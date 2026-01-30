Börse aktuell: US-Märkte fallen – Fed-News und Dollar belasten

Börse aktuell: US-Märkte unter Druck – Fed-Entscheidung sorgt für Unsicherheit 📉

Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenschluss angespannt. US-Aktienfutures geraten deutlich unter Druck, da Anleger gespannt auf die Entscheidung von Präsident Donald Trump über den nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank warten. Die Börse News werden derzeit klar von geldpolitischen Erwartungen, einem stärkeren US-Dollar und einer spürbaren Risikoaversion geprägt.

Während die Wall Street schwächelt, zeigen sich die europäischen Börsen vergleichsweise stabil: Der DAX legt rund 0,5 % zu, auch FTSE 100 und CAC 40 notieren leicht im Plus.

Drei Key Takeaways – Börse aktuell kompakt

Fed-Entscheidung dominiert die Märkte, Warsh als Favorit belastet Risikoassets. Starker Dollar und steigende Renditen setzen Edelmetalle massiv unter Druck. Europa zeigt relative Stärke, während US-Techwerte deutlich verlieren.

US-Börsen unter Druck: Warsh als Fed-Favorit belastet Tech ⚠️

An den US-Märkten dominiert ein klares Risk-off-Sentiment:

S&P 500 Futures: -1,0 %

Nasdaq 100 Futures: -1,2 %

Dow Jones Futures: -0,7 %

Besonders Technologiewerte stehen unter Druck. Der Grund: Die Märkte preisen zunehmend Kevin Warsh als neuen Fed-Chef ein. Er gilt als vergleichsweise hawkish, also restriktiver in der Inflationsbekämpfung, auch wenn er sich zuletzt offener für Zinssenkungen gezeigt hat.

Trump soll Warsh bereits am Donnerstag im Weißen Haus getroffen haben. Eine offizielle Bekanntgabe wird für Freitagmorgen (US-Zeit) erwartet.

Dollar steigt – Edelmetalle brechen ein 💥

Mit den steigenden Chancen für Warsh gewinnt der US-Dollar deutlich an Stärke. Gleichzeitig ziehen die US-Staatsanleihenrenditen an, angeführt von der 30-jährigen Rendite (+5 Basispunkte).

Diese Kombination belastet die Edelmetallmärkte massiv:

Gold: zeitweise -4 % bis -7 % intraday

Silber: Einbruch von über 10 %

Platin: ebenfalls rund -10 %

Ein stärkerer Dollar verteuert Edelmetalle für internationale Käufer – zugleich nutzten viele Marktteilnehmer die Fed-News als Anlass, um zuvor stark überhitzte Gewinne mitzunehmen.

Weitere Börse News: Handel & Unternehmenszahlen 🏭

Auch geopolitisch kehren Risiken zurück:

Trump drohte mit 50 % Strafzöllen auf kanadische Flugzeugimporte

US-Zertifizierungen für Jets von Bombardier könnten entzogen werden

Mexiko drohen neue Zölle wegen Öllieferungen nach Kuba

Auf Unternehmensebene fielen die Reaktionen gemischt aus:

Apple: Aktie vorbörslich kaum verändert, trotz Gewinnüberraschung und Rekord-iPhone-Verkäufen. CEO Tim Cook warnte jedoch vor einer globalen Speicherknappheit , die Margen belasten könnte.

Sandisk: +20 % vorbörslich nach starken Zahlen und optimistischem Ausblick. Die Nachfrage nach Speicherlösungen für KI und Rechenzentren treibt das Wachstum massiv an.

Im Fokus der Berichtssaison stehen heute unter anderem Exxon, Chevron, American Express und Verizon.

Zusätzlich sorgte eine KI-Schlagzeile für Aufmerksamkeit: Perplexity soll einen Cloud-Vertrag über 750 Mio. USD mit Microsoft Azure abgeschlossen haben.

Fazit: Börse News bleiben von Geldpolitik getrieben

Die Börse aktuell steht klar im Zeichen der Fed-Nachfolge. Die Aussicht auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs sorgt für Abgabedruck an der Wall Street, vor allem bei Technologiewerten und Edelmetallen. Europa präsentiert sich zwar robuster, doch insgesamt bleibt die Marktstimmung fragil. Anleger richten den Blick nun auf die US-Inflationsdaten (PPI) und die offizielle Entscheidung Trumps – beide könnten die Richtung für die kommende Woche vorgeben.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

