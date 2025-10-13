Börse Aktuell – Marktbericht Börse: US-Aktien erholen sich, Asien mit starken Gewinnen

Nach massiven Verlusten am Freitag konnten Bitcoin und Altcoins am Wochenende zweistellig zulegen. Gleichzeitig zeigen Chinas Außenhandelsdaten starke Import- und Exportzahlen, was auf robuste Wirtschaftsdynamik hindeutet.

Trotz der politischen Entspannung bleibt die Nachfrage nach Gold und Silber hoch. Anleger sichern sich weiterhin ab – ein Zeichen dafür, dass geopolitische Risiken noch nicht vollständig vom Tisch sind.

Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt weltweit für Kursgewinne. Besonders die asiatischen Märkte legen deutlich zu, während auch die US-Indizes in der asiatischen Sitzung steigen.

Die US-Börsen haben sich in der asiatischen Handelssitzung deutlich erholt. Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt für Auftrieb an den Märkten. Am Montag, 13. Oktober, bleiben die US-Aktienmärkte geöffnet, während der Anleihemarkt wegen des Columbus Day geschlossen bleibt. Asien im Aufschwung – Märkte mit starken Gewinnen Die asiatisch-pazifischen Börsen verzeichnen kräftige Zuwächse: China : +2,5 % bis +3,0 %

Japan (Nikkei) : +1,39 %

Singapur : +1,0 %

Australien: +0,10 % Der Auftrieb wird durch optimistische Signale in den Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking gestützt. Gold und Silber im Fokus – Edelmetalle profitieren von Unsicherheit Trotz leichter Entspannung bleibt die geopolitische Unsicherheit ein Treiber für Edelmetalle. Gold steigt um +1,75 % auf 4.075 USD/oz

Silber legt um +3,35 % auf 51,65 USD/oz zu Anleger suchen weiterhin Sicherheit, auch wenn die Rhetorik zwischen den USA und China abgekühlt ist. US–China-Beziehungen: Tonfall entspannt sich Nach Drohungen vom Freitag, 100 % Zölle auf chinesische Waren einzuführen, zeigte sich Donald Trump am Wochenende gemäßigter. Die Märkte reagierten positiv – laut Goldman Sachs zeichnet sich nun eher eine „kontrollierte Konfrontation“ als ein Handelskrieg ab. Chinas Außenhandel zeigt Stärke Die chinesischen Exporte stiegen im September um 8,3 % im Jahresvergleich, die Importe um 7,4 % – das stärkste Wachstum seit 17 Monaten. Handelsüberschuss: 90,5 Mrd. USD

Seltene Erden: Exporte sanken um 31 % m/m , niedrigster Stand seit Februar

Rekordimporte bei Eisenerz und Sojabohnen zeigen robuste Binnennachfrage USA investieren in strategische Rohstoffe Zur Reduzierung der Abhängigkeit von China will die US-Regierung bis zu 1 Mrd. USD in kritische Mineralien investieren. Die Defense Logistics Agency wird den Kaufprozess überwachen. Politische Unsicherheit: US-Regierung bleibt im Shutdown Der US-Government Shutdown dauert nun bereits den zwölften Tag an. Vizepräsident J.D. Vance warnte vor weiteren Stellenkürzungen im öffentlichen Dienst, während Hunderttausende Beschäftigte unbezahlten Urlaub antreten müssen. Kryptomärkte erholen sich nach Turbulenzen Nach den heftigen Verlusten vom Freitag konnten Bitcoin und andere Kryptowährungen am Sonntag kräftig zulegen. Über 19 Mrd. USD an Long- und Short-Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert – ein Rekordwert.

Bitcoin fiel zunächst über 10 % , erholte sich jedoch auf 114.000 USD .

