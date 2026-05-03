📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 19 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Die DAX Prognose für die neue Handelswoche zeigt ein vorsichtig optimistisches Bild. Nachdem der Leitindex die wichtige SMA200-Marke erfolgreich verteidigt hat, steht der DAX aktuell vor der Entscheidung: Ein nachhaltiger Ausbruch über 24.370 Punkte könnte den Weg für neue Jahreshöchststände ebnen. Trotz des bullischen Chartbilds lasten jedoch steigende Inflationserwartungen von 4,0 % und geopolitische Risiken im Energiesektor auf der Marktstimmung. UND: die "politische Börse" kann den DAX zum Wochenstart belasten. Trump hat neue US-Zölle angekündigt, was für den automobillastigen DAX Gift sein kann...

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

Status Quo: Der DAX schloss die Vorwoche mit einem leichten Plus bei 24.270 Punkten ab.

Charttechnik: Die Rückkehr über die SMA200 (24.116 Punkte) stabilisiert das kurzfristige Bild (neutral/bullisch).

Wichtige Marke: Ein Tagesschluss über 24.370 Punkten gilt als Startsignal für Kursziele bis 24.835 Punkte.

Risikofaktoren: Die drohende Energiekrise und eine mögliche EZB-Zinserhöhung im Juni sorgen für Volatilität.

Charttechnische Tendenz: Für die KW 19/2026 wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % erwartet. Zu beachten sind jedoch die politischen News rund um neue Zölle!



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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 03.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX aktuell: Rahmenbedingungen & Marktradar: Inflation und Energiekrise im Fokus

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen präsentieren sich derzeit volatil. Besonders die Inflationserwartungen der Verbraucher sind im März sprunghaft auf 4,0 % gestiegen (Vormonat 2,5 %). Hintergrund sind primär die gestiegenen Energiepreise, die im April um 10,9 % zulegten.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 03.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die wichtigsten Einflussfaktoren:

EZB-Politik: Trotz gestiegener Inflation hielt die EZB die Leitzinsen konstant. Volkswirte erwarten eine mögliche Zinserhöhung jedoch bereits für die Sitzung im Juni.

Energierisiko: Die EU warnt vor einer massiven Energiekrise, sollte die Straße von Hormus geschlossen bleiben. Dies könnte weit über den Energiesektor hinaus auch Rohstoffe wie Düngemittel betreffen.

US-Wirtschaft: Das US-BIP wuchs im ersten Quartal um 2,0 %. Dies lag zwar leicht unter den Erwartungen (2,2 %), bestätigt aber den moderaten Wachstumstrend.

DAX Rückblick: Eine Woche der Konsolidierung

Der DAX Aktuell blickt auf eine Handelswoche (27.04. – 30.04.2026) mit geringer Volatilität zurück.

Wochenschluss: 24.270 Punkte.

Verlauf: Nach einem frühen Wochenhoch folgten moderate Gewinnmitnahmen bis auf 24.100 Punkte. Erst am Donnerstagabend konnten die Bullen durch eine dynamische Aufwärtsstrecke den Wochengewinn sichern.

Handelsspanne: Mit 926 Punkten lag die Range unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit der Grundrichtung Aufwärts recht - hätten den Bullen aber noch mahr als "nur" rund 0,7% plus zugetraut. Mit Überschreiten der 24.361/63 Punkte hatten wir damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 24.384/86 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde jedoch nicht erreicht, das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gepasst.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

DAX Prognose: Chartcheck & Technische Analyse

Daily Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 03.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index notiert aktuell im Bereich der SMA200 (24.116 Punkte). Nachdem der DAX die SMA50 erfolgreich als Support getestet hat, konnten sich die Notierungen wieder über die SMA200 schieben.

Prognose: Ein bestätigter Tagesschluss über 24.370 Punkten würde den Weg in Richtung 24.835/50 Punkte ebnen. Sollte der DAX jedoch unter die SMA20 (23.976 Punkte) fallen, droht eine Ausweitung der Korrektur.

Einstufung: Neutral / Bullisch

4h Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 03.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Bild hat sich aufgehellt. Der DAX konnte sich über die SMA20 und die SMA50 (24.139 Punkte) etablieren.

