BÖRSE HEUTE: Wall Street schwach – Nasdaq 100 fällt fast 2 % (07.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Schwache Verbraucherstimmung

US-Government-Shutdown belastet

Gold & Krypto steigen

Der Wochenausklang bringt keine Entspannung an der Börse USA – im Gegenteil: Die Stimmung an der Wall Street bleibt schwach.

Der Nasdaq 100 verliert fast 2 %, während der Russell 2000 und der S&P 500 etwas besser abschneiden, mit Rückgängen von gut 1 %. Der Dow Jones begrenzt seine Verluste auf 0,5 %. 🧠 Drei Key Takeaways ⚠️ Schwache Verbraucherstimmung: Der Michigan-Index zeigt deutlichen Rückgang – Konsumenten werden pessimistischer.

🏛️ US-Government-Shutdown belastet: FAA reduziert Flugverkehr um 4 %, bald drohen weitere Einschränkungen.

💰 Gold & Krypto steigen: Gold über 4.000 $, Bitcoin zurück über 100.000 $, Ethereum mit starkem Wochenplus. 📊 US-Börsen weiter unter Druck – Konsumdaten schockieren Anleger 💥 Die neuesten Daten der University of Michigan haben Anleger überrascht: Die Verbraucherstimmung hat sich deutlich verschlechtert ,

vor allem der Teilindex zur aktuellen Lage ist stark eingebrochen. Die Ergebnisse deuten auf eine zunehmende Unsicherheit der Konsumenten hin – ein schlechtes Zeichen für den Binnenkonsum und die Wirtschaftsstabilität der USA. Parallel dazu warnte Kevin Hassett, einer der wichtigsten Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, dass die Auswirkungen des Shutdowns „viel schlimmer als erwartet“ seien. 🏛️ Shutdown sorgt für reale Einschränkungen im Alltag ✈️ Die Folgen des US-Government-Shutdowns zeigen sich nun auch im Flugverkehr:

Die FAA (Federal Aviation Administration) hat aufgrund von Personalmangel die Flugkapazität um 4 % reduziert.

Sollte keine Einigung über die Finanzierung erzielt werden, droht am Donnerstag eine Kürzung um 6 %. Damit wird der längste Shutdown der Geschichte zunehmend zu einem realwirtschaftlichen Risiko – sowohl für Konsumenten als auch für Unternehmen. 🌍 Europa zeigt sich stabiler – DAX & FTSE halten sich 📉 Im Vergleich zu den USA ist die Lage an den europäischen Börsen etwas stabiler: Spanien und Polen führen die Verluste mit -1,5 % an,

DAX 40 und FTSE 100 begrenzen Rückgänge auf 0,5 % ,

der CAC 40 aus Frankreich steigt sogar um 0,3 %. 🛢️ Rohstoffe & Edelmetalle – Gold glänzt, Kaffee überrascht ☕ Trotz der Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten bleibt der Rohstoffhandel vergleichsweise ruhig: Kaffee-Futures steigen um 4 % ,

Kakao und Weizen verlieren 3 % bzw. 1,5 % ,

Gold gewinnt 0,6 % und erreicht erneut die Marke von 4.000 USD pro Unze ,

Palladium und Platin legen um 1,2 % zu. 💰 Kryptowährungen trotzen dem Abwärtstrend 🚀 Die Kryptomärkte zeigen Stärke: Bitcoin steigt um 1,2 % und liegt wieder über 100.000 USD ,

Ethereum legt sogar über 3 % zu,

kleinere Altcoins verzeichnen zweistellige Kursgewinne. Damit setzt sich die Erholung nach dem jüngsten Ausverkauf fort – Anleger greifen wieder zu. 🏢 Unternehmens-News: Airbnb & Take-Two im Fokus 📈 Airbnb (ABNB.US) : Umsatz über Erwartungen bei 4,1 Mrd. USD , jedoch EPS unter Konsens . Margen unter Druck durch Steuereffekte und Investitionen . Positiv: Expansionspläne in Asien und Südamerika sowie neue Ratenzahlungsmodelle .

Take-Two (TTWO.US): Das Unternehmen verschiebt den Release von GTA6, was zu einem deutlichen Kursrückgang führt. 💬 Fazit – Börse aktuell: Anleger flüchten aus Risikoanlagen ⚖️ Zum Ende der Woche herrscht an der Börse heute ein klarer Risk-Off-Modus.

