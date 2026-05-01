BÖRSE AKTUELL: Wall-Street-Allzeithochs und Stabilisierung des Ölpreises (01.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell stark

Tech treibt Märkte

Risiken bleiben

Die Börse aktuell zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. Die US-Märkte haben zuletzt alle Verluste der vergangenen Tage aufgeholt und markieren neue Allzeithochs. Vor allem starke Unternehmenszahlen und eine robuste Wirtschaftsentwicklung sorgen für Rückenwind. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken und geldpolitische Unsicherheiten wichtige Einflussfaktoren. In diesem Marktbericht Börse werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen und die Frage: Kann die Rally weitergehen oder droht eine Korrektur? ⚡ Key Takeaways 📈 Börse aktuell stark: US-Indizes erreichen neue Allzeithochs.

🚀 Tech treibt Märkte: Starke Zahlen von Apple sorgen für Optimismus.

⚠️ Risiken bleiben: Geopolitik und Zinspolitik im Fokus. 📊 Börse aktuell: US-Märkte auf Rekordniveau Die Börse aktuell zeigt klare Stärke: 📈 S&P 500 (US500) über 7.250 Punkte

📊 Nasdaq 100 (US100) steigt auf 27.630 Punkte

🚀 neue Allzeithochs nach starker Rally 👉 Die Wall Street bleibt damit der wichtigste Treiber im globalen Markt. 🌍 Marktbericht Börse: Europa pausiert, USA dominieren Ein Blick auf die globale Lage: 🇪🇺 viele europäische Börsen geschlossen (Feiertag)

🇬🇧 UK100 leicht im Plus

🇺🇸 US-Märkte geben die Richtung vor 👉 Die Dynamik verlagert sich aktuell klar in Richtung USA. 🍏 Unternehmenszahlen treiben die Börse aktuell Ein wichtiger Treiber im Marktbericht Börse: 🍏 Apple überzeugt mit starken Zahlen Gewinn je Aktie: 2,01 USD Umsatz: 111,18 Mrd. USD iPhone-Verkäufe: +20 %

👉 Die Aktie reagiert mit einem Kursplus im nachbörslichen Handel. 🌏 Makrodaten und Währungen im Fokus Weitere Entwicklungen: 🇯🇵 Japan PMI auf 4-Jahres-Hoch

💱 USD/JPY volatil um 157

📉 EUR/USD leicht schwächer bei 1,1720 👉 Die globale Wirtschaft zeigt gemischte Signale. 🛢️ Rohstoffe: Öl stabil, Gold mit Potenzial Die Rohstoffmärkte liefern wichtige Hinweise: 🛢️ Brent-Öl bei rund 111 USD

🛢️ WTI bei etwa 105 USD

🥇 Gold stabil bei rund 4.600 USD 👉 Langfristig sehen Analysten weiteres Potenzial für Gold. ⚠️ Risiken für die Börse aktuell Trotz der positiven Entwicklung bestehen Risiken: ⚠️ geopolitische Spannungen im Nahen Osten

🏦 mögliche Zinserhöhungen weltweit

📊 hohe Bewertungen nach der Rally Diese Faktoren könnten kurzfristig für Volatilität sorgen. 🧾 Fazit: Marktbericht Börse zeigt starke Rally mit Risiken Die Börse aktuell präsentiert sich in starker Verfassung und erreicht neue Rekordstände. Getrieben von starken Unternehmenszahlen und einer robusten Wirtschaft bleibt die Stimmung positiv. Dennoch sollten Anleger die bestehenden Risiken im Blick behalten – denn nach einer starken Rally steigt die Wahrscheinlichkeit von Konsolidierungen oder Rücksetzern. S&P 500 Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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