Bullish: Stabilisierung über 24.370 Punkte.

Bearish: Rückfall unter das 23,6 % Retracement.

Einstufung: Neutral / Bullisch

📈 DAX Prognose: Wichtige Kursmarken

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 24.303 / 24.322 / 24.380 24.195 / 24.156 / 24.116 24.415 / 24.492 24.024 / 24.000 24.525 23.976 (SMA20) 24.644 23.759 / 23.734 (SMA50) 25.050 23.555 (Tagesschlussmarke)

📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader

Für die neue Handelswoche ergibt sich laut unserer DAX Prognose eine Tendenz von seitwärts bis aufwärts.

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch - Wahrscheinlichkeit 55 %)

Hält sich der DAX über 24.270 Punkten, liegen die nächsten Ziele bei 24.384 und 24.493 Punkten. Bei anhaltendem Momentum ist ein Anlaufen der Marke von 24.910 Punkten möglich.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch - Wahrscheinlichkeit 45 %)

Rutscht der DAX unter 24.270 Punkte, könnten die Bären den Index zunächst in Richtung 24.116 (SMA200) drücken. Unterhalb dieser Marke liegt das nächste größere Ziel im Bereich von 23.804 bis 23.440 Punkten.

Übergeordnete Tendenz: Seitwärts / Aufwärts

⚖️ Fazit: DAX aktuell & Prognose: Zwischen technischer Erholung und Inflationsdruck

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der DAX aktuell eine bemerkenswerte Resilienz zeigt. Trotz der deutlich gestiegenen Inflationserwartungen in der Eurozone und der drohenden Energiekrise im Nahen Osten konnte sich der deutsche Leitindex über der psychologisch wichtigen SMA200-Marke (24.116 Punkte) behaupten.

Anleger sollten in der neuen Woche besonders die Dynamik an den Widerstandsmarken beobachten, da die geringe Handelsspanne der Vorwoche auf eine bevorstehende Volatilitätsausweitung hindeutet. Bleiben Sie wachsam bezüglich der geopolitischen Nachrichtenlage, da diese derzeit den Takt für die Energiepreise und somit indirekt für die Zinspolitik der EZB vorgibt UND die Ankündigungen zum neuen Zollstreit USA-EU für Volatilität sorgen kann!

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

Wie ist die aktuelle DAX Prognose für die kommende Woche?

Die DAX Prognose für die KW 19/2026 ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % neutral bis bullisch. Sofern sich der Index über der Marke von 24.270 Punkten hält, sind Kursziele im Bereich von 24.493 bis 24.910 Punkten realistisch. Ein nachhaltiger Ausbruch erfordert jedoch einen Tagesschluss über 24.370 Punkten.

Wo liegt der DAX aktuell charttechnisch?

DAX aktuell: Der Index konnte sich zum Wochenschluss bei 24.270 Punkten über der wichtigen SMA200 (24.116 Punkte) etablieren. Damit wurde ein wichtiges Stabilitätssignal generiert. Unterstützt wird der Kurs nach unten hin durch die SMA50 bei ca. 23.734 Punkten, während nach oben der Bereich um 24.370 Punkte den entscheidenden Widerstand bildet.

Welche Rolle spielt die Inflation für die DAX Entwicklung?

Die Inflationserwartungen der europäischen Verbraucher sind massiv auf 4,0 % gestiegen. Da die EZB ein Ziel von 2,0 % verfolgt, wächst der Druck für eine Zinserhöhung im Juni 2026. Steigende Zinsen könnten die DAX Prognose belasten, da sie die Kapitalkosten für Unternehmen erhöhen und festverzinsliche Anlagen attraktiver machen.

Welche geopolitischen Risiken beeinflussen den DAX aktuell?

Das größte Risiko für den deutschen Leitindex stellt derzeit die potenzielle Sperrung der Straße von Hormus dar. Eine daraus resultierende Energiekrise könnte die Preise für Öl und Gas sowie wichtige Vorprodukte wie Düngemittel und Petrochemikalien massiv verteuern und die deutsche Industrie unter Druck setzen.

Was sind die wichtigsten DAX Marken für Trader in dieser Woche?

Für das aktuelle Setup sollten Trader folgende Marken im Blick behalten: