Zinsreaktion der Fed entscheidet über die Märkte: Steigende Ölpreise schüren die Inflationserwartungen. Das derzeit wahrscheinlichere Szenario einer erneuten Notenbank-Straffung durch die Fed würde den US-Dollar stärken, den Goldpreis unter Druck setzen und an der Börse aktuell das Risiko einer spürbaren Aktienkorrektur erhöhen.

Ölpreis im geopolitischen Korridor: Der Ölmarkt pendelt voraussichtlich in einer breiten Handelsspanne zwischen 70 $und 90$ pro Barrel . Sollte es zu einer erneuten militärischen Eskalation kommen, ist ein kurzzeitiger Anstieg auf 100 $bis 120$ realistisch – nachhaltig höhere Preise gelten jedoch als unwahrscheinlich.

Taktische Entspannung statt echtem Frieden: Donald Trumps Verhandlungsbereitschaft mit dem Iran ist primär ein politisches Manöver, um die US-Treibstoffpreise vor den Midterm-Elections zu senken. Da der Kernkonflikt um das iranische Atomprogramm ungelöst bleibt und der Iran wirtschaftlich wie militärisch stark geschwächt ist, bleibt das Risiko einer späteren militärischen Eskalation hoch.

Donald Trump hat erneut Verhandlungen mit dem Iran und einen nahezu unausweichlichen „Deal“ angekündigt. Der Ölmarkt reagierte prompt mit deutlichen Ausschlägen, doch die Kursausschläge an den Aktienmärkten fielen weit verhaltener aus als bei vergleichbaren Krisen in der Vergangenheit.

Was erklären Vertreter beider Länder, was preist die Börse aktuell ein und was geschieht wirklich hinter den Kulissen?

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL

Zwischen Inflation und US-Zwischenwahlen

Viele Marktteilnehmer tun sich schwer damit, die Aktionen und Äußerungen von Donald Trump nachzuvollziehen. Nicht selten werden begrenzte Informationen überinterpretiert oder Entwicklungen hineingelesen, die in der Realität gar nicht stattfinden.

Das größte Missverständnis besteht darin, dem US-Präsidenten aufgrund der politisch brisanten Kombination aus hohen Treibstoffpreisen und den bevorstehenden Midterm-Elections Verzweiflung zu unterstellen. Im US-amerikanischen Kontext sind die Preise an den Zapfsäulen zwar von hoher politischer Relevanz, doch die Lage ist komplexer als ein bloßer Blick auf den landesweiten Benzinpreis-Durchschnitt.

Legt man die Wahlkarte über die Preisverteilung für Treibstoff, zeigt sich ein aufschlussreiches Muster: In den „republikanischen“ (roten) Bundesstaaten ist Treibstoff deutlich günstiger als in den „demokratischen“ (blauen) Staaten. Die Gründe dafür sind vielfältig:

Emissionsstandards

Logistik und Infrastruktur

Regionale Steuersätze

Lokales Angebot- und Nachfrageverhältnis

Wichtig für Anleger zu verstehen: Trotz des Inflationsdrucks und steigender Benzinpreise ist die Situation für die Wähler von Donald Trump und die Republikanische Partei keineswegs so aussichtslos, wie oft angenommen wird.



Politische und militärische Lage im Überblick

Auch der Mechanismus der US-Zwischenwahlen verdeutlicht die Lage: Zur Wahl stehen das Repräsentantenhaus und der Senat. Selbst optimistische Prognosen für die Demokraten gehen derzeit davon aus, dass die Republikaner den Senat halten werden und die Mehrheit im Repräsentantenhaus nur sehr knapp ausfallen dürfte (ca. 5 bis 10 Sitze von 435).

Die übrigen Indikatoren der US-Wirtschaft bleiben weitgehend stabil: Konsumausgaben und BIP wachsen trotz nachlassender Dynamik weiter. Der Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit hat sich nahezu verlangsamt.

Militärisch ergibt sich ein ganz ähnliches Bild:

Die US-Militärpräsenz im Nahen Osten macht nur etwa 5 bis 10 % (je nach Zählweise) der gesamten US-Kapazitäten aus.

Die Munitionslage ist keineswegs so kritisch, wie selbst einige Vertreter des Pentagons warnen. Das reale Engpassproblem betrifft vor allem hochmoderne Abwehrraketen wie die PAC-3 (Patriot) , deren Bestände für wenige Wochen intensiver Kämpfe reichen.

Bei der Offensivmunition gibt es Engpässe bei taktischen Präzisionsraketen (hauptsächlich Tomahawks und JASSM), die jedoch primär für gezielte Fernschläge vorgesehen sind. Für konventionelle Einsätze reichen die Lagerbestände günstigerer Munition noch für jahrelange Auseinandersetzungen.

