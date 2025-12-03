Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu US-Daten, China & Devisen

Das Wichtigste in Kürze Wall Street stabilisiert sich vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Asien-Börsen schwach, besonders China

US-Dollar fällt vierten Tag in Folge

Die Wall Street hat den Handel am Dienstag mit einer moderaten Erholung beendet, und auch am Mittwoch setzen die Futures ihren Anstieg fort. Anleger warten gespannt auf den heutigen ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA.

Russell 2000, Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones notieren rund +0,2 %, Euro Stoxx etwa +0,05 %. Stütze durch starke US-Retaildaten Positive Impulse kamen vom US-Einzelhandel: Die National Retail Federation meldete einen rekordhohen Black-Friday-Andrang von 202,9 Mio. Konsumenten innerhalb von fünf Tagen.

Das übertraf die Prognosen deutlich und signalisiert robuste Konsumentenstimmung trotz angespanntem Arbeitsmarkt. Börse Aktuell: Trump-Kommentar belastet US-Dollar Donald Trump bezeichnete Wirtschaftsberater Kevin Hassett als möglichen künftigen Fed-Chef.

Da die Regierung verstärkt auf Zinssenkungen drängt und eine Nachfolge Powells frühestens 2026 angekündigt wurde, übt diese politische Unsicherheit Druck auf den US-Dollar aus. Marktbericht Börse Asien-Pazifik: China schwach, Japan erholt sich Das Sentiment in der Asia-Pacific-Region bleibt vorsichtig.

China führt die Verluste an (CHN.cash –1,2 %, HK.cash –0,9 %), belastet durch: nachlassendes Wachstum im Dienstleistungssektor

Druck auf Peking, den Immobilienmarkt zu stützen

Kreditprobleme beim Entwickler Vanke Der japanische Nikkei 225 legt nach vorherigem Abverkauf 0,5 % zu, während der AU200.cash nach schwächerem BIP 0,1 % verliert. China: Services-PMI solide, aber Arbeitsmarkt schwächer Der chinesische Dienstleistungs-PMI übertraf Erwartungen (52,1 vs. 52 erwartet), blieb jedoch unter dem Vormonat (52,6).

Exportaufträge profitieren vom verbesserten globalen Umfeld, die Binnenkonjunktur wirkt stabil.

Sorgen bereiten jedoch: weiter fallende Beschäftigung

seit neun Monaten steigende Inputpreise

zunehmender Margendruck Australien: BIP enttäuscht – AUD dennoch fester Das australische BIP für Q3 legte nur 0,4 % im Quartalsvergleich zu (erwartet 0,7 %).

Belastungsfaktoren: höhere Exporte

sinkende Lagerbestände Dennoch stützen stabile Konsumausgaben und Investitionen das Wachstum.

Persistente Preissteigerungen verstärken die Erwartung einer strafferen RBA-Politik, was den AUD anhebt. Devisenmarkt: Dollar fällt vierten Tag in Folge Der US-Dollar setzt seine Talfahrt fort (USDIDX –0,15 %). Gründe: Trump-Aussagen zu Hassett

zunehmende Marktüberzeugung einer Fed-Zinssenkung im Dezember Gewinner im FX-Bereich: GBPUSD, GBPCAD +0,23 %

AUDUSD, NZDUSD +0,24 %

EURUSD +0,17 % auf 1,164 Rohstoffe: Edelmetalle konsolidieren Silber fällt 0,8 % auf USD 58/oz nach sieben Gewinnsitzungen

Gold stabil bei USD 4.210/oz Ölpreise leicht im Plus: Brent und WTI +0,3 %, NATGAS +1,9 % Kryptomarkt: Bitcoin und Ethereum steigen weiter Bitcoin klettert den zweiten Tag in Folge um +1,3 % auf USD 93.100,

