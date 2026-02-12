Börse Aktuell: US-Futures stabil – Marktbericht Börse zu Aktien, Öl, Gold & Krypto

- US-Arbeitsmarktdaten stützen Märkte und Dollar
- Asien auf Rekordkurs – Tech treibt Rally
- Rohstoffe und Edelmetalle unter Druck
Börse Aktuell zeigen sich die US-Index-Futures weiterhin leicht fester, nachdem die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA am Vortag für eine positive Grundstimmung gesorgt haben. Die Anleger bleiben jedoch vorsichtig. Der Nasdaq steigt um +0,1%, während der S&P 500 um +0,15% zulegt.
US-Finanzen: Defizit sinkt dank Tarifeinnahmen
Im Januar fiel das US-Haushaltsdefizit niedriger aus als im Vorjahr – unter anderem durch deutlich höhere Einnahmen aus Zöllen. Die Zolleinnahmen beliefen sich im Januar auf 30 Mrd. USD und liegen im laufenden Fiskaljahr bisher bei 124 Mrd. USD, was einem Anstieg von 304% gegenüber 2025 entspricht.
Allerdings könnte eine erwartete Entscheidung des Supreme Court zur Rechtmäßigkeit bestimmter Zölle die Einnahmen abrupt stoppen. Gleichzeitig belasten steigende Kosten für den Schuldendienst sowie die sinkende Wahrscheinlichkeit schneller Zinssenkungen weiterhin die öffentlichen Finanzen.
US-Kongress: Widerstand gegen Trump-Zölle auf Kanada
Der US-Kongress setzt ein politisches Signal: Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Kanada aufzuheben. Dies gilt als seltenes Beispiel parteiübergreifender Kritik an der Handelspolitik der Exekutive. Damit die Maßnahme in Kraft tritt, muss jedoch noch der Senat zustimmen – zudem wäre Trumps Unterschrift erforderlich.
Asien-Pazifik: Rekordstände dank Tech-Rally
Optimismus dominiert die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum. Der MSCI Asia Pacific Index erreichte ein neues Allzeithoch. In Japan steigt der Nikkei um +0,25%, während Südkoreas KOSPI mit +2,8% ebenfalls neue Rekordstände markiert – gestützt durch starke Technologiewerte. Auch die Märkte in China und Hongkong legen um rund 0,7% zu und verzeichnen damit den zweiten positiven Handelstag in Folge.
Mercedes-Benz: Gewinneinbruch belastet Ausblick
Mercedes-Benz meldete einen deutlich stärkeren Rückgang des operativen Gewinns als erwartet. Der Gewinn sank im Jahr 2025 um 57% auf 5,8 Mrd. EUR (Erwartung: 6,6 Mrd. EUR), nach 13,6 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Umsatz ging um 9% auf 132,2 Mrd. EUR zurück.
Belastungsfaktoren bleiben vor allem der intensive Wettbewerb in China, mögliche Zollrisiken sowie negative Währungseffekte. Die Marge im Pkw-Geschäft lag bei 5%. Mittelfristig strebt Mercedes eine Marge von 8–10% an, unterstützt durch neue Modelle und Kostensenkungen.
Devisen: Dollar stabilisiert sich – AUD unter Druck
Der US-Dollar zeigt sich wieder fester. Der Dollar-Index (USDIDX) steigt um 0,1% und beendet damit seine jüngste Verlustserie. Grund ist der starke US-Arbeitsmarktbericht, der den Druck auf die US-Notenbank reduziert, weitere Zinssenkungen vorzunehmen.
Der Australische Dollar verzeichnet hingegen die stärkste Korrektur, nachdem er zuvor überkauft war (AUDUSD -0,15%). Der EURUSD fällt um rund 0,1% auf 1,186.
Öl und Gas: Leichte Korrektur nach Rally
Am Rohstoffmarkt kommt es nach den gestrigen Gewinnen zu einer moderaten Korrektur. Brent und WTI geben jeweils um etwa -0,3% nach, bleiben jedoch insgesamt im übergeordneten Aufwärtstrend. Erdgas fällt um rund -1,2%.
Edelmetalle: Gold und Silber schwächer
Edelmetalle geraten unter Druck, da die Risikobereitschaft der Anleger steigt und die US-Daten robust ausfallen. Gold fällt um -0,6% auf 5.050 USD je Unze, während Silber um -1,2% auf 83,40 USD nachgibt.
Kryptowährungen: Bitcoin stabil, Ethereum im Plus
Am Kryptomarkt bleibt Bitcoin nahezu unverändert bei 67.070 USD. Ethereum legt hingegen um +1,2% auf 1.976 USD zu.
