Börse Ausblick: 3 Märkte, die Sie nächste Woche im Blick behalten sollten 📊

Das Wichtigste in Kürze 📜 US-Konjunktur & Geldpolitik: Das FOMC-Sitzungsprotokoll und die Geschäftszahlen von Walmart dienen als mögliche Indikatoren für den Zustand des privaten US-Konsums.

BoJ-Spekulationen beim Yen: Wichtige Inflationsdaten aus Japan sowie eine hohe Markt-Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung durch die Bank of Japan setzen den USD/JPY unter Beobachtung.

Pfund vor Datenmarathon: Arbeitsmarkt- und Inflationsberichte aus Großbritannien entscheiden über den geldpolitischen Spielraum der Bank of England und bewegen das Paar GBP/USD.

Im aktuellen Börsenausblick verlagert sich die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte nach einer Phase geopolitischer Beobachtungen wieder stark auf makroökonomische Kennzahlen und Unternehmensberichte. Da wesentliche Impulse im Nahen Osten vorerst ausblieben, rücken die bevorstehenden Datenveröffentlichungen in den Fokus. Das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung, Bilanzen großer US-Einzelhändler sowie Inflations- und PMI-Daten aus verschiedenen Schlüsselregionen stehen an. Für Trader zeichnen sich vor allem in drei Märkten – USD/JPY, S&P500 und GBP/USD – mögliche erhöhte Volatilitäten ab. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📜 US-Konjunktur & Geldpolitik: Das FOMC-Sitzungsprotokoll und die Geschäftszahlen von Walmart dienen als mögliche Indikatoren für den Zustand des privaten US-Konsums.

BoJ-Spekulationen beim Yen: Wichtige Inflationsdaten aus Japan sowie eine hohe Markt-Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung durch die Bank of Japan setzen den USD/JPY unter Beobachtung.

Pfund vor Datenmarathon: Arbeitsmarkt- und Inflationsberichte aus Großbritannien entscheiden über den geldpolitischen Spielraum der Bank of England und bewegen das Paar GBP/USD. 1. USD/JPY: Japanische Inflation & BoJ-Erwartungen Für das Währungspaar USD/JPY deutet der Börse Ausblick auf eine Woche mit hoher Dynamik hin. Die japanische Währung steht vor mehreren wichtigen Datenveröffentlichungen: Makrodaten aus Japan: Der Markt verarbeitet die Schätzungen zum japanischen BIP für das zweite Quartal. Am Freitag folgen die landesweiten CPI-Inflationsdaten sowie die vorläufigen PMI-Indikatoren.

Geldpolitik der BoJ: Aufgrund von Lohndruck und steigenden Lebenshaltungskosten preist der Markt eine Chance von rund 80 % für eine Zinserhöhung im September ein.

Impulse aus den USA: Das am Mittwoch erscheinende Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung („FOMC-Protokoll“) wird genau auf Anzeichen einer Konjunkturabkühlung analysiert. Sollte die japanische Inflation hoch ausfallen und die US-Notenbank Sorgen offenbaren, könnte USD/JPY unter möglichen Abwärtsdruck geraten. 2. S&P500 (S&P-500-Futures): Einzelhandelsriesen im Belastungstest An den US-Aktienmärkten steht der private Konsum, der fast 70 % des US-Bruttoinlandsprodukts ausmacht, vor einer Belastungsprobe. Auch wenn die allgemeine Berichtssaison weitgehend vorüber ist, legen wichtige Einzelhandelskonzerne ihre Zahlen vor: Unternehmenszahlen: Home Depot (Dienstag), Target und Lowe’s (Mittwoch) sowie Walmart (Donnerstag) veröffentlichen ihre Finanzergebnisse.

Bedeutung von Walmart: Die Aussagen des Walmart-Managements zur Verbrauchernachfrage lösten in der Vergangenheit oft direkte Kursbewegungen im gesamten S&P 500 aus. Enttäuschende Prognosen könnten als Anlass für mögliche Gewinnmitnahmen dienen.

Weitere Einflussfaktoren: Neben dem FOMC-Protokoll am Mittwoch vervollständigen die vorläufigen PMI-Indikatoren am Freitag das Bild zur US-Konjunktur. 3. GBP/USD: Britischer Datenmarathon bestimmt die Richtung Als dritter Markt steht das Währungspaar GBP/USD im Mittelpunkt, da der britische Wirtschaftskalender außergewöhnlich dicht gepackt ist: Arbeitsmarkt & Inflation: Am Dienstag stehen britische Arbeitsmarktdaten an (Erwartung Arbeitslosenquote: 4,9 %), am Mittwoch folgt die Veröffentlichung der CPI-Inflation (Prognose: 2,6 % YoY).

PMI & Einzelhandel: Am Freitag runden die vorläufigen PMI-Indikatoren sowie die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen die Woche ab.

Zinsaussichten der BoE: Die Bank of England reagiert empfindlich auf Lohndruck und Dienstleistungsinflation. Derzeit rechnet der Markt nur mit einer Zinserhöhung bis Jahresende. Fällt die Inflationsrate höher aus als erwartet, während US-Daten enttäuschen, könnte GBP/USD eine mögliche Aufwärtsbewegung vollziehen. 🎯 Fazit Der aktuelle Börse Ausblick zeigt, dass die kommende Woche mit USD/JPY, US500 und GBP/USD drei besonders spannende Märkte bereithält. Die Kombination aus Notenbank-Protokollen, US-Einzelhandelszahlen und entscheidenden Inflationsdaten aus Japan und Großbritannien liefert ein vielversprechendes Fundament für richtungsweisende Impulsbewegungen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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