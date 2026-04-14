Börse Aktuell: DAX und S&P 500 leicht schwächer - Wichtige Markt News zu Inflation, China-Daten und Earnings

- Börse Aktuell
- Markt News
- Globale Impulse
- Börse Aktuell
- Markt News
- Globale Impulse
Die US-Futures zeigen sich heute leicht schwächer, bleiben jedoch klar im Aufwärtstrend. Der S&P 500 notiert aktuell bei rund 6.920 Punkten und damit nur knapp unter seinem Allzeithoch.
Trotz kurzfristiger Zurückhaltung bleibt das Marktumfeld stabil, nachdem der Index zuletzt bis auf rund 6.886 Punkte gestiegen ist und sich damit nahe Rekordniveaus bewegt.
Markt News: Fokus auf Inflation und Konjunkturdaten
Im Mittelpunkt der heutigen Markt News stehen wichtige US-Konjunkturdaten. Erwartet werden unter anderem:
- NFIB-Geschäftsklimaindex (11:00 GMT)
- ADP-Arbeitsmarktdaten
- Erzeugerpreise (PPI) für März (13:30 GMT)
Zusätzlich treten mehrere Vertreter der Fed und der EZB auf, was für erhöhte Volatilität sorgen könnte.
Auch geopolitische Entwicklungen bleiben relevant: Israel nimmt Gespräche mit dem Libanon auf, während globale Spannungen weiterhin Einfluss auf die Märkte haben.
China-Daten enttäuschen deutlich
Schwache Konjunkturdaten aus China belasten die Stimmung in Asien.
- Exporte stiegen im Jahresvergleich nur um 2,5 % (Erwartung: 8,6 %)
- Importe legten um 27,8 % zu (Erwartung: 13,9 %)
- Handelsbilanz fiel auf 51,13 Mrd. USD (Erwartung: 107,55 Mrd. USD)
Die Zahlen zeigen eine deutliche Abschwächung der Exportdynamik und sorgten dafür, dass der Hang Seng einen Großteil seiner vorherigen Gewinne wieder abgab.
Börse Aktuell: Hohe Erwartungen an die Berichtssaison
Die anstehende Berichtssaison rückt zunehmend in den Fokus der Anleger. Analysten haben ihre Gewinnprognosen zuletzt nach oben angepasst.
Laut Morgan Stanley ist das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im S&P 500 um 18 % gesunken - ein Signal für attraktivere Bewertungen trotz steigender Kurse.
Markt News: Unternehmensmeldungen im Blick
Auch auf Unternehmensseite gibt es wichtige Entwicklungen:
- US-Energieminister Wright erwartet eine baldige Ankündigung zur Ausweitung der Ölproduktion in Venezuela
- Nvidia dementiert Berichte über eine mögliche Übernahme von Dell
Diese Nachrichten könnten insbesondere den Energie- und Technologiesektor bewegen.
S&P 500 und US Dollar Index im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Börse Aktuell bleibt stabil trotz Gegenwind
Die Börse zeigt sich aktuell robust, auch wenn kurzfristige Belastungsfaktoren wie schwache China-Daten und bevorstehende Inflationszahlen für Unsicherheit sorgen.
Entscheidend für die weitere Richtung dürften die heutigen US-Daten sowie die anlaufende Berichtssaison sein.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: US-Märkte drehen ins Plus (13.04.2026)
Russell 2000 führt US-Märkte nach oben
Goldpreis : Rückgang und neue Gold Prognose im Überblick
Lufthansa Aktie im Fokus – Airlines unter Druck
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.