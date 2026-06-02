Die Börse aktuell steht unter dem Einfluss zunehmender geopolitischer Unsicherheiten. Nachdem die iranische Nachrichtenagentur Tasnim über einen Stopp der Nachrichtenübermittlung zwischen den USA und dem Iran berichtet hatte, verschlechterte sich die Stimmung an den Finanzmärkten. Die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Einigung zwischen beiden Ländern sinkt, was Anleger zunehmend vorsichtig werden lässt.

Markt News: Europäische Börsen schließen überwiegend im Minus

Die wichtigsten europäischen Aktienindizes beendeten den Handelstag schwächer.

Der DAX verlor 0,4%

verlor 0,4% Der französische CAC 40 gab 0,5% nach

Der britische FTSE 100 sank um 0,7%

Der Schweizer SMI fiel sogar um 1,8%

Etwas freundlicher präsentierten sich die US-Börsen, was für den heutigen Handelsstart in Europa positive Impulse liefern könnte.

Der S&P 500 gewann 0,3%, während der Nasdaq um 0,4 % zulegte. Unterstützung kam vor allem aus den Technologie- und Energiesektoren.

Geopolitik bleibt wichtiges Thema für die Börse aktuell

Zu den wichtigsten Markt News gehörte die Aussetzung der indirekten Gespräche zwischen Teheran und Washington. Die Maßnahme wird als Protest des Iran gegen die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon gewertet.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu setzte die militärischen Operationen fort und ordnete Luftangriffe auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut an.

Zusätzliche Unsicherheit entstand durch widersprüchliche Aussagen von Donald Trump. Einerseits erklärte er, ein Abkommen könne innerhalb einer Woche unterzeichnet werden, andererseits betonte er, dass ihm die Verhandlungen gleichgültig seien.

Wichtige Konjunkturdaten im Fokus der Markt News

Die gestern veröffentlichten ISM-Einkaufsmanagerdaten für das verarbeitende Gewerbe in den USA überraschten positiv.

ISM Manufacturing PMI: 54,0 Punkte (Erwartung: 53,0)

Vormonat: 52,7 Punkte

Höchster Stand seit Mai 2022

Für den Inflationsausblick besonders relevant war der Rückgang des ISM-Preiskomponentenindex von 84,6 auf 82,1 Punkte. Trotz des Rückgangs bleibt das Niveau historisch hoch.

Auch die Komponenten Neuaufträge (56,8) und Beschäftigung (48,6) fielen besser aus als erwartet.

Heute richtet sich der Fokus der Anleger auf:

Eurozonen-Inflationsdaten für Mai (11:00 Uhr)

US-JOLTS-Stellenangebote für April (16:00 Uhr)

Asien: Gemischtes Bild an den Aktienmärkten

Die asiatischen Märkte zeigen ein uneinheitliches Bild.

Der Hang Seng Index in Hongkong steigt um 2,3%. Zu den größten Gewinnern zählen:

Tencent (+8,9%)

Meituan (+8,5%)

BYD (+6,5%)

Alibaba (+5,9%)

Dagegen notieren der japanische Nikkei 225 (-0,8%) und der südkoreanische Kospi (-0,5%) im Minus.

Devisenmärkte: US-Dollar profitiert von Risikoaversion

Im Zuge der erhöhten Unsicherheit konnte der US-Dollar zu Wochenbeginn zulegen. Unter den wichtigsten Währungen entwickelt sich aktuell lediglich das britische Pfund stärker.

Am schwächsten präsentiert sich der neuseeländische Dollar mit einem Rückgang von 0,9%. Auch die skandinavischen Währungen verlieren aufgrund ihrer hohen Abhängigkeit vom Marktumfeld rund 0,5%.

Bei den Schwellenländerwährungen fiel insbesondere der kolumbianische Peso auf, der den stärksten Tagesanstieg seit mehr als 15 Jahren verzeichnete.

Rohstoffe: Ölpreise steigen trotz leichter Korrektur

Die geopolitischen Spannungen sorgten zunächst für steigende Energiepreise. Heute kommt es zu einer moderaten Gegenbewegung.

Brent: -0,8% auf rund 94 US-Dollar je Barrel

WTI: -1,0% auf rund 91 US-Dollar je Barrel

TTF-Gas: -0,2% auf 48 Euro je MWh

NATGAS: -0,3% auf 3,17 US-Dollar je MMBtu

Edelmetalle profitieren dagegen von der erhöhten Unsicherheit.

Gold: +0,9% auf 4.525 US-Dollar je Feinunze

Silber: +2,5% auf 76,7 US-Dollar

Kryptowährungen bleiben unter Druck

Auch am Kryptomarkt setzt sich die Schwäche fort.

Bitcoin verliert 1,4% auf rund 70.380 US-Dollar

Ethereum gibt 0,8% auf 1.987 US-Dollar nach

Fazit: Börse aktuell zwischen Geopolitik und Konjunkturdaten

Die Börse aktuell wird weiterhin von geopolitischen Risiken sowie wichtigen Wirtschaftsdaten bestimmt. Während starke US-Konjunkturdaten die Aktienmärkte stützen, sorgen die Spannungen im Nahen Osten für Zurückhaltung bei den Anlegern. Die heutigen Inflationsdaten aus der Eurozone und die US-Arbeitsmarktdaten dürften die nächsten wichtigen Markt News für die Finanzmärkte liefern.

SO SEHEN SIEGER AUS!