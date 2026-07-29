Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street hält den Atem an – Entscheidung der Fed und Gewinnmeldungen der Tech-Giganten stehen bevor

Das Wichtigste in Kürze 📉 US Börse heute unter Druck: S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones starten mit deutlichen Verlusten in den Handelstag

🏦 Fed im Fokus: Der Zinsentscheid und die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh könnten die Marktstimmung kurzfristig entscheidend beeinflussen.

🤖 Big Tech liefert nach Börsenschluss: Microsoft und Meta veröffentlichen ihre Quartalszahlen und könnten dem Technologiesektor neue Impulse geben.

Die US Börse heute steht vor einem der spannendsten Handelstage des Sommers. Bereits zum Handelsstart geraten die wichtigsten US-Indizes unter Druck, während Anleger auf zwei entscheidende Ereignisse warten: den Zinsentscheid der Federal Reserve sowie die Quartalszahlen von Microsoft und Meta. Beide Ereignisse könnten die Richtung der Wall Street in den kommenden Tagen und Wochen maßgeblich beeinflussen. Für Investoren an der US Börse stehen damit nicht nur die Geldpolitik der Fed, sondern auch die Zukunft des KI-Sektors und die Entwicklung der Technologiewerte im Fokus. 📉 US Börse heute: Anleger warten auf die Fed Die Wall Street startet mit deutlicher Zurückhaltung in den Handelstag. Die wichtigsten Belastungsfaktoren: 🏦 Die Federal Reserve veröffentlicht ihre Zinsentscheidung.

🎙️ Anschließend folgt die mit Spannung erwartete Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh.

📊 Anleger positionieren sich vor möglichen geldpolitischen Überraschungen.

⚠️ Die Unsicherheit sorgt bereits vor den Entscheidungen für steigende Volatilität. Die Kombination aus Geldpolitik und Unternehmenszahlen macht den heutigen Handelstag zu einem der wichtigsten des Sommers. 📊 S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones im Überblick Die wichtigsten US-Indizes zeigen sich zum Handelsbeginn schwach. 📉 S&P 500 Die Futures verlieren rund 0,8 % .

Der Index fällt auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Die Optionsmärkte rechnen rund um die Fed-Entscheidung mit erhöhter Volatilität. 💻 Nasdaq 100 Der Technologieindex gibt im Tagesverlauf rund 1,4 % nach.

Anleger warten auf die Quartalsberichte von Microsoft und Meta.

Investitionen im Halbleitersektor belasten zusätzlich die Stimmung. 🏭 Dow Jones Der Blue-Chip-Index entwickelt sich schwächer als der Gesamtmarkt.

Belastet wird der Index insbesondere durch Industrie- und Konsumwerte wie Caterpillar und Procter & Gamble. 🏦 Fed-Entscheidung könnte die Richtung der US Börse bestimmen Für die Märkte ist heute vor allem die Kommunikation der US-Notenbank entscheidend. Investoren achten auf: 📈 Hinweise zum weiteren Zinspfad.

💬 Aussagen zur Inflation.

📊 Einschätzungen zur Konjunktur.

⚖️ Den Ton der Pressekonferenz von Kevin Warsh. Bereits kleine Änderungen in der Wortwahl könnten die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich verändern und für erhöhte Kursschwankungen sorgen. 🤖 Big Tech steht nach Börsenschluss im Mittelpunkt Neben der Fed richten sich alle Blicke auf die Quartalszahlen der Technologiekonzerne. Im Fokus stehen: 💻 Microsoft

📱 Meta Platforms Die Ergebnisse könnten entscheidend dafür sein, ob sich der KI-Boom weiter fortsetzt,

wie sich der Technologiesektor entwickelt,

und ob die hohen Bewertungen der Branche gerechtfertigt bleiben. Die Zahlen der beiden Unternehmen dürften daher weit über die Einzelaktien hinaus Auswirkungen auf die gesamte US Börse haben. 📈 Technische Analyse: Nasdaq 100 vor entscheidender Unterstützung Auch aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage spannend. Besonders wichtig sind: 📊 Der Halbleiterindex (SOX) nähert sich einer wichtigen Bewertungsunterstützung.

📉 Der Nasdaq 100 testet zentrale Unterstützungszonen.

🚀 Positive Überraschungen bei Microsoft und Meta könnten eine Erholung auslösen.

⚠️ Enttäuschende Zahlen könnten dagegen weiteren Verkaufsdruck erzeugen. Für Technologieinvestoren dürfte dies ein entscheidender Belastungstest werden. 📰 Unternehmensnachrichten bewegen die Wall Street Auch abseits der Fed sorgen zahlreiche Einzelwerte für Bewegung. 📈 Gewinner ⛽ Chevron profitiert von steigenden Ölpreisen.

🥤 Coca-Cola legt nach den jüngsten Quartalszahlen zu.

🏥 GE Healthcare überzeugt mit besser als erwarteten Ergebnissen.

💻 Teradyne steigt nach starken Zahlen und positiven Prognosen. 📉 Verlierer 🚗 Avis Budget verliert nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich.

🛒 Procter & Gamble belastet eine vorsichtige Jahresprognose.

🖥️ Vertiv Holdings leidet unter Lieferkettenproblemen.

🏗️ Caterpillar gerät nach einer Herabstufung unter Druck.

🏥 Humana fällt trotz besserer Gewinne wegen eines unveränderten Ausblicks. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung der US Börse heute stehen insbesondere folgende Ereignisse im Fokus: 🏦 Zinsentscheidung der Federal Reserve.

🎙️ Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh.

💻 Quartalszahlen von Microsoft.

📱 Quartalszahlen von Meta.

📊 Entwicklung des Nasdaq 100 nach den Big-Tech-Ergebnissen.

🤖 Ausblick auf den KI-Sektor. Diese Faktoren dürften die Richtung der Wall Street kurzfristig maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: US Börse wartet auf die nächsten Impulse Die US Börse heute startet mit deutlichen Verlusten in einen richtungsweisenden Handelstag. Während die Anleger zunächst auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve und die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh blicken, könnten am Abend die Quartalszahlen von Microsoft und Meta den Technologiesektor und den Gesamtmarkt nachhaltig beeinflussen. Für Investoren dürfte die Kombination aus Geldpolitik, KI-Boom und Unternehmenszahlen entscheidend sein. Sollten sowohl die Fed als auch die Big-Tech-Konzerne positiv überraschen, könnte dies die Grundlage für eine Erholung der US Börse schaffen. Enttäuschungen hingegen könnten die aktuelle Volatilität weiter verstärken. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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