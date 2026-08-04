Börse Aktuell: Nasdaq-Rally, Palantir-Zahlen und fallende Ölpreise

Die Wall Street hat die neue Handelswoche mit deutlichen Kursgewinnen begonnen. In den aktuellen Markt News stehen vor allem Technologie- und KI-Aktien, starke Quartalszahlen von Palantir sowie die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran im Mittelpunkt. Fallende Ölpreise reduzierten vorübergehend den geopolitischen Risikoaufschlag und unterstützten die Stimmung an den Aktienmärkten.

Börse Aktuell: US-Indizes schließen deutlich im Plus

Die US-Börsen beendeten den Montag in ausgesprochen freundlicher Stimmung. Sämtliche großen Aktienindizes verbuchten deutliche Gewinne. Besonders gefragt waren Technologieunternehmen und wachstumsstarke Aktien. Der Nasdaq führte die Rally mit einem Plus von rund 2,1% an. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,5%, während der Dow Jones um 1,3% beziehungsweise rund 693 Punkte zulegte und auf einem Rekordniveau schloss. Associated Press

Investoren griffen erneut verstärkt bei Unternehmen zu, die in den Bereichen künstliche Intelligenz, KI-Infrastruktur, Cybersicherheit, Cloud-Computing und Halbleiterproduktion aktiv sind. Zusätzlich stützten sinkende Renditen am US-Anleihemarkt sowie der deutliche Rückgang der Ölpreise die Risikobereitschaft.

Palantir übertrifft die Erwartungen deutlich

Nach dem US-Börsenschluss präsentierte Palantir außergewöhnlich starke Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026. Das Unternehmen profitierte von der hohen Nachfrage nach KI-Software, Datenanalyse und sicheren Plattformen für Unternehmen und Behörden. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 93% auf 1,94 Mrd. US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit rund 1,81 Mrd. US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,41 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartung von 0,34 US-Dollar.

Auch die Vertragsaktivität entwickelte sich dynamisch. Besonders stark wuchs das Geschäft mit kommerziellen Kunden in den USA. Palantir hob daher seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Das Management erwartet nun Erlöse zwischen 8,15 und 8,16 Mrd. US-Dollar. Dies würde einem Wachstum von etwa 82% im Jahresvergleich entsprechen. Die Palantir Aktie reagierte nachbörslich mit einem deutlichen Kurssprung. Palantir-Ergebnisse über Business Wire

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Nachfrage nach KI-Anwendungen weiterhin hoch ist. Gleichzeitig bleiben die hohen Bewertungen vieler Technologieunternehmen ein wichtiger Risikofaktor für die weitere Entwicklung an der Wall Street.

Markt News aus Asien: Uneinheitliche Entwicklung

An den asiatischen Aktienmärkten zeigte sich am Dienstag ein gemischtes Bild. Die jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor sorgten weiterhin für Zurückhaltung. In Hongkong gab der Hang Seng nach. Auch chinesische Standardwerte standen trotz einer teilweisen Erholung bei einigen Technologieaktien unter Druck. Die freundlichere Stimmung rund um künstliche Intelligenz reichte nicht aus, um die Verkaufsbereitschaft bei größeren chinesischen Unternehmen vollständig zu stoppen. Der japanische Nikkei 225 verlor etwa 0,3%. Belastend wirkten Spekulationen über weitere Interventionen am Devisenmarkt. Eine nachhaltige Aufwertung des Yen könnte die im Ausland erzielten Gewinne japanischer Exportunternehmen schmälern.

Auch der südkoreanische KOSPI gab nach. Nach den vorausgegangenen starken Verlusten im Technologiesektor blieb die Unsicherheit hoch. Der technologielastige KOSDAQ konnte sich dagegen erholen, was auf eine vorsichtige Rückkehr von Kapital in wachstumsorientierte Nebenwerte hindeutet. Australien gehörte zu den stärksten Märkten der Region. Der S&P/ASX 200 gewann rund 1,2%. Rückenwind lieferten die freundlichere internationale Börsenstimmung und steigende Kurse bei Rohstoffunternehmen. Associated Press

USA und Iran: Hoffnung auf Entspannung stützt die Börsen

Ein zusätzlicher Faktor für die freundliche Stimmung an der Wall Street waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Gesprächen mit Iran. Nach seinen Angaben sollen Verhandlungen auf Wunsch Teherans bereits angelaufen sein. Trump bezeichnete diese als möglicherweise letzte Chance für eine Vereinbarung. Im Mittelpunkt stehen die Wiederöffnung der Straße von Hormus sowie das iranische Atomprogramm. Nach Einschätzung des US-Präsidenten könnte bei der freien Passage von Schiffen vergleichsweise schnell eine Einigung erzielt werden. Eine Vereinbarung über das Atomprogramm dürfte dagegen deutlich mehr Zeit beanspruchen.

Trump begründete die vorläufige Aussetzung weiterer Angriffe auf Iran mit der Aussicht auf eine schnelle diplomatische Lösung. Vertreter Teherans bestritten jedoch, dass direkte Verhandlungen mit Washington stattfinden. Die Positionen beider Seiten liegen damit weiterhin weit auseinander. Zudem warnte Mohsen Rezaei, ein hochrangiger Berater des iranischen Obersten Führers, vor Gefahren für US-Kriegsschiffe und militärische Einheiten in der Nähe der Straße von Hormus. Teheran lehnte außerdem die Einrichtung eines zweiten Schifffahrtskorridors ab, der die iranische Kontrolle über die wichtige Handelsroute umgehen könnte. Die Märkte interpretieren diese Aussagen bislang überwiegend als politischen Druck und noch nicht als Hinweis auf unmittelbar bevorstehende militärische Maßnahmen. Das Risiko einer erneuten Eskalation bleibt allerdings erheblich.

Ölpreise brechen nach Entspannungssignalen ein

Die Aussicht auf eine diplomatische Lösung führte zunächst zu einem kräftigen Rückgang der Ölpreise. Der geopolitische Risikoaufschlag wurde teilweise ausgepreist. WTI-Rohöl verlor am Montag zeitweise mehr als 6% und fiel in Richtung 80 US-Dollar je Barrel. Brent sank um rund 5,7% auf knapp 83 US-Dollar. Auslöser war vor allem die Entscheidung Trumps, weitere Militärschläge zunächst auszusetzen. New York Post

Der US-Präsident kritisierte zugleich die hohen Gewinne der Ölkonzerne und forderte niedrigere Kraftstoffpreise für amerikanische Verbraucher. Nach dem ersten Ausverkauf konnten sich die Ölpreise leicht stabilisieren, da Zweifel an der Belastbarkeit einer möglichen Vereinbarung zwischen den USA und Iran bestehen. Die weiterhin eingeschränkte Nutzung der Straße von Hormus und das Fehlen alternativer Transportrouten stützen den geopolitischen Preisaufschlag. Neue Eskalationssignale könnten deshalb jederzeit zu starken Preisschwankungen führen.

Gold und Silber mit vorsichtigen Gewinnen

Am Edelmetallmarkt fällt der Handelsauftakt vergleichsweise ruhig aus. Der Goldpreis steigt um etwa 0,1% und bewegt sich in der Nähe von 4.050 US-Dollar je Feinunze. Silber entwickelt sich stärker und gewinnt mehr als 1%. Der Preis nähert sich damit der Marke von 59 US-Dollar je Feinunze. Während die Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung die Nachfrage nach sicheren Häfen begrenzt, sorgen die anhaltenden Risiken rund um die Straße von Hormus weiterhin für Unterstützung.

Japan plant weitere fiskalische Unterstützung

In Japan richtete sich die Aufmerksamkeit auf Aussagen von Wirtschaftsminister Minoru Kiuchi und mögliche zusätzliche Konjunkturmaßnahmen. Nach Einschätzung Kiuchis wirken sich die höheren Kosten infolge des Nahostkonflikts bislang nur begrenzt auf die Verbraucherpreise aus.

Der Minister warnte jedoch davor, dass der Kostendruck in den kommenden Monaten zunehmend auf Lebensmittel und andere Konsumgüter übergreifen könnte. Die japanische Regierung teilt die Einschätzung der Bank of Japan, dass sich die Inflation in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen könnte. Eine höhere Inflation würde den geldpolitischen Spielraum der Bank of Japan beeinflussen und könnte zugleich neue Bewegungen beim Yen und am japanischen Aktienmarkt auslösen.

Kryptowährungen leicht im Plus

Auch am Kryptomarkt ist eine vorsichtig positive Stimmung zu erkennen. Bitcoin gewinnt rund 0,4% und nähert sich der Marke von 64.000 US-Dollar. Ethereum verzeichnet lediglich geringe Kursgewinne und notiert im Bereich von 1.860 US-Dollar. Die Entwicklung bleibt stark von der allgemeinen Risikobereitschaft, den US-Zinserwartungen und den Kapitalströmen in spekulative Anlageklassen abhängig.

Börse Aktuell: Was Anleger jetzt beachten sollten

Die Markt News senden kurzfristig freundliche Signale. Starke Unternehmenszahlen, die erneute Nachfrage nach KI-Aktien und sinkende Ölpreise stützen die internationalen Börsen. Die kräftige Reaktion auf die Palantir-Zahlen zeigt, dass Investoren weiterhin bereit sind, hohe Bewertungen zu akzeptieren, sofern die Unternehmen ein entsprechend starkes Wachstum liefern.

Gleichzeitig bleibt das geopolitische Umfeld der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Eine tatsächliche Öffnung der Straße von Hormus könnte den Ölpreis weiter entlasten und Inflationssorgen reduzieren. Ein Scheitern der Gespräche oder neue militärische Maßnahmen könnten diese Entwicklung jedoch schnell umkehren.

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FAQ zu Börse Aktuell und den Markt News

Warum steigen Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones?

Die US-Indizes profitieren von starken Kursgewinnen bei Technologie- und KI-Aktien, sinkenden Ölpreisen und Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen den USA und Iran. Der Nasdaq legte rund 2,1%, der S&P 500 1,5% und der Dow Jones 1,3% zu.

Wie sind die Quartalszahlen von Palantir ausgefallen?

Palantir steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 93% auf 1,94 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,41 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen.

Warum ist der Ölpreis gefallen?

Die Ölpreise fielen, nachdem Donald Trump weitere Angriffe auf Iran vorläufig ausgesetzt und von möglichen Gesprächen über die Straße von Hormus und das iranische Atomprogramm berichtet hatte.

Ist die Lage an der Straße von Hormus bereits entspannt?

Nein. Iran bestreitet direkte Gespräche mit den USA und lehnt einen alternativen Schifffahrtskorridor ab. Die Gefahr einer erneuten Eskalation und hoher Schwankungen beim Ölpreis bleibt bestehen.

Welche Risiken bestehen derzeit für die Aktienmärkte?

Zu den wichtigsten Risiken gehören eine erneute Eskalation im Nahen Osten, steigende Ölpreise, höhere Inflation, Veränderungen der Zinserwartungen und die hohen Bewertungen vieler Technologie- und KI-Aktien.