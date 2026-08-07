Dollar gibt nach Arbeitsmarktdaten nach. 📉

Das Wichtigste in Kürze 📉 NFP-Schock statt Stellenplus: Statt prognostizierter +80.000 Stellen schrumpfte die Beschäftigung im Nicht-Agrarbereich überraschend um 23.000 Jobs.

💵 Dollar unter Abgabedruck: Der US-Dollar verliert gegenüber den wichtigsten Währungen bis zu 0,5 % an Boden, was den EURUSD antreibt.

🏦 Fed-Zinserwartungen sinken: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung durch die Federal Reserve bis Jahresende fällt auf unter 30 %.

Die jüngst veröffentlichten US-Beschäftigungsdaten für den Nicht-Agrarbereich (NFP) haben die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt. Anstelle des erwarteten Stellenaufbaus verzeichnete die US-Wirtschaft einen überraschenden Rückgang der Arbeitsplätze. Diese Entwicklung setzt den Greenback stark unter Druck und sorgt beim Währungspaar EURUSD für dynamischen Auftrieb. Für Trader, die den Kursverlauf von Euro Dollar verfolgen, ändern sich damit die makroökonomischen Rahmenbedingungen für die kommenden Monate spürbar. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📉 NFP-Schock statt Stellenplus: Statt prognostizierter +80.000 Stellen schrumpfte die Beschäftigung im Nicht-Agrarbereich überraschend um 23.000 Jobs.

💵 Dollar unter Abgabedruck: Der US-Dollar verliert gegenüber den wichtigsten Währungen bis zu 0,5% an Boden, was den EURUSD antreibt.

🏦 Fed-Zinserwartungen sinken: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung durch die Federal Reserve bis Jahresende fällt auf unter 30%. 📊 NFP-Überraschung schockt den US-Arbeitsmarkt Die US-Arbeitsmarktdaten für den Nicht-Agrarbereich sorgten an den Devisenmärkten für eine deutliche Überraschung. Während Analysten im Konsens von einem soliden Beschäftigungsaufbau von 80.000 Stellen ausgegangen waren, wies der offizielle Bericht einen unerwarteten Rückgang von 23.000 Arbeitsplätzen aus. Dieser Dämpfer verdeutlicht die Eintrübung der US-Konjunktur und löste umgehend Verkäufe beim US-Dollar aus 🏦 Revisionswelle bei Fed-Zinserwartungen treibt den Euro Dollar Die schwache Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarktes hat unmittelbare Auswirkungen auf die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der Federal Reserve. Die Marktteilnehmer sehen sich gezwungen, den bisherigen Zinspfad der US-Notenbank grundlegend neu zu bewerten. Aktuell preisen die Terminmärkte nur noch eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 30 % für eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende ein. Durch diese nachlassenden Zinserwartungen verliert die US-Währung an Attraktivität. Das Währungspaar EURUSD schlägt aus dieser Dollarschwäche Kapital: Während der Greenback auf breiter Front bis zu 0,5 % einbüßt, kann der Euro Dollar seinen Aufwärtstrend weiter festigen. 📈 Chartanalyse: EURUSD (H1) Auf dem Stundenchart (H1) spiegelt sich der fundamentale Stimmungsumschwung in einer dynamischen Erholung wider. Die Reaktion auf die Daten führte zu einem zügigen Ausbruch nach oben. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎯 Fazit Der enttäuschende NFP-Bericht stellt eine deutliche Belastungsprobe für den US-Dollar dar und ebnet dem EURUSD den Weg für weitere Zugewinne. Da die Märkte eine zunehmend taubenhafte Haltung der US-Notenbank einpreisen, bleibt das fundamentale Umfeld für den Euro Dollar kurzfristig positiv geprägt. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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