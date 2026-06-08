Börse Aktuell: Iran-Krise, Ölpreis-Schock und Fed-Zinserhöhungen | Markt News

Die aktuellen Markt News werden von einer deutlichen Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten geprägt. Gleichzeitig sorgen steigende Ölpreise, neue Zinssorgen in den USA und starke Verluste im Technologiesektor für erhöhte Nervosität an den globalen Finanzmärkten.

Börse Aktuell: Iran und Israel verschärfen den Konflikt

Am Sonntag feuerte Iran erstmals seit Beginn der Waffenruhe im April erneut Raketen auf Israel. Als Begründung nannte Teheran Verstöße der USA gegen die Seeblockade sowie Aktivitäten im Libanon. Israel reagierte mit Angriffen auf rund zehn militärische Ziele im Westen und Zentrum Irans und ignorierte damit Aufrufe von US-Präsident Donald Trump zur Zurückhaltung.

Zusätzlich kursieren Berichte über Angriffe aus dem Jemen auf Israel sowie unbestätigte Meldungen über Beschuss der saudischen Prince-Sultan-Militärbasis. Die zunehmende Unsicherheit sorgt dafür, dass die geopolitische Risikoprämie an den Finanzmärkten hoch bleibt.

Markt News: Diplomatische Lösung weiterhin außer Reichweite

Die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung der Lage schwindet. Während Trump erklärte, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu habe „keine andere Wahl“ als einem Abkommen zuzustimmen, betonte ein iranischer Diplomat, dass ein Deal mit Trump derzeit nicht mehr möglich sei.

Für Anleger bedeutet dies, dass geopolitische Risiken weiterhin ein zentraler Faktor für die Entwicklung der Börsen bleiben.

Ölmarkt erlebt historische Angebotskrise

Zu den wichtigsten Markt News gehört der starke Anstieg der Ölpreise. WTI-Rohöl steigt um rund 4,7 % auf etwa 94,40 US-Dollar je Barrel, während Brent-Rohöl knapp 97 US-Dollar erreicht. Neben dem direkten Schlagabtausch zwischen Iran und Israel belastet vor allem die Schließung der Straße von Hormus den Ölmarkt. Die tatsächliche OPEC+-Produktion fiel dadurch von 42,77 Millionen Barrel pro Tag im Februar auf 33,19 Millionen Barrel im April. Dies stellt die größte Versorgungskrise in der Geschichte des Förderkartells dar. Zwar erhöht OPEC+ ab Juli zum vierten Mal in Folge die Produktionsobergrenzen um 188.000 Barrel pro Tag, viele Mitgliedstaaten können ihre bisherigen Quoten jedoch bereits nicht erfüllen.

Fed sorgt für neue Zinssorgen

Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten sowie der Energiepreisschock verändern die Erwartungen an die US-Notenbank deutlich. Mit 172.000 neuen Stellen im Mai und anhaltendem Inflationsdruck stieg laut CME FedWatch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed vor Jahresende auf über 70 bis 75 %. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei rund 45%. Goldman Sachs erwartet die ersten Zinssenkungen inzwischen erst im Jahr 2027. Capital Economics prognostiziert sogar zwei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte noch in diesem Jahr.

Börse Aktuell: Wall Street zeigt deutliche Sektorrotation

Der US-Aktienmarkt verzeichnete am Freitag starke Verluste im Technologiesektor:

Micron (MU): -13,25%

Intel (INTC): -11,28%

AMD: -10,86%

Broadcom (AVGO): -7,92%

Applied Materials (AMAT): -9,71%

Meta: -5,51%

Microsoft: -2,66%

Nvidia: -6,20%

Gleichzeitig floss Kapital verstärkt in defensive Branchen. Positive Kursentwicklungen zeigten unter anderem:

Johnson & Johnson: +2,02%

Walmart: +4,09%

Coca-Cola: +3,46%

Procter & Gamble: +4,09%

Diese Entwicklung deutet auf eine klassische Rotation von Wachstums- und Momentumwerten hin zu defensiven Qualitätsaktien hin.

Markt News aus Asien: KOSPI unter Druck

Der südkoreanische KOSPI verlor zeitweise mehr als 8% und löste einen Handelsstopp aus. Zum Handelsende lag das Minus bei rund 5%.

Weitere wichtige Entwicklungen:

Nikkei: -3,7%

Tokyo Electron: -6,7%

SoftBank: -7,5%

TSMC: -2,1%

TAIEX: -3,9%

Analysten von Nomura sehen die Ursache vor allem in Zwangsverkäufen nach einer zuvor sehr starken Positionierung im KI-Sektor und nicht in einer grundlegenden Neubewertung des langfristigen KI-Wachstums.

DAX vorbörslich schwächer

Die europäischen Futures reagieren auf die schwachen Vorgaben aus Asien:

DAX-Futures: rund -0,5%

Euro Stoxx 50-Futures: ebenfalls im Minus

Während Energiewerte von den steigenden Ölpreisen profitieren könnten, dürfte der Technologiesektor aufgrund seiner starken Halbleiter-Abhängigkeit weiterhin unter Druck bleiben.

US-Dollar erreicht Mehrmonatshochs

Auch am Devisenmarkt bestimmen die aktuellen Markt News das Geschehen.

DXY-Index bei 100 Punkten

EUR/USD bei rund 1,1507

GBP/USD bei etwa 1,3316

AUD/USD bei 0,7016

USD/JPY weiterhin über 160

Der japanische Yen hat die Wirkung der Intervention der Bank of Japan aus dem Mai vollständig verloren. Ohne weitere geldpolitische Straffung bleibt die Währung anfällig.

Gold verliert trotz geopolitischer Risiken

Normalerweise profitiert Gold von geopolitischen Krisen. Aktuell überwiegen jedoch die steigenden Realzinsen.

Der Goldpreis notiert nach dem starken Rückgang vom Freitag bei etwa 4.311 bis 4.319 US-Dollar je Unze. Auch Silber, Platin und Palladium zeigen Schwäche.

Bitcoin und Krypto-Markt stabilisieren sich

Bitcoin erholt sich nach dem Rückgang unter 60.000 US-Dollar und notiert wieder im Bereich von 62.600 bis 63.000 US-Dollar. Ethereum gewinnt rund 3 % und steigt auf etwa 1.679 US-Dollar.

Die Erholung folgt auf die stärkste Wochenkorrektur seit dem Zusammenbruch von FTX.

Ein Überblick über die Kurse wichtiger Finanzinstrumente. Metalle und Aktienmärkte unter Druck. Ölpreise steigen aufgrund geopolitischer Entwicklungen. Quelle: xStation

Ausblick: Diese Markt News stehen diese Woche im Fokus

Für Anleger stehen in dieser Woche drei zentrale Ereignisse im Mittelpunkt:

US-Verbraucherpreisdaten (VPI) am Mittwoch

US-Produzentenpreisdaten (PPI) am Donnerstag

Börsendebüt von SpaceX an der Nasdaq am Freitag

Diese Ereignisse dürften die Richtung für Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Devisenmärkte in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen und bleiben damit die wichtigsten Themen für alle, die die Börse Aktuell verfolgen.

SO SEHEN SIEGER AUS!