Börse Aktuell: WTI Ölpreis steigt nach Eskalation zwischen USA und Iran

Der WTI Ölpreis steht erneut im Fokus der Anleger. Die militärische Eskalation zwischen den USA und Iran sorgt für erhebliche Schwankungen am Ölmarkt und erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Während die Versorgung über wichtige Handelsrouten unter Druck gerät, profitieren Raffinerien von außergewöhnlich hohen Margen. Gleichzeitig beobachtet die Börse aktuell jedes Signal, das auf eine Deeskalation oder eine weitere Ausweitung des Konflikts hindeuten könnte.

► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL

Eskalation zwischen den USA und Iran treibt den WTI Ölpreis

Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, nachdem die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und Iran erneut eskaliert sind. Die Vereinigten Staaten griffen iranische Stellungen als Reaktion auf einen Angriff auf einen US-Militärstützpunkt an. Präsident Donald Trump kündigte am Mittwochabend "sehr starke" Militärschläge an. Dadurch stieg die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt deutlich an und belastete die zuvor positive Stimmung an der Börse.

Nach der jüngsten Phase der Entspannung war der WTI Ölpreis von rund 93 USD auf 80 USD gefallen. Inzwischen hat der Markt etwa die Hälfte dieser Bewegung wieder aufgeholt. Aktuell testet WTI den wichtigen Widerstandsbereich bei 85 USD sowie das 50%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Beginn des Konflikts.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Rohölpreis hat nach den deutlichen Ankündigungen von Donald Trump die Hälfte der jüngsten Abwärtsbewegung wieder wettgemacht.

Die Volatilität am Ölmarkt ähnelt historischen Krisenphasen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Historisch betrachtet erinnert die aktuelle Preisentwicklung an die starken Schwankungen der 1990er-Jahre. Sollte sich dieses Muster wiederholen, könnte nach einer vollständigen Deeskalation im Nahen Osten eine deutliche Korrektur folgen.

Straße von Hormus bleibt entscheidend für den Ölmarkt

Die Straße von Hormus bleibt der wichtigste Engpass für den globalen Ölhandel. Gleichzeitig sorgen die Angriffe der Huthi-Miliz in der Meerenge Bab al-Mandab weiterhin für zusätzliche Risiken im internationalen Schiffsverkehr. Trotz der Einschränkungen werden derzeit schätzungsweise bis zu 13 Millionen Barrel Öl pro Tag aus dem Persischen Golf exportiert. Die schwächere globale Nachfrage begrenzt jedoch das tatsächliche Angebotsdefizit. Bemerkenswert ist zudem, dass die Zahl der Handelsschiffe in der Straße von Hormus inzwischen wieder deutlich gestiegen ist und den höchsten Stand seit Mitte Juli erreicht hat.

Die Zahl der Schiffe in der Straße von Hormus hat sich zuletzt deutlich erholt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Das globale Angebotsdefizit könnte inzwischen auf rund zwei Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen sein. Während der stärksten Eskalation lag das Defizit zeitweise bei sieben bis acht Millionen Barrel täglich.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Das globale Angebotsdefizit könnte inzwischen auf rund zwei Millionen Barrel pro Tag zurückgegangen sein. Während der stärksten Eskalation lag das Defizit zeitweise bei sieben bis acht Millionen Barrel täglich.

Raffinerien profitieren von Rekordmargen

Die geopolitischen Spannungen treffen den Ölmarkt unterschiedlich. Während die Förderung unter Druck steht, profitieren Raffinerien von außergewöhnlich hohen Gewinnspannen. Die Preise für Benzin, Diesel und Kerosin sind deutlich stärker gestiegen als die Rohölpreise selbst. Die sogenannten Crack Spreads in den USA befinden sich auf Rekordniveau. Gleichzeitig haben staatliche Raffinerien in China ihre Verarbeitung deutlich ausgeweitet, um von den hohen Kraftstoffpreisen zu profitieren.

Die Raffineriemargen in den USA bleiben auf Rekordniveau. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Die Rohölverarbeitung in chinesischen staatlichen Raffinerien hat deutlich zugenommen und liegt im Bereich des 5-Jahres-Durchschnitts. Quelle: Bloomberg Finance LP

Auch private Raffinerien in China erhöhen ihre Produktion wieder, bewegen sich allerdings weiterhin nahe dem niedrigsten Niveau der vergangenen fünf Jahre. Diese Anlagen verarbeiten häufig Rohöl aus sanktionierten Herkunftsländern wie Iran.

Internationale Raffineriekonzerne arbeiten inzwischen nahezu an ihrer Kapazitätsgrenze. Shell meldete beispielsweise eine Auslastung von 102%, während die Produktion von Flugkraftstoff im Jahresvergleich um 20% zulegte. Gleichzeitig sinken die kommerziellen Rohöllagerbestände in den USA auf kritisch niedrige Niveaus.

Produzenten leiden trotz hoher Ölpreise

Während Händler und Raffinerien hohe Gewinne erzielen, geraten Förderländer zunehmend unter Druck. Saudi-Arabien verzeichnete im zweiten Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 4,8% im Jahresvergleich - der stärkste Einbruch seit der Pandemie 2020. Hauptursache ist der fast 25%ige Rückgang der Ölproduktion. Die Förderung liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau vor Beginn des Konflikts. Zusätzlich begrenzen beschädigte oder stillgelegte Infrastrukturen - unter anderem in Katar - das globale Angebot.

Die Ölproduktion Saudi-Arabiens bleibt außergewöhnlich niedrig. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Der Kurs steht heute weiterhin unter Druck, obwohl sich die Lage im Nahen Osten weiter zugespitzt hat. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Ausblick: Wohin entwickelt sich der WTI Ölpreis?

Der WTI Ölpreis bewegt sich aktuell im Bereich von 84 bis 85 USD, während Brent bei rund 88 USD notiert. Trotz der jüngsten Eskalation zeigt sich der Markt kurzfristig unter Druck, was auf Gewinnmitnahmen und eine teilweise Entspannung bei den Lieferströmen zurückzuführen sein könnte.

Aus Sicht der längerfristigen Durchschnittsbewertung wirkt der Ölpreis derzeit weder im Einjahres- noch im Fünfjahresvergleich extrem überkauft. Die weitere Entwicklung dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, ob sich die geopolitische Lage im Nahen Osten entspannt oder der Konflikt weiter eskaliert.

Der WTI Ölpreis bleibt trotz der geopolitischen Risiken unter Druck. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Experten Fazit

Der WTI Ölpreis bleibt einer der wichtigsten Treiber für die Stimmung an der Börse aktuell. Während geopolitische Risiken das Angebot belasten, sorgen Rekordmargen der Raffinerien und sinkende Lagerbestände für zusätzliche Dynamik. Anleger sollten insbesondere die Entwicklung in der Straße von Hormus, die Fördermengen der OPEC-Staaten sowie mögliche politische Signale einer Deeskalation aufmerksam verfolgen.

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FAQ

Warum steigt der WTI Ölpreis?

Vor allem geopolitische Spannungen zwischen den USA und Iran erhöhen die Risikoprämie am Ölmarkt.

Welche Rolle spielt die Straße von Hormus?

Über die Meerenge wird ein erheblicher Teil der weltweiten Ölversorgung transportiert. Störungen wirken sich unmittelbar auf die Preise aus.

Was bedeutet der Ölpreisanstieg für die Börse aktuell?

Steigende Ölpreise beeinflussen Inflationserwartungen, Energieaktien und die Entwicklung der internationalen Aktienmärkte.