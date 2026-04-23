Börse Aktuell: Markt News zu Wall Street, Iran-Konflikt, Ölpreis und globalen Indizes

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: US-Indizes steigen deutlich dank Waffenruhe-Signalen im Iran-Konflikt

US-Indizes steigen deutlich dank Waffenruhe-Signalen im Iran-Konflikt Markt News: Ölpreis bleibt hoch und belastet die Konjunktur

Ölpreis bleibt hoch und belastet die Konjunktur Risikoassets unter Druck: Starker US-Dollar sowie Verluste bei Gold, Silber und Kryptowährungen

Die Börse Aktuell zeigt eine starke Entwicklung an der Wall Street: Die wichtigsten US-Indizes schlossen deutlich im Plus. Der S&P 500 legte um rund 1% zu, der Nasdaq gewann über 1,6% und der Dow Jones stieg um 0,8%. Auslöser der Rally waren Markt News über eine angekündigte Waffenruhe durch US-Präsident Donald Trump im Vorfeld möglicher Gespräche mit dem Iran. Markt News: Unsicherheit trotz diplomatischer Annäherung Laut Berichten aus dem Weißen Haus wurde kein konkreter Zeitplan für eine Verlängerung der Waffenruhe festgelegt. Diese Flexibilität soll Verhandlungen erleichtern, verdeutlicht jedoch die Unsicherheit über die Stabilität der Vereinbarung. Gespräche könnten bereits am Freitag beginnen, abhängig vom Fortschritt der Vermittlungen. Eine Wiederaufnahme des Dialogs innerhalb von 36 bis 72 Stunden erscheint möglich, bleibt jedoch unsicher. Iranische Vertreter sehen weiterhin große Hürden, insbesondere bei Sanktionen, angeblichen Vertragsverletzungen und Drohungen. Eine vollständige Waffenruhe sei nur sinnvoll, wenn auch Restriktionen aufgehoben werden. Ölpreis steigt weiter - Auswirkungen auf die globale Wirtschaft Im Zuge der Spannungen bleibt der Ölpreis erhöht. Brent notiert aktuell bei etwa 97 US-Dollar pro Barrel. Die Markt News zeigen, dass steigende Energiepreise zunehmend wirtschaftlichen Druck erzeugen. Deutschland hat seine Wachstumsprognose für 2026 deutlich gesenkt - von etwa 1% auf 0,5%. Belastend wirken hohe Energiepreise, schwache Exporte und steigende Inflation. Asien und Pazifik: Gemischte Signale aus der Wirtschaft In Japan stieg der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April auf 54,9 und signalisiert eine starke Expansion, getragen von neuen Aufträgen und höherer Produktion. Australien meldet ebenfalls eine Verbesserung: Der PMI stieg auf 50,1 nach zuvor 46,6 und zeigt eine Rückkehr in den Wachstumsbereich. Besonders der Dienstleistungssektor trieb die Entwicklung. Forex, Edelmetalle und Krypto unter Druck Am Devisenmarkt setzt der US-Dollar seine Aufwertung gegenüber den meisten wichtigen Währungen fort. Gleichzeitig bleiben asiatische Aktienmärkte unter Druck, da die geopolitischen Risiken die Risikobereitschaft dämpfen. Bei den Edelmetallen zeigt sich ein schwächeres Sentiment: Gold verliert rund 0,7% und testet die Marke von 4.700 US-Dollar, während Silber über 2,5% nachgibt und unter 76 US-Dollar fällt. Auch Kryptowährungen stehen unter Druck. Bitcoin notiert leicht im Minus, Ethereum verliert mehr als 2%. Tesla überzeugt - aber mit vorsichtigem Ausblick Tesla konnte mit besser als erwarteten Ergebnissen überzeugen, insbesondere bei der Profitabilität. Die Marktreaktion fiel positiv aus. Gleichzeitig deutet der Ausblick auf eine anspruchsvollere Phase hin, geprägt von hohen Investitionen in künstliche Intelligenz, Robotik und autonomes Fahren. Fazit: Börse Aktuell bleibt von geopolitischen Entwicklungen geprägt Die aktuellen Markt News zeigen eine Mischung aus positiven Impulsen und anhaltender Unsicherheit. Während starke Unternehmensdaten und wirtschaftliche Signale stützen, bleiben geopolitische Risiken und steigende Energiepreise zentrale Einflussfaktoren für die Börse Aktuell. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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