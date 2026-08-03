Der Handelstag am heutigen Montag brachte eine spürbare Erleichterung an die globalen Finanzmärkte. Anleger kehrten nach den politischen Entwicklungen des Wochenendes im Nahen Osten scharenweise zur Risikofreude zurück. Der DAX kletterte auf ein neues Allzeithoch! An der Börse aktuell zeigt sich eine deutliche Stimmungsaufhellung.

Haupttreiber der Marktbewegung

Der zentrale Impuls für die heutigen Gewinne war die Entscheidung von US-Präsident Trump, den geplanten Angriff auf den Iran vorerst abzusagen. Dies beruhigte die Nerven der Investoren nach wochenlanger Sorge vor einer militärischen Eskalation. Der Markt reagierte mit einem klassischen „Risk-on“-Muster: Aktien stiegen, während die Ölpreise kräftig nachgaben.

Marktbeobachter betonen jedoch, dass eine gewisse Skepsis bleibt, da ähnliche Erklärungen in der Vergangenheit selten zu dauerhaften Lösungen führten. Zudem stützte die Erholung im Technologiesektor nach dem Ausverkauf der Vorwoche die allgemeine Stimmung an der Börse heute.

Geopolitik: Unsicherheit rund um den Iran bleibt hoch

Die Lage bezüglich des Iran bleibt weiterhin von Ungewissheit geprägt:

Diplomatie: Während Trump betont, dass Gespräche mit Teheran andauern, dementiert das iranische Außenministerium direkte Verhandlungen mit Washington und beschränkt den Austausch auf Schifffahrtsfragen über Oman.

Militärische Präsenz: Der US-Präsident bezeichnete die iranischen Behörden als äußerst doppelzüngig und bekräftigte die vollständige Kontrolle der US-Marine über die Straße von Hormus.

Schifffahrt: Das Risiko für Handelsschiffe bleibt hoch. Die UK Maritime Trade Operations (UKMTO) meldeten eine Explosion nahe einem Tanker vor der Küste Omans.

Analysteneinschätzung: Fitch Solutions hob die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Eskalation von 25 % auf 35 % an und warnt trotz diplomatischer Annäherungsversuche vor wiederkehrenden militärischen Zwischenfällen.

DAX mit neuem Allzeithoch: Sprung über die 26.000-Punkte-Marke

Auch am deutschen Aktienmarkt herrschte heute helle Begeisterung. Getrieben von der Hoffnung auf geopolitische Entspannung und sinkenden Ölpreisen kletterte der DAX heute auf ein neues Allzeithoch und übersprang erstmals in seiner Geschichte die magische (oder psychologisch wichtige) Grenze von 26.000 Punkten.

Am deutschen Aktienmarkt profitierten vor allem Schwergewichte wie SAP und Deutsche Telekom von der geglückten Mischung aus nachlassenden Sorgen und einer stark verlaufenden Berichtssaison. Innerhalb weniger Wochen machte der deutsche Leitindex damit über 1.300 Punkte gut und setzte ein deutliches Ausrufezeichen zum Monatsauftakt!

Starke Makrodaten stützen die Konjunktursorgen

Für positive Impulse an der Börse aktuell sorgte auch der starke ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli:

Der Index kletterte auf 55,6 Punkte – den höchsten Stand seit Mai 2022 (Erwartung: 54,0 Punkte).

Der Beschäftigungsindex kehrte erstmals seit über zwei Jahren wieder in den Expansionsbereich zurück.

Die Produktion verzeichnete das schnellste Wachstum seit knapp fünf Jahren.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 7 Basispunkte auf etwa 4,67 %, was auf eine leichte Entwarnung bei den Inflationssorgen hindeutet.

Die Märkte im Überblick

US-Indizes mit soliden Gewinnen

Die US-Indizes schlossen die Sitzung durchweg im grünen Bereich:

Nasdaq Composite: +2,0 % (angeführt vom Tech-Sektor)

S&P 500: +1,3 %

Dow Jones: +0,9 %

Einzelaktien: Amazon im Rekordrausch

Amazon: Der unangefochtene Star des Tages. Nach einem Kursplus von fast 5 % übersprang die Marktkapitalisierung erstmals die historische Marke von 3 Billionen US-Dollar . Getrieben von starken Quartalszahlen und beschleunigtem Wachstum bei AWS krönte die Aktie damit ihre beste Woche seit 2015.

Big Tech: Meta legte um knapp 7 % zu, während Alphabet und Microsoft jeweils um rund 5 % stiegen.

SpaceX: Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Zahlen-Debüt am Dienstag – der erste Quartalsbericht seit dem Börsengang im Juni. Nach einem Verlust von über 500 Milliarden US-Dollar an Börsenwert seit dem Debüt wird dies ein Härtetest für die ambitionierte Bewertung des Unternehmens. Unsere ausführliche Analyse und Prognose dazu hier.

Devisen: US-Dollar erholt sich leicht

Der US-Dollar legte leicht zu und milderte den Druck nach der jüngsten Notenbanksitzung etwas ab:

Dollar-Index: +0,17 %

EUR/USD: -0,37 %

USD/JPY: -0,29 %

Rohstoffe: Ölpreise im Sturzflug

Die Rohölpreise gaben nach dem Entschärfungssignal im Nahen Osten spürbar nach:

WTI-Öl: Fiel um über 7 % auf ca. 78,59 bis 79,49 USD pro Barrel.

Brent-Öl: Gab um fast 6 % nach und notierte zwischen 83,00 und 83,73 USD .

Gold: Zeigte sich mit rund 4.034 USD pro Unze stabil und wies angesichts der nachlassenden Risikoaversion nur minimale Schwankungen auf.

Kryptowährungen: Bitcoin konsolidiert

Bitcoin verzeichnete einen moderaten Anstieg von 0,48 % und handelte in einer Spanne von 63.700 bis 63.888 USD – trotz einer Verlangsamung der institutionellen Käufe.

Im Fokus: Michael Saylors Strategy verkaufte 1.638 BTC für 104,7 Millionen US-Dollar, um Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien und STRC-Rückkäufe zu finanzieren. US-amerikanische Bitcoin-ETFs verzeichneten am letzten Handelstag der Woche Nettoabflüsse von 265,37 Millionen US-Dollar, was zu wöchentlichen Gesamtabflüssen von 61,5 Millionen US-Dollar führte.

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