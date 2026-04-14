Börse Aktuell: DAX und S&P 500 leicht schwächer - Wichtige Markt News zu Inflation, China-Daten und Earnings

Die US-Futures zeigen sich heute leicht schwächer, bleiben jedoch klar im Aufwärtstrend. Der S&P 500 notiert aktuell bei rund 6.920 Punkten und damit nur knapp unter seinem Allzeithoch.

Trotz kurzfristiger Zurückhaltung bleibt das Marktumfeld stabil, nachdem der Index zuletzt bis auf rund 6.886 Punkte gestiegen ist und sich damit nahe Rekordniveaus bewegt.

Markt News: Fokus auf Inflation und Konjunkturdaten

Im Mittelpunkt der heutigen Markt News stehen wichtige US-Konjunkturdaten. Erwartet werden unter anderem:

NFIB-Geschäftsklimaindex (11:00 GMT)

ADP-Arbeitsmarktdaten

Erzeugerpreise (PPI) für März (13:30 GMT)

Zusätzlich treten mehrere Vertreter der Fed und der EZB auf, was für erhöhte Volatilität sorgen könnte.

Auch geopolitische Entwicklungen bleiben relevant: Israel nimmt Gespräche mit dem Libanon auf, während globale Spannungen weiterhin Einfluss auf die Märkte haben.

China-Daten enttäuschen deutlich

Schwache Konjunkturdaten aus China belasten die Stimmung in Asien.

Exporte stiegen im Jahresvergleich nur um 2,5 % (Erwartung: 8,6 %)

Importe legten um 27,8 % zu (Erwartung: 13,9 %)

Handelsbilanz fiel auf 51,13 Mrd. USD (Erwartung: 107,55 Mrd. USD)

Die Zahlen zeigen eine deutliche Abschwächung der Exportdynamik und sorgten dafür, dass der Hang Seng einen Großteil seiner vorherigen Gewinne wieder abgab.

Börse Aktuell: Hohe Erwartungen an die Berichtssaison

Die anstehende Berichtssaison rückt zunehmend in den Fokus der Anleger. Analysten haben ihre Gewinnprognosen zuletzt nach oben angepasst.

Laut Morgan Stanley ist das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P 500 um 18 % gesunken - ein Signal für attraktivere Bewertungen trotz steigender Kurse.

Markt News: Unternehmensmeldungen im Blick

Auch auf Unternehmensseite gibt es wichtige Entwicklungen:

US-Energieminister Wright erwartet eine baldige Ankündigung zur Ausweitung der Ölproduktion in Venezuela

Nvidia dementiert Berichte über eine mögliche Übernahme von Dell

Diese Nachrichten könnten insbesondere den Energie- und Technologiesektor bewegen.