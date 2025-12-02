Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Aktien, USD, Krypto & Rohstoffen

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen schwächer

Unternehmensnews im Fokus

Rohstoffe & Krypto unter Druck

Die Börse Aktuell zeigt eine schwächere Stimmung an den US-Märkten. Der führende US-Leitindex schloss die gestrige Sitzung mit einem Rückgang von 0,5 %, während der Nasdaq 100 mehr als 0,3 % verlor. Der Russell 2000, der Small-Caps abbildet, beendete den Handelstag sogar mit einem Minus von über 1,2 %. Auf der heutigen Makroseite bleibt der Kalender vergleichsweise dünn. Für positive Überraschung sorgte jedoch MongoDB: Die Aktie des Datenbank-Spezialisten sprang im After-Hours-Handel um über 21 %, nachdem das Unternehmen Analystenschätzungen deutlich übertroffen hatte. Im Fokus stehen heute zudem die anstehenden Quartalszahlen von CrowdStrike, Marvell Technologies und GitLab. Makro & Geldpolitik Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell an der Stanford University blieb ohne nennenswerte Marktreaktion. Powell vermied Kommentare zur aktuellen Geldpolitik, wirtschaftlichen Lage oder zukünftigen Zinsentscheidungen – ein neutraler Impuls für den heutigen Marktbericht Börse. In Asien zeigte sich ein gemischtes Bild: Der Nikkei schloss unverändert, während in Australien die Baugenehmigungen um 6,4 % fielen (Erwartung: +4,5 %; zuvor: +12 %). Positiv entwickelte sich die Verbraucherstimmung, die mit 37,5 über den Prognosen lag. Rohstoffe & Währungen Die Edelmetallmärkte stehen unter Druck: Silber verliert über 1,8 %

Gold gibt mehr als 0,5 % nach Der US-Dollar zeigt sich leicht fester. Das Währungspaar EURUSD notiert nahe 1,16, nachdem die Gemeinschaftswährung zuvor sieben Handelstage in Folge zugelegt hatte. Der Versuch, den Widerstand bei 1,165 – definiert durch die 50-Tage-EMA und frühere Kursreaktionen – zu durchbrechen, scheiterte jedoch. Kryptowährungen: Schwache Stimmung, leichte Erholung Am Kryptomarkt bleibt das Sentiment sehr schwach. Bitcoin erholt sich moderat und steigt von knapp 85.000 USD auf etwa 87.500 USD. Ethereum kann sich nur leicht von seinen Verlusten lösen und handelt weiterhin um 2.800 USD. Trotz der kleinen Erholungen bleibt die Marktstimmung fragil. Rohstoffmärkte & Agrarprodukte Der Ölpreis gibt leicht auf 63 USD nach, nachdem er gestern noch gestiegen war und damit besonders Aktien von US-Energieunternehmen unterstützte.

Die Preise für Kakao und Kaffee steigen leicht weiter und setzen damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fort.

