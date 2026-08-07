Drei Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (07.08.2026)

Das Wichtigste in Kürze 📊 US-Inflation entscheidet über US500: Am Mittwoch wird ein Rückgang der Kerninflation auf 2,4% erwartet, was dem S&P 500 neuen Schwung für seine Rekordjagd verleihen könnte.

🥇 Gold profitiert von Zinsaussichten: Sinkende Anleiherenditen und fallende Realzinsen stützen die Erholung beim Goldpreis vor den anstehenden Fed-Reden.

🛢️ Ölmarkt vor Monatsberichten: Neben der Geopolitik an den Meerengen von Hormus und Bab el-Mandeb stehen am Mittwoch die Nachfrageprognosen von IEA und OPEC im Mittelpunkt.

In der vergangenen Woche hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten deutlich aufgehellt. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten (NFP) verringerten den Druck auf die US-Notenbank Fed bezüglich weiterer Zinserhöhungen. Gleichzeitig sorgen Anzeichen für eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus für Bewegung am Energiemarkt. Dieser Börsenausblick fasst die entscheidenden Börse News der Woche zusammen – von den US-Inflationsdaten für Juli bis hin zu zentralen Rohstoffberichten von IEA und OPEC. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📊 US-Inflation entscheidet über US500: Am Mittwoch wird ein Rückgang der Kerninflation auf 2,4 % erwartet, was dem S&P 500 neuen Schwung für seine Rekordjagd verleihen könnte.

🥇 Gold profitiert von Zinsaussichten: Sinkende Anleiherenditen und fallende Realzinsen stützen die Erholung beim Goldpreis vor den anstehenden Fed-Reden.

🛢️ Ölmarkt vor Monatsberichten: Neben der Geopolitik an den Meerengen von Hormus und Bab el-Mandeb stehen am Mittwoch die Nachfrageprognosen von IEA und OPEC im Mittelpunkt. S&P-500 (S&P-500-Futures): Test an den Rekordhochs Der US-Index S&P 500 beendete die vergangene Woche nahe seinen Rekordhochs. Als entscheidender Test für die Nachhaltigkeit dieses Ausbruchs gelten in den aktuellen Börse News die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juli. Der Markt rechnet mit einem weiter nachlassenden Preisdruck: Die Kerninflation dürfte im Jahresvergleich auf 2,4% sinken (der niedrigste Stand seit März 2021), während die Gesamtrate voraussichtlich bei 3,3% bis 3,4% liegt. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise (PPI) und am Freitag die Einzelhandelsumsätze (erwarteter Rückgang um 0,5% im Monatsvergleich) sowie die SEC-13F-Meldungen zu den Positionen großer Fonds. Bestätigt sich der disinflationäre Trend ohne eine harte wirtschaftliche Landung, schafft dies im Börsenausblick weiteren Raum für die Fortsetzung des Bullenmarkts an der Wall Street. 🥇 GOLD: Chance auf weiteren Ausbruch bei fallenden Realzinsen Die Goldpreise verzeichneten in der vergangenen Woche vor dem Hintergrund sinkender Renditen für US-Staatsanleihen und eines schwächeren US-Dollars eine kräftige Erholung. In dieser Woche stehen bei den Börse News die Inflationsberichte (CPI und PPI) sowie die Reden von Fed-Mitgliedern am Donnerstag (darunter Tom Barkin und Beth Hammack) als Haupttreiber für Volatilität im Fokus. Ein Rückgang der Kern-Verbraucherpreisinflation auf rund 2,4 % im Jahresvergleich wird die Realzinsen weiter senken, was aus Sicht der marktübergreifenden Analyse weitere Goldpreisanstiege begünstigt. Ein restriktiver Ton der Fed-Vertreter bleibt jedoch ein Risikofaktor. Obwohl Gold nicht mehr extrem auf schwankende Ölpreise reagiert, könnten geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten die Notierungen weiterhin stark beeinflussen. 🛢️ ÖL (Brent-Rohöl): Geopolitik und OPEC-Berichte im Blick Rohöl startet mit erhöhter Volatilität in die neue Woche und wartet auf weitere Entwicklungen der geopolitischen Lage in den Regionen der Straße von Hormus und der Meerenge von Bab el-Mandeb. Auf der makroökonomischen Seite signalisieren die jüngsten CPI- und PPI-Daten aus China eine anhaltend schwache Nachfrage in der asiatischen Wirtschaft. Am Mittwoch veröffentlichen die Internationale Energieagentur (IEA) und die OPEC ihre Monatsberichte. Diese Aufschlüsse über Angebot und Nachfrage werden offenlegen, wie angespannt der Kraftstoffmarkt tatsächlich ist. Sollten die Organisationen ihre Verbrauchsprognosen nach unten korrigieren, könnte der Ölmarkt im kommenden Börsenausblick erneut unter Abwärtsdruck geraten. 🗣️ Expertenkommentar von Jens Klatt Der Markt steht vor einer Richtungsentscheidung: Die Kombination aus abgeschwächten NFP-Daten und der Erwartung fallender US-Inflation (Kern-CPI bei 2,4 %) liefert das ideale Fundament für eine Fortsetzung der Rallye beim S&P 500 und Gold. Die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise sind der zentrale Schlüsseltest – bestätigen sie den disinflationären Trend, bleiben die Zinssenkungserwartungen intakt. Anleger sollten jedoch die geopolitischen Unwägbarkeiten beim Ölpreis an der Straße von Hormus sowie rhetorische Gegenmanöver einzelner Fed-Mitglieder als kurzfristige Volatilitätstreiber keinesfalls unterschätzen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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