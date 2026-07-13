Börse Aktuell: Straße von Hormus im Fokus - Ölpreise steigen, Aktienmärkte unter Druck

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dominieren zum Wochenstart die Börse Aktuell. Nachdem die iranischen Revolutionsgarden die Schließung der Straße von Hormus angekündigt haben, reagieren Anleger weltweit mit einer Flucht in sichere Anlagen. Gleichzeitig legen die Ölpreise deutlich zu, während Aktienmärkte und Kryptowährungen unter Druck geraten. Die aktuellen Markt News zeigen, dass die geopolitischen Risiken wieder das wichtigste Thema für Investoren sind.

Straße von Hormus: Iran kündigt Blockade an

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) erklärten am Wochenende, dass die Straße von Hormus bis auf Weiteres für den Schiffsverkehr geschlossen werde. Weitere militärische Maßnahmen der USA oder ihrer Verbündeten würden nach Angaben Teherans mit einer entschlossenen Reaktion beantwortet. Zusätzlich meldete die IRGC, dass ein Schiff beschossen worden sei, nachdem es seine Identifikationssysteme deaktiviert, einen von den iranischen Behörden genehmigten Korridor verlassen und Aufforderungen zur Kursänderung ignoriert habe. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Handelsrouten für den weltweiten Öltransport. Jede Eskalation in dieser Region besitzt das Potenzial, die Energiepreise und damit auch die Inflation weltweit erneut anzuheizen.

USA weisen iranische Darstellung zurück

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) widersprach den iranischen Angaben. Nach Angaben der US-Streitkräfte sei die Schifffahrt in der Meerenge weiterhin möglich und verlaufe ohne größere Störungen. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die internationale Schifffahrt weiterhin gewährleistet sei. Gleichzeitig warnte er Teheran vor weiteren militärischen Konsequenzen, sollte der Iran seine Aktionen fortsetzen. Die jüngsten Spannungen folgen auf die Luftangriffe der USA auf zahlreiche Ziele im Iran sowie das offiziell für beendet erklärte Waffenstillstandsabkommen.

Rohstoffe: Ölpreise steigen deutlich

Die geopolitische Unsicherheit sorgt erneut für Aufwärtsdruck bei den Energiepreisen.

Brent-Rohöl steigt auf rund 79,50 US-Dollar je Barrel (+4,5%)

WTI verteuert sich auf etwa 74,50 US-Dollar (+4,5%)

Erdgas am niederländischen TTF-Handelsplatz gewinnt rund 3,6% auf über 50 US-Dollar je MWh

Steigende Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,58% belasten gleichzeitig Edelmetalle. Gold fällt auf rund 4.060 US-Dollar je Feinunze, Silber gibt auf etwa 58,30 US-Dollar nach.

Aktienmärkte: Risikoaversion belastet Asien und Futures

Die geopolitischen Risiken führen zu einer deutlichen Verschlechterung der Risikostimmung. Besonders stark unter Druck steht Südkorea. Nach der starken Kursrally infolge des Nasdaq-Debüts verliert SK Hynix mehr als 14%. Der KOSPI fällt um rund 8,2%.

Auch andere asiatische Börsen starten schwach in die Woche:

Nikkei verliert rund 2,2%

Shanghai Composite gibt etwa 1,6% nach

Hang Seng behauptet sich dagegen mit einem Plus von 0,5%, gestützt von JD.com (+3,7%), Alibaba (+2,0%), CNOOC (+1,7%) und Xiaomi (+1,0%)

Auch die Terminmärkte signalisieren einen schwachen Handelsstart:

Nasdaq Futures: -1,4%

Futures: -1,4% DAX Futures: -0,9%

Wirtschaftskalender: Ruhiger Wochenauftakt

Makroökonomisch beginnt die Woche vergleichsweise ruhig. Aus Neuseeland wurde lediglich der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht, der mit 50,6 Punkten leicht positiv überraschte. Der Fokus richtet sich nun auf Dienstag. Dann stehen die US-Inflationsdaten für März sowie die Anhörung des Fed-Vorsitzenden Warsh vor dem US-Repräsentantenhaus auf dem Programm. Beide Termine könnten die Zinserwartungen und damit die Entwicklung an den Finanzmärkten maßgeblich beeinflussen.

Devisen: US-Dollar profitiert von Unsicherheit

Mit der zunehmenden Risikoaversion gewinnt der US-Dollar leicht an Stärke. Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weiterhin im Bereich von 1,14.

Unter den größeren Verlierern befinden sich vor allem risikosensitive Währungen:

Australischer Dollar: -0,4%

Schwedische Krone: -0,4%

Japanischer Yen: -0,4%

Auch zahlreiche Schwellenländerwährungen geraten unter Druck. Besonders schwach entwickeln sich:

Ungarischer Forint: -0,7%

Südkoreanischer Won: -0,6%

Südafrikanischer Rand: -0,6%

Polnischer Zloty: -0,5%

Kryptowährungen geben nach

Die zunehmende Risikoaversion belastet auch den Kryptomarkt. Bitcoin verliert rund 1,6% und fällt wieder unter die Marke von 63.000 US-Dollar. Ethereum gibt ebenfalls um rund 1,7% nach und notiert aktuell bei etwa 1.780 US-Dollar.

Fazit: Geopolitik bestimmt die Börse Aktuell

Die aktuellen Markt News werden klar von den Entwicklungen im Nahen Osten bestimmt. Die angekündigte Schließung der Straße von Hormus erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten erheblich. Während Ölpreise und Staatsanleiherenditen steigen, geraten Aktien, Edelmetalle und Kryptowährungen unter Druck. Entscheidend dürfte nun sein, ob sich die Lage militärisch weiter zuspitzt oder ob diplomatische Lösungen wieder in den Vordergrund rücken.

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FAQ

Warum reagiert die Börse so stark auf die Straße von Hormus?

Über die Straße von Hormus wird ein erheblicher Teil des weltweiten Ölexports transportiert. Jede Einschränkung kann die Energiepreise deutlich steigen lassen und die Inflation erhöhen.

Warum steigen die Ölpreise?

Anleger befürchten Versorgungsengpässe im Nahen Osten. Dadurch steigen die Risikoprämien am Ölmarkt.

Warum fallen Kryptowährungen?

In Phasen erhöhter Unsicherheit reduzieren Investoren häufig ihre Positionen in risikoreichen Anlageklassen wie Bitcoin und Ethereum.

Welche Termine stehen diese Woche im Fokus?

Besondere Aufmerksamkeit gilt den US-Inflationsdaten sowie der Anhörung von Fed-Chef Warsh, da beide Ereignisse die Erwartungen an die US-Geldpolitik beeinflussen können.