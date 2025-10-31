BÖRSE AKTUELL: US-Aktien verlieren, Asien uneinheitlich, Amazon & Apple überzeugen nachbörslich (31.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Schwächerer US-Handel, aber Hoffnung dank Apple & Amazon

Asien und Australien: Uneinheitliches Bild an den Märkten

Rohstoffe & Devisen – Edelmetalle uneinheitlich, Bitcoin stabilisiert sich

Die Börse aktuell zeigt sich nervös: Die US-Indizes beendeten den Handel mit Verlusten, während positive Nachbörsenbewegungen bei Amazon und Apple neue Hoffnung auf ein freundlicheres Wochenschlussbild schüren. Gleichzeitig sorgt ein mutmaßlicher Betrugsskandal bei BlackRock für Unsicherheit im Finanzsektor, während Asien mit gemischten Vorzeichen in den Tag startet. ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ Schwächerer US-Handel, aber Hoffnung dank Apple & Amazon 📉 Der Nasdaq fiel um 1,57 % , der S&P 500 um 1,0 % .

Nachbörslich legte Apple um 5 % und Amazon um 11 % zu.

Apple meldete Rekordumsätze von 102,47 Mrd. USD (+8 %), angetrieben durch die iPhone 17-Serie und den Service-Bereich mit 28,75 Mrd. USD Umsatz (+15 %).

Amazon übertraf mit 180,2 Mrd. USD Umsatz und einem Gewinn von 1,95 USD/Aktie die Erwartungen – getrieben von starkem AWS-Wachstum (+20 %) und Prognosen für weiteres Umsatzplus im 4. Quartal. 2️⃣ 🌏 Asien und Australien: Uneinheitliches Bild an den Märkten Nikkei 225 : + 1,7 % dank robuster Inflation (2,8 %) und Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan .

Hang Seng : - 0,8 % , Shanghai Composite : - 0,6 % , belastet durch Industrieschwäche in China .

Australien : S&P/ASX 200 leicht im Plus (+0,25 %) – stabilere Stimmung durch moderates Wirtschaftswachstum.

Inflation in Tokio steigt, während Chinas Einkaufsmanagerindex mit 49,0 Punkten weiter unter Druck bleibt. 3️⃣ 💰 Rohstoffe & Devisen – Edelmetalle uneinheitlich, Bitcoin stabilisiert sich Gold : -0,3 % auf rund 4.008 USD , Silber : +0,4 % auf 49 USD .

EUR/USD notiert bei 1,1568 , der US-Dollar bleibt stark gegenüber den wichtigsten Währungen.

Bitcoin notiert bei 109.800 USD , Ethereum bei 3.850 USD – die Kryptomärkte zeigen weiterhin erhöhte Volatilität angesichts der FED-Entscheidungen.

BlackRock steht unter Druck nach einem Betrugsskandal über 500 Mio. USD, der den Private-Credit-Sektor erschüttert. 🧠 Fazit: Börse aktuell – Schwache Wall Street, aber Tech-Werte geben Hoffnung Die Börse aktuell präsentiert sich volatil: Während Anleger nach schwachen US-Daten und geopolitischen Risiken vorsichtig agieren, bringen starke Zahlen von Apple und Amazon wieder Zuversicht in den Markt. Asien startet gemischt, während der Fokus der Anleger zunehmend auf den US-Arbeitsmarktbericht und die Notenbankpolitik gerichtet bleibt.