Belagerung: Irans wirtschaftliche und militärische Realität

In vielen Analystenkreisen wird der Islamischen Republik Iran oft fälschlicherweise die Initiative oder gar ein Vorteil zugeschrieben. Das entspricht jedoch nicht der Realität.

Die wirtschaftliche Lage des Iran ist keine gewöhnliche Wachstumsverlangsamung oder Rezession, sondern eine schwere humanitäre Krise, die sich weiter verschärft:

Kaufkraftverlust: Der Mindestlohn im Iran liegt bei etwa 85 US-Dollar pro Monat und hat trotz einer Erhöhung um 60 % in diesem Jahr real rund 20 % an Wert verloren. Die Nahrungsmittelinflation liegt bei mehreren hundert Prozent – 70 % des Mindestlohns müssen allein für Grundnahrungsmittel aufgewendet werden.

Arbeitslosigkeit & Erwerbsquote: Eine offizielle Arbeitslosenquote von 9 % und eine Jugendarbeitslosigkeit von 25 % verharmlosen die Situation. Die Erwerbsquote liegt bei nur etwa 35 % – gut die Hälfte der Werte entwickelter Industrienationen.

Energieknappheit: Trotz gewaltiger Ölreserven leidet das Land unter gravierenden Engpässen. Das Treibstoffdefizit beträgt rund 20 %, der Strommangel im Netz übersteigt bereits 30 %.

Militärisch steht der Iran nicht besser da als wirtschaftlich:

Die meisten Stellvertreter-Milizen (Proxies) wurden neutralisiert oder ausgeschaltet.

Die Häfen bleiben blockiert und die Intensität iranischer Raketenangriffe ist im Vergleich zum Konfliktbeginn um etwa 90 % gesunken.

Zwar besitzt der Iran noch große Drohnen- und Raketenbestände, die Abschusskapazitäten sind jedoch stark eingeschränkt, da die meisten mobilen Rampen zerstört wurden.

Das Basisszenario: Taktische Zugeständnisse vor Eskalation

Die Midterm-Elections besitzen für Donald Trump zwar nicht die überragende Bedeutung, die manche Vermuten vermuten, gleichgültig ist ihm das Abschneiden seiner Partei jedoch nicht.

Um die Treibstoffpreise vorübergehend zu dämpfen, könnte Trump temporäre und durchaus substanzielle Zugeständnisse gegenüber dem Iran eingehen. Ziel ist hierbei rein die Entlastung an den Tankstellen. Der Kern des Konflikts – das iranische Atomprogramm – bleibt unangetastet und lässt sich diplomatisch kaum lösen.

Sobald der US-Präsident die Mehrheit der Republikaner im Senat (entscheidend für etwaige Impeachment-Verfahren) als gesichert ansieht, dürften die Feindseligkeiten wieder aufflammen. Nach den Wahlen ist der Präsident weniger an die öffentliche Meinung gebunden und könnte auf Eskalation oder eine begrenzte Bodeninvasion setzen. Der Iran ist keine uneinnehmbare Festung, sondern eher ein inneres Gefängnis: Die Revolutionsgarden (IRGC) können zwar die Macht im Inneren sichern, einer direkten Konfrontation mit den US-Streitkräften halten sie jedoch nicht stand.

Börse aktuell: Wie reagieren Märkte, Öl, Gold und Dollar?

Aus diesem Szenario ergibt sich für Anleger an der Börse aktuell ein klarer Korridor für Rohöl, den US-Dollar sowie Gold:

Ölpreis (Brent/WTI): Die unberechenbare Dynamik aus Konfliktphasen und Verhandlungspausen hält Rohöl voraussichtlich in einer breiten Konsolidierungsspanne zwischen 70 $und 90$ pro Barrel . Eine militärische Eskalation könnte den Preis über 100 $ , eventuell in Richtung 120 $ pro Barrel treiben. Werte deutlich darüber gelten jedoch als unwahrscheinlich.

Gold und US-Dollar: Beide Anlagen reagieren primär auf die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Steigende Ölpreise heizen die Inflationserwartungen an.

Für die Börse heute zeichnen sich damit zwei geldpolitische Pfade ab:

Passivität der Fed: Reagiert die Notenbank nicht auf die Inflation, könnte Gold aufgrund von Kaufkraftsorgen stark zulegen. Der US-Dollar würde gleichzeitig spürbar nachgeben. Zinserhöhung durch die Fed: Entscheidet sich die Fed für erneute Zinsanhebungen, würde Gold unter Druck geraten, während der US-Dollar deutlich erstarkt. Die Aktienindizes müssten in diesem Fall mit einer tiefen Korrektur rechnen.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Notenbank-Politik besitzt Szenario #2 derzeit eine leichte Oberhand.

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