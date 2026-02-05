Börse Aktuell: Marktbericht Börse – Tech-Aktien, Alphabet, Rohstoffe & Krypto

Das Wichtigste in Kürze Tech-Sektor unter Druck trotz starker Alphabet-Zahlen

Globale Risikoaversion prägt die Märkte

Starke Abgaben bei Edelmetallen und Kryptowährungen

Börse aktuell zeigen sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Die Zahlen von Alphabet sowie rekordhohe CAPEX-Pläne halfen, die Verluste bei Tech-Aktien im nachbörslichen Handel einzugrenzen. Dennoch bleiben die US-Index-Futures insgesamt im Minus. Nasdaq-100-Futures konnten sich nach dem gestrigen Rückschlag wieder über die Marke von 25.000 Punkten erholen (Nasdaq: -0,3 %; S&P 500: -0,3 %), während die Dow-Jones-Futures nahezu unverändert notieren. In Europa legt der EU50 vor Handelsstart um 0,15 % zu. Alphabet-Zahlen im Fokus der Börse Alphabet übertraf die Erwartungen deutlich und erzielte einen Umsatz von 113,8 Milliarden US-Dollar. Treiber waren vor allem eine starke Monetarisierung im KI-Bereich sowie ein dynamisches Wachstum der Google-Cloud-Sparte (+48 % im Jahresvergleich). Im Marktbericht Börse steht jedoch vor allem der außergewöhnlich hohe CAPEX-Ausblick für 2026 im Mittelpunkt: Mit geplanten Investitionen von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar will Alphabet seine Vormachtstellung in der Cloud-Infrastruktur festigen – auf Kosten kurzfristiger Margen. Davon profitieren vor allem Zulieferer wie Nvidia, die im nachbörslichen Handel um 1,7 % zulegen konnten. Die Alphabet-Aktie selbst verliert vorbörslich 1,9 %. Asien: Tech-Sektor belastet Märkte Die asiatischen Aktienmärkte folgen den Abgaben der Wall Street. Eine umfassende Umschichtung im Technologiesektor sorgt für Unsicherheit, da Investoren gezielt nach klaren Gewinnern suchen. In Südkorea rutscht der KOSPI um 4 % ab, belastet durch starke Verluste bei Samsung und SK Hynix (-5,8 % bzw. -6,8 %). Der JP225 fällt um 1,4 %, wobei positive Unternehmenszahlen von Panasonic und Renesas die Verluste teilweise begrenzen. Chinesische Märkte zeigen sich stabiler: CHN.cash und HK.cash notieren mit +0,9 % bzw. +0,5 % im Plus. Währungen: Dollar bleibt stark Am Devisenmarkt setzt der US-Dollar seine Aufwertung gegenüber allen G10-Währungen fort. GBPUSD fällt um 0,3 %, USDJPY steigt um 0,1 %. Die anhaltende Risikoaversion belastet weiterhin die antipodischen Währungen (AUDUSD: -0,35 %, NZDUSD: -0,2 %). Sinkende Ölpreise drücken auf die norwegische Krone (USDNOK: +0,5 %). Der Euro gibt um rund 0,15 % nach und notiert nahe 1,1788. Rohstoffe: Edelmetalle und Öl unter Druck Edelmetalle geraten im Marktbericht Börse erneut stark unter Druck. Silber bricht um 10 % auf 78,80 US-Dollar ein und löscht damit die Erholung der letzten beiden Handelstage vollständig aus. Gold verliert weitere 0,7 % auf 4.926 US-Dollar, während Platin-Futures um 6 % nachgeben. Auch die Ölpreise drehen ins Minus: Brent und WTI verlieren jeweils rund 1 %, während Erdgas den dritten Handelstag in Folge zulegen kann (+2 %). Kryptowährungen: Abverkauf hält an Der Krypto-Markt bleibt schwach. Der Abverkauf setzt sich fort, während wichtige psychologische Unterstützungsmarken näher rücken. Bitcoin fällt um 2,1 % auf 70.900 US-Dollar, Ethereum gibt weitere 1,3 % auf 2.090 US-Dollar nach. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

