Börse Aktuell: Gemischte Stimmung in Europa, Nasdaq-Futures erholen sich – wichtige Börse News des Tages

- Europa bleibt uneinheitlich: Euro Stoxx 50 im Plus, während DAX und CAC40 schwächer tendieren
- US-Tech stabilisiert sich dank KI-Optimismus
- Fokus auf Daten & Einzelwerte: Richemont überrascht positiv, CD Projekt springt deutlich an
Die Börse Aktuell zeigt sich zum Start der zweiten Handelsphase in Europa weiterhin uneinheitlich. Während der Euro Stoxx 50 um 0,54% zulegt, notiert der DAX 0,2% schwächer und der französische CAC40 verliert 0,36%. Besser entwickelt sich der britische FTSE100, der aktuell 0,45% im Plus liegt.
Börse News: Nasdaq-Futures drehen nach KI-Impuls ins Plus
An den US-Märkten liefern die Nasdaq-Futures wichtige Börse News: Nach drei Verlusttagen in Folge gelingt eine Erholung, nachdem der Kurs an der 30-Tage-EMA Unterstützung fand. Rückenwind kommt von neuem Optimismus rund um Künstliche Intelligenz (KI) – ausgelöst durch Rekordergebnisse des Halbleitergiganten TSMC.
Geopolitik und Öl: Entspannungssignale belasten Rohöl
Weitere Börse News kommen von der geopolitischen Seite. Die Stimmung verbessert sich, nachdem US-Präsident Donald Trump Iran laut Aussagen des iranischen Botschafters in Pakistan signalisiert haben soll, keinen Krieg zu wollen und keinen Angriff zu starten. Gleichzeitig habe er Teheran aufgefordert, keine US-Vermögenswerte anzugreifen.
Infolge dieser Signale zeigt sich Rohöl heute schwächer, da die Sorgen über mögliche Störungen im globalen Verteilungs- und Transportsektor nachlassen.
Richemont überrascht mit starken Zahlen
Im europäischen Einzelwertesegment sorgt Richemont (CFR.CH) für positive Akzente. Der Schweizer Luxusgüterkonzern (u. a. Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Jaeger-LeCoultre und Vacheron Constantin) hat mit besseren Ergebnissen für den Zeitraum September bis Dezember 2025 die Erwartungen übertroffen und damit seine starke Marktposition erneut unterstrichen.
Deutschland: BIP-Wachstum zurück – erste Expansion nach Rezession
Auch makroökonomisch bleibt die Börse Aktuell spannend: In Deutschland lag das BIP-Wachstum 2025 bei 0,2% im Jahresvergleich (Prognose: 0,2%). Damit verzeichnet die deutsche Wirtschaft erstmals nach zwei Jahren Rezession wieder Wachstum.
Polen Börse Aktuell: WIG20 im Plus – CD Projekt mit Kurssprung
In Polen dominieren Gewinne das Bild. Der WIG20 steigt um 0,4%, getrieben durch die starke Performance von CD Projekt (CDR.PL). Die Aktie legt zeitweise um bis zu 5% zu.
Der Spieleentwickler und Publisher teilte mit, dass The Witcher 4 nicht im Jahr 2026 erscheinen wird – unter anderem, um direkte Konkurrenz durch Grand Theft Auto 6 zu vermeiden.
Inflation in Polen: Rückgang im Jahresvergleich, keine Monatsveränderung
Die Inflationsdaten liefern ebenfalls relevante Börse News: In Polen blieb die Inflation im Dezember bei 2,4% im Jahresvergleich und sank damit gegenüber November (2,5% im Jahresvergleich). Im Monatsvergleich gab es keine Veränderung – die Teuerungsrate lag bei 0,0% im Monatsvergleich, im Einklang mit der ersten Veröffentlichung.
Rekordumsätze und starke Gewinne: Quartalszahlen deutlich über Erwartungen
Ein weiteres Highlight in den heutigen Börse News: Ein Unternehmen schloss das Jahr mit Rekordumsätzen von über 122 Mrd. USD ab – ein Plus von über 35% im Jahresvergleich und der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Der Nettogewinn stieg allein im vierten Quartal um 35% auf 16 Mrd. USD und lag damit klar über den Analystenschätzungen.
China & NVIDIA: Regeln für H200-Chips in Vorbereitung
Laut Nikkei arbeitet China an neuen Regeln für den Kauf von NVIDIA (NVDA) H200-Chips. Ziel sei es, eine Balance zwischen der Förderung der heimischen Chipindustrie und den Anforderungen chinesischer Technologieunternehmen zu finden.
Morgan Stanley zu Nokia: Hochstufung auf „Overweight“
Auch aus dem Analystenbereich kommen Börse News: Morgan Stanley sieht Nokia nach einer langen Restrukturierungsphase als deutlich effizienter und stuft den Telekommunikationsausrüster auf „Overweight“ hoch.
Forex Börse Aktuell: AUD und USD stark, GBP und CAD schwächer
Am Devisenmarkt zählen aktuell der australische Dollar (AUD) und der US-Dollar (USD) zu den stärksten Währungen. Die deutlichsten Abgaben zeigen sich beim britischen Pfund (GBP) und beim kanadischen Dollar (CAD).
Edelmetalle: Gold und Silber leichter – Silber mit größerem Druck
Bei den Edelmetallen stehen Gold und Silber intraday unter Druck. Die Verluste bleiben insgesamt begrenzt – mit Ausnahme von Silber, das zeitweise um fast 2,5% nachgibt.
Ausblick: US-Makrodaten, Bankenberichte und FED-Signale im Fokus
Später richtet sich der Blick der Märkte auf weitere wichtige Börse News: Im Fokus stehen US-Makrodaten sowie die Veröffentlichung von Quartalszahlen unter anderem von BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley.
Um 14:30 Uhr werden zudem Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie Indikatoren von NY Empire State und der Philadelphia FED erwartet. Zusätzlich sind im Tagesverlauf mehrere Reden von FED-Mitgliedern geplant.
Polen: Glapiński-Pressekonferenz nach Zinsentscheidung
In Polen liegt der Schwerpunkt um 15:00 Uhr auf der Pressekonferenz von NBP-Präsident Glapiński, der die Entscheidung des geldpolitischen Rates kommentieren wird, die Zinsen in Polen unverändert zu lassen.
Hinweis: Nachfolgend befindet sich eine Heatmap, die die aktuell sichtbare Volatilität am europäischen Aktienmarkt abbildet.
Quelle: xStation5 von XTB
