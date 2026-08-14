Nasdaq 100 nahe Rekordhoch: Wie überbewertet ist die Börse USA wirklich? 📈

Das Wichtigste in Kürze Optische Täuschung im Chart: Der Nasdaq 100 notiert zwar nahe dem Rekordhoch, doch das Forward-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) signalisiert keineswegs eine historische Überbewertung.

Forward-KGV unter Durchschnitt: Mit einem Wert von 24,1 liegt das KGV der Börse USA unter dem Bullenmarkt-Durchschnitt von 24,7 seit 2023.

Unternehmen wachsen in Bewertung: Dank eines historisch starken zweiten Quartals und optimistischer Prognosen stützen steigende Gewinne ein mögliches weiteres Kurspotenzial.

Ein Blick auf den Kurschart genügt: Der US-Technologieindex Nasdaq 100 ist nur noch einen Katzensprung von seinen Allzeithochs entfernt. Angesichts dieser historischen Kursstände liegt die Vermutung nahe, dass die Börse USA extrem überhitzt und fundamental teuer ist. Ein genauerer Blick auf die Bewertungskennzahlen offenbart jedoch ein überraschendes Bild: Gemessen an den erwarteten Unternehmensgewinnen ist der Markt derzeit günstiger bewertet als zu vielen Zeitpunkten im vergangenen Jahr. Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Optische Täuschung im Chart: Der Nasdaq 100 notiert zwar nahe dem Rekordhoch, doch das Forward-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) signalisiert keineswegs eine historische Überbewertung.

Forward-KGV unter Durchschnitt: Mit einem Wert von 24,1 liegt das KGV der Börse USA unter dem Bullenmarkt-Durchschnitt von 24,7 seit 2023.

Unternehmen wachsen in Bewertung: Dank eines historisch starken zweiten Quartals und optimistischer Prognosen stützen steigende Gewinne ein mögliches weiteres Kurspotenzial. 📊 Bewertungsmythen entlarvt: Das Forward-KGV an der Börse USA Betrachtet man die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der US-Technologiegiganten, ergibt sich ein anderes Bild als beim reinen Blick auf den Kerzenchart. Das Forward-KGV (basiert auf den Gewinnprognosen für die nächsten 12 Monate) für den Tech-Sektor liegt derzeit bei nur 24,1. Damit notiert der Markt unter seinem historischen Durchschnitt der aktuellen Bullenphase seit 2023, der bei 24,7 liegt. Die obere Begrenzung dieser Spanne bewegt sich sogar bei 26,7. Forward-KGV aktuell: 24,1

Bullenmarkt-Durchschnitt (seit 2023): 24,7

Oberer Bereich der Bewertungsspanne: 26,7 📈 Warum Big Tech in die eigenen Bewertungen hineinwächst Was bedeutet diese Kennzahl in der Praxis für Investoren im Nasdaq 100? Die größten Technologiekonzerne der Börse USA wachsen buchstäblich in ihre hohen Aktienkurse hinein, da die erwirtschafteten und prognostizierten Gewinne stark ansteigen. Paradoxerweise kaufen sich Anleger fundamental gesehen derzeit zu einem günstigeren Preis-Gewinn-Verhältnis ein als zu vielen Zeitpunkten des vergangenen Jahres – obwohl der Index damals nominell deutlich niedriger stand. Das zweite Quartal zeigte eines der stärksten Gewinnwachstums-Ergebnisse in der Geschichte der Wall Street und untermauert das mögliche Fundament für die aktuellen Notierungen. 🎯 Fazit Der Nasdaq 100 mag optisch nahe seinen Höchstständen notieren, ist aber keineswegs historisch überbewertet. Die Kombination aus einem herausragenden Quartal und optimistischen Ertragserwartungen zeigt, dass die Fundamentaldaten Schritt halten. Sollten die US-Konzerne die hohen Erwartungen in den kommenden Quartalen erfüllen, liefert dies ein mögliches solides Argument für das Fortbestehen des Bullenmarkts an der Börse USA. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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