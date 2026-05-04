Börse Aktuell: Markt News zu Iran-Konflikt, Ölpreisen, Fed-Zinsen und globalen Märkten

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Die aktuellen Markt News zeigen eine deutliche Zuspitzung geopolitischer Risiken, die sich unmittelbar auf die Börse aktuell auswirken. US-Präsident Donald Trump hat mit „Project Freedom“ eine neue Operation angekündigt, die eine „humanitäre“ Evakuierung neutraler Schiffe im Golf von Oman und der Straße von Hormus vorsieht. Jede Störung dieser Konvois soll laut US-Angaben mit entschlossener Gegenwehr beantwortet werden.

Gleichzeitig berichten US-Behörden, dass es sich weniger um klassische militärische Begleiteskorten handelt, sondern vielmehr um eine Koordination von Schiffsverkehr und Versicherern. Dennoch verstärkt das US-Militär seine Präsenz massiv mit Zerstörern, über 100 Fluggeräten und Schiffen sowie rund 15.000 Soldaten - ein Faktor, der die Spannungen weiter erhöht.

Markt News: Iran-Konflikt treibt Risiken an der Börse

Der Iran reagiert scharf auf die US-Maßnahmen. Ein führender Parlamentarier bezeichnet das Projekt als Verletzung der Waffenruhe und macht deutlich, dass Teheran keine US-Kontrolle über die Schifffahrt akzeptieren wird.

Die Lage spitzt sich weiter zu: Ein Öltanker wurde nahe der Straße von Hormus von unbekannten Projektilen getroffen. Die britische Seefahrtsbehörde stuft das Risiko inzwischen als „kritisch“ ein. Trotz einer eingerichteten Sicherheitszone durch die USA bleibt die Gefahr weiterer Zwischenfälle hoch.

Börse Aktuell: Inflation und Zinsausblick im Fokus

Fed-Vertreter Kashkari warnt, dass ein möglicher Krieg zwischen den USA und Iran sowie eine Blockade der Straße von Hormus die Inflation nachhaltig erhöhen könnten. Zinssenkungen seien daher aktuell nicht in Sicht - sogar Zinserhöhungen bleiben eine Option.

Devisenmarkt: Yen unter Druck, Dollar stabil

Im Forex-Markt zeigen sich gemischte Entwicklungen. Der Yen bleibt trotz Interventionen unter Druck, während USD/JPY wieder in Richtung 160 tendiert. Barclays erwartet, dass eine kurzfristige Yen-Stärke nicht nachhaltig sein wird, da Zinsdifferenzen und hohe Energiepreise weiterhin gegen die japanische Währung sprechen.

Markt News: RBA-Entscheidung im Fokus

Die australische Notenbank steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte liegt bei über 75%. Gleichzeitig zeigen aktuelle Daten ein gemischtes Bild:

Inflation steigt um 0,6% im Monatsvergleich

Inflation liegt bei 4,3% im Jahresvergleich stabil

Schwächeres Konsumentenvertrauen und Immobilienmarkt

Steigende Energiepreise durch den Konflikt erhöhen jedoch den Druck auf eine restriktive Geldpolitik.

Aktienmärkte: Vorsichtiger Optimismus trotz Risiken

An den asiatischen Märkten zeigt sich ein ruhiger Handel aufgrund von Feiertagen. Der JP225 legt leicht zu, während Futures auf den Nasdaq, S&P 500 und DAX ebenfalls moderat steigen. Die Marktstimmung bleibt vorsichtig positiv, trotz der geopolitischen Unsicherheiten.

Rohstoffe: Ölmarkt bleibt angespannt

Die Ölpreise bleiben ein zentraler Faktor für die Börse aktuell. Brent und WTI geben leicht nach, nachdem sie zuvor gestiegen waren. Dennoch preist der Markt weiterhin das Risiko steigender Preise ein, falls es zu weiteren Störungen in der Straße von Hormus kommt.

Auch Erdgas steigt um über 2%, was die Sorgen um die globale Energieversorgung unterstreicht.

Edelmetalle und Krypto: Unterschiedliche Signale

Gold gibt leicht nach, während Silber schwach bleibt - ein Zeichen für eine kurzfristige Entspannung bei sicheren Häfen. Die weitere Entwicklung hängt stark vom geopolitischen Verlauf ab.

Bitcoin hingegen setzt ein starkes Signal: Der Kurs steigt über 80.000 USD und zeigt sich als einer der wenigen klaren Gewinner im aktuellen Marktumfeld.

Ausblick: Diese Faktoren bewegen die Börse aktuell

Für die weitere Entwicklung der Märkte sind entscheidend:

Reaktion des Ölmarktes auf „Project Freedom“

Weitere Aussagen aus dem Iran

Positionierung vor der RBA-Entscheidung

PMI-Daten aus Europa

US-Daten zu langlebigen Wirtschaftsgütern

Die Markt News zeigen klar: Geopolitik und Inflation bleiben die dominierenden Themen für die Börse aktuell.

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