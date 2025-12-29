BÖRSE HEUTE: Abgaben in den Jahresschluss – Risikoaversion dominiert (29.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Börse heute: Technologieaktien belasten die Indizes

Europa & Geopolitik: Börse aktuell ohne klare Richtung

Rohstoffe, Währungen & Krypto: Extreme Bewegungen abseits der Aktien

Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenstart deutlich angeschlagen. Börse heute prägen Risikoaversion, geopolitische Unsicherheiten und starke Umschichtungen zwischen den Assetklassen das Marktgeschehen. Besonders Technologiewerte geraten unter Druck, während Rohstoffe und Energiepreise teils kräftige Gegenbewegungen zeigen. Gleichzeitig sorgen extreme Korrekturen bei Edelmetallen und eine schwache Stimmung am Kryptomarkt für zusätzliche Verunsicherung unter Anlegern. 🚀 Key Takeaways 1. US-Börse heute: Technologieaktien belasten die Indizes An den US-Märkten überwiegen klar die Verluste: 📉 NASDAQ100: –0,6 % (schwächster Index)

📉 Russell 2000: ebenfalls deutlich im Minus

📉 S&P 500 & Dow Jones: rund –0,4 % Besonders große Tech-Werte stehen unter Druck: Nvidia & Palantir: jeweils –1,5 %

Tesla: –2 % Die Stimmung gegenüber Wachstums- und KI-Aktien hat sich spürbar eingetrübt. Positiv überraschten hingegen die US-Immobiliendaten, die mit einem Anstieg der Hausverkäufe von +3,3 % deutlich über den Erwartungen lagen – ein Lichtblick, der jedoch die negative Börsentendenz heute nicht drehen konnte. 2. Europa & Geopolitik: Börse aktuell ohne klare Richtung Die europäischen Börsen zeigten sich uneinheitlich: AEX25: +0,6 %

IBEX35 & DAX40: jeweils +0,2 %

CAC40, EuroStoxx50 & FTSE100: nur leichte Gewinne

MIB40: –0,2 % Belastend wirkten insbesondere Rüstungsaktien, nachdem Hoffnungen auf Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt erneut enttäuscht wurden: Rheinmetall: –1 %

Leonardo: –2 % Zusätzliche Unsicherheit brachte die Meldung über einen gescheiterten Angriff auf eine Residenz des russischen Präsidenten, was die geopolitische Lage weiter verschärfte. 🛢️💎 3. Rohstoffe, Währungen & Krypto: Extreme Bewegungen abseits der Aktien Abseits der Aktienmärkte kam es zu starken Ausschlägen: 🛢️ Öl: +2 %, gestützt durch neue Spannungen im Nahen Osten

🔥 Erdgas: +3 %, da die EIA geringere Lageraufbauten meldete

🍫 Kakao: +5 %, wegen enttäuschender Lieferungen aus der Elfenbeinküste Gleichzeitig massive Verluste bei Edelmetallen: Palladium: –16 %

Platin: –13 %

Silber: –9 %

Gold: –4,5 % Auslöser waren Positionsschließungen bei extremer Überkauftheit sowie erhöhte Margenanforderungen der CME.

Am Devisenmarkt zeigte sich eine breite Stärke von US-Dollar und Yen, während der Kryptomarkt schwach blieb: Bitcoin: ca. 87.300 USD

Ethereum: unter 2.950 USD Auch Krypto-Aktien gerieten weiter unter Druck. 📌 Fazit: Börse aktuell volatil – Börse heute klar risikoscheu Die Börse aktuell präsentiert sich zum Wochenstart von ihrer nervösen Seite. Börse heute dominieren Verluste bei Technologieaktien, extreme Bewegungen bei Rohstoffen und eine anhaltend schwache Stimmung am Kryptomarkt. Geopolitische Risiken und geringe Liquidität verstärken die Volatilität zusätzlich. 🟢 Chancen Stärke bei Energie- und ausgewählten Rohstoffen

Positive US-Konjunktursignale im Immobiliensektor

Selektive Chancen nach starken Korrekturen 🔴 Risiken Anhaltender Druck auf Tech- & Wachstumswerte

Geopolitische Eskalationen

Hohe Volatilität bei Edelmetallen & Krypto Fazit:

