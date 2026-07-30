Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Die Nasdaq erholt sich! Die Geschäftszahlen von Microsoft und Lam Research beleben den KI-Handel!

Das Wichtigste in Kürze 📈 US Börse heute freundlich: Die US-Index-Futures steigen, angeführt vom Nasdaq 100 nach starken Microsoft-Zahlen.

Die US-Index-Futures steigen, angeführt vom Nasdaq 100 nach starken Microsoft-Zahlen. 💻 Microsoft und Meta im Fokus: Microsoft überzeugt mit Azure-Wachstum und geringeren Investitionsausgaben, während Meta mit höheren KI-Kosten und einem vorsichtigen Ausblick enttäuscht.

Microsoft überzeugt mit Azure-Wachstum und geringeren Investitionsausgaben, während Meta mit höheren KI-Kosten und einem vorsichtigen Ausblick enttäuscht. 📊 US Börse aktuell: Schwächere US-Konjunkturdaten und die Unsicherheit über die Rentabilität von KI-Investitionen bleiben zentrale Themen für Anleger.

Die US Börse heute präsentiert sich nach einer turbulenten Berichtssaison mit gemischten Signalen. Während Microsoft mit starken Quartalszahlen und einer positiven Entwicklung des Azure-Geschäfts überzeugt, belastet Meta mit einem vorsichtigen Ausblick und weiter steigenden KI-Investitionen die Stimmung. Gleichzeitig rücken neue Konjunkturdaten aus den USA sowie die anhaltende Diskussion über die Rentabilität milliardenschwerer KI-Ausgaben in den Fokus der Anleger. Die US Börse aktuell wird damit sowohl von Unternehmenszahlen als auch von makroökonomischen Entwicklungen geprägt. Besonders der Nasdaq 100 dürfte entscheidend davon abhängen, ob die positive Dynamik bei den Technologieunternehmen anhält. 📈 US Börse heute: Nasdaq führt die Erholung an Die Futures an der Wall Street zeigen sich freundlich. Die wichtigsten Entwicklungen: 💻 Nasdaq 100: +3,3 %

📊 S&P 500: +1,4 %

🏢 Russell 2000: +1,2 %

🏦 Dow Jones: +0,6 % Vor allem die starke Entwicklung im Technologiesektor sorgt für Rückenwind an der US Börse heute. Gleichzeitig bleiben Anleