan rückt in den Fokus

Wichtige Impulse heute – Nvidia-Zahlen, UK-Inflationsdaten und das FOMC-Protokoll

Die Börsen in der Asia-Pacific-Region starteten überwiegend schwach in den Handelstag. Der Nikkei 225 in Japan verlor 0,12 %, der Hang Seng in Hongkong gab 0,45 % nach und der Shanghai Composite bewegte sich kaum. Auch Australiens S&P/ASX 200 verzeichnete leichte Rückgänge.

Im Fokus der Anleger steht damit erneut die Frage, wie sich globale Risiken auf die großen Leitindizes auswirken. Marktbericht Börse: Europäische und US-Futures zeigen nach unten Die Futures auf europäische und amerikanische Aktienindizes deuten laut aktuellem Marktbericht moderate Rückgänge an. Besonders Europas Futures stehen unter Druck, während die US-Kontrakte etwas stabiler wirken. Anleger bereiten sich damit auf eine schwächere Eröffnung der westlichen Märkte vor. Gemischte Konjunktursignale aus Australien und Neuseeland Aus Ozeanien kamen gemischte Wirtschaftsdaten: Neuseelands Produzentenpreisindex (PPI) lag unter den Erwartungen.

Australiens Löhne entwickelten sich wie prognostiziert – moderates Wachstum, aber mit spürbarer Abschwächung im privaten Sektor. Diese Daten verstärken die Unsicherheit darüber, wie robust die regionale Wirtschaft tatsächlich ist. Devisenmarkt: Yen und Euro gefragt, AUD und NZD schwach Auf dem Devisenmarkt zeigt sich eine deutliche Flucht in sichere Häfen. Der australische Dollar (AUD) und der Neuseeland-Dollar (NZD) gehören zu den größten Verlierern.

Dagegen profitieren Yen und Euro vom Risikoaversions-Umfeld und gelten derzeit als relativ stabile Währungen. Japan: Großes Konjunkturpaket sorgt für politische Bewegung Japans Premierminister Sanae Takaichi kündigte ein neues Stimuluspaket von über 20 Billionen Yen an, finanziert durch ein umfangreiches Zusatzbudget.

Gleichzeitig traf sich BoJ-Chef Ueda mit Finanzministern, um über die wirtschaftliche Lage und mögliche geldpolitische Maßnahmen zu beraten – insbesondere angesichts des schwachen Yen. Geopolitik: Neue Spannungen zwischen China und Japan Trotz kurzzeitiger Yen-Erholung und steigender Staatsanleiherenditen kehrt Nervosität zurück: Medienberichte deuten darauf hin, dass China erneut ein Importverbot für japanische Meeresprodukte erwägt. Dies belastet die ohnehin angespannten diplomatischen Beziehungen. USA–Saudi-Arabien: Strategische Partnerschaft wird ausgeweitet Die USA und Saudi-Arabien haben mehrere bedeutende Vereinbarungen abgeschlossen – von Verteidigung und Technologie bis hin zu strategischer Kooperation.

Saudi-Arabien plant: den Kauf von 300 US-Panzern ,

langfristig auch F-35-Jets ,

sowie neue Kooperationen in den Bereichen KI, kritische Rohstoffe und Nukleartechnologie. Damit wird die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Achse zwischen beiden Ländern deutlich gestärkt. Fed-Nachfolge: Trump spricht über möglichen Kandidaten US-Präsident Trump deutete an, bereits eine Präferenz für den nächsten Vorsitz der Federal Reserve zu haben. Finanzminister Scott Bessent führt derzeit Gespräche mit mehreren Kandidaten.

Unter den potenziellen Nachfolgern von Jerome Powell gelten: Kevin Hassett (NEC-Direktor)

Kevin Warsh (ehem. Fed-Mitglied) als besonders wahrscheinlich. Rohstoffe: Öl schwächer, Gold und Silber deutlich stärker Der WTI Ölpreis fällt um 0,2 %, nachdem die API-Daten überraschend hohe US-Öllagerbestände meldeten.

Im Gegensatz dazu legen Edelmetalle kräftig zu: Gold steigt um 0,67 %

Silber gewinnt 1,42 % Kryptowährungen erneut im Minus Der Kryptomarkt bleibt volatil: Bitcoin fällt erneut und testet die Marke von 90.000 USD. Nach einem kurzen Erholungsversuch setzt sich der Abwärtstrend fort. Wichtige Termine heute: Worauf Anleger achten sollten Im heutigen Börsenumfeld stehen mehrere Marktimpulse im Mittelpunkt: Nvidia-Quartalszahlen als wichtiges Signal für den Technologiesektor

UK-Inflationsdaten (VPI)

Reden von Notenbankern mit möglichen Hinweisen zur Geldpolitik

Protokoll der FOMC-Sitzung (USA) Zudem beobachten Investoren weiterhin: Fortschritte Japans bei den neuen Konjunkturpaketen

Geopolitische Entwicklungen rund um die Ukraine

