📊 Börse aktuell: Wall Street setzt Erholung fort – Tech-Aktien treiben Kurse Die Börse aktuell zeigt sich weiter freundlich: Die US-Börsen konnten ihre jüngste Erholung fortsetzen und schlossen deutlich im Plus. Getragen wurde die Bewegung vor allem von Technologie- und Chip-Aktien, die erneut das Anlegerinteresse auf sich zogen und für positive Impulse an den Märkten sorgten. ✅ Drei Key Takeaways – Börse News kompakt 📈 Börse aktuell im Plus: US-Indizes steigen weiter, Dow Jones führt. 🧮 Starker Arbeitsmarkt reduziert Zinssenkungshoffnungen der Fed. 🌍 Geopolitik & Handelspolitik bleiben zentrale Unsicherheitsfaktoren für Aktien. 📈 US-Börsen im Plus – Dow Jones mit stärkster Performance Die wichtigsten US-Aktienindizes beendeten den Handelstag klar höher: 🟢 Dow Jones : +0,6 %

🟢 S&P 500 : +0,3 %

🟢 Nasdaq Composite: +0,2 % Besonders Tech-Aktien stützten die Indizes und bestätigten damit ihre Rolle als zentrale Treiber der aktuellen Börse News. 🧮 US-Arbeitsmarktdaten dämpfen Zinssenkungshoffnungen Neue Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe unterstrichen die Robustheit des US-Arbeitsmarktes: 📉 Arbeitslosenanträge : unter 200.000

📊 Markterwartung: 215.000 Diese Zahlen geben der US-Notenbank Fed Spielraum für Geduld. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im April fiel auf unter 40 %, was zeigt, dass der Markt weitere geldpolitische Lockerungen zunehmend auspreist. 🌍 Geopolitik bleibt Risikofaktor – Nahost im Fokus Trotz Zusicherungen der Trump-Regierung, aktuell keinen militärischen Eingriff im Iran zu planen, bleibt das geopolitische Risiko erhöht. Berichten zufolge drängte Israels Premierminister Netanjahu auf eine Verzögerung möglicher Angriffe. Damit bleibt das Szenario einer Eskalation oder einer stärkeren US-Militärpräsenz in der Region weiterhin relevant für die Märkte. 🌏 Asien & Währungen: Gemischte Signale 📉 Asiatische Börsen uneinheitlich 📊 Japan (Nikkei 225) , Hang Seng , Shanghai Composite : schwächer

🟢 Australien (S&P/ASX 200) : +0,5 %

💻 Tech- & Chip-Aktien profitieren von starken TSMC-Zahlen 💱 Devisenmarkt Der japanische Yen legte zu, nachdem Japans Finanzminister betonte, dass alle Optionen – inklusive einer gemeinsamen Intervention mit den USA – geprüft würden. Zudem deuten Signale auf schnellere Zinserhöhungen der Bank of Japan hin. 🌐 Weitere Börse News im Überblick 🇨🇦🇨🇳 Kanada & China wollen ihre Beziehungen verbessern, insbesondere in den Bereichen Agrar und Energie

🇨🇳 PBoC setzt den USD/CNY-Referenzkurs auf 7,0078 (über Erwartung)

⚠️ US-Handelspolitik: Zölle auf KI-Chips seien laut Weißem Haus nur der „erste Schritt“ gegen den Halbleitersektor 🪙 Rohstoffe & Kryptowährungen 🥇 Edelmetalle unter Druck Gold: unter 4.600 USD

Silber: −2 % Richtung 90 USD

Palladium: −5 % auf 1.730 USD

Platin: −3,5 % auf 2.320 USD ₿ Kryptowährungen Bitcoin : +0,1 %

