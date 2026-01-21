Heatmap der aktuellen Volatilität auf dem Devisenmarkt. Quelle: xStation5 von XTB

Börse Aktuell: Die europäische Handelssitzung zeigt sich am Mittag schwach. Erste Erholungsversuche wurden rasch abverkauft. Um 13:30 Uhr (MEZ) liegt der DAX mit -0,95% im Minus, der CAC40 verliert -0,33% und der britische FTSE100 notiert -0,2%.

Die negative Stimmung greift auch auf Osteuropa über. In Polen fällt der Leitindex WIG20 um -1,33% und zählt damit zu den größten Verlierern in Europa. Damit bleibt der Marktbericht Börse klar von Zurückhaltung und erhöhter Risikoaversion geprägt.

Bei den Einzelwerten steht Danone im Fokus: Die Aktie bricht um 5% ein, nachdem die Säuglingsnahrung Dumex Dulac 1 in Singapur vom Markt genommen wurde. Grund ist der Nachweis des Cereulide-Toxins in ARA-Öl. Es handelt sich um den stärksten Tagesverlust seit sechs Jahren, verstärkt durch Sorgen um den Ruf des Konzerns im sensiblen Ernährungssegment.

Positive Impulse kommen dagegen von Barry Callebaut: Der weltgrößte Kakaolieferant legt zu, nachdem Hein Schumacher (ehemaliger Unilever-CEO) zum neuen Unternehmenschef ernannt wurde. Anleger setzen darauf, dass die neue Führung das Unternehmen durch die anhaltenden Turbulenzen am Kakaomarkt steuern kann.

Burberry gewinnt 5,3%, gestützt durch besser als erwartete Verkaufszahlen in der wichtigen Feiertagssaison. Damit zeigt der Luxuskonzern Widerstandskraft, obwohl der gesamte Sektor weiterhin unter Druck steht.

Ein zentrales Ereignis im heutigen Marktbericht Börse ist die Rede von US-Präsident Donald Trump auf der Konferenz im Schweizer Davos um 14:30 Uhr (MEZ). Die Aussagen könnten kurzfristig die Richtung an den globalen Märkten bestimmen.

Am Kryptomarkt bleibt Bitcoin in einer Konsolidierungsphase, nachdem es im vierten Quartal zu einer Korrektur von über 30% kam. Die aktuelle Risikoaversion und die Korrelation zum Aktienmarkt begrenzen die Aufwärtsdynamik. Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt den Diskussionen in Davos zur US-Kryptoregulierung, insbesondere rund um den CLARITY Act. Bitcoin bleibt dabei unter 89.000 £.

Makroseitig rückt Großbritannien in den Fokus: Die Inflation beschleunigte sich im Dezember erstmals seit fünf Monaten auf 3,4% im Jahresvergleich (November: 3,2%) und lag damit leicht über den Erwartungen (3,3%). Treiber waren vor allem höhere Tabaksteuern sowie gestiegene Flugpreise.

Am Devisenmarkt gehören die antipodischen Währungen (AUD/NZD) aktuell zu den stärksten Performern. Gleichzeitig geraten britisches Pfund und US-Dollar unter Druck.

Bei den Rohstoffen zeigt sich hohe Dynamik: Erdgas (NATGAS) steigt um 22%, getrieben durch anhaltend kaltes Wetter in den USA. Aktualisierte Wetterdaten bestätigen den bereits zuvor erwarteten Abkühlungstrend.

Auch Öl legt zu: WTI notiert rund +1,5%. Anleger blicken auf die am Abend erwarteten API-Daten, die Hinweise auf die Entwicklung der US-Ölvorräte liefern könnten.

Gold bleibt ebenfalls gefragt: Der GOLD-Kontrakt steigt um 2,2%, unterstützt durch neue geopolitische Unsicherheiten. Insgesamt zeigt sich in diesem Börse Aktuell-Update ein Marktumfeld, das weiterhin stark von Nachrichtenlage, Risikoaversion und makroökonomischen Impulsen geprägt ist.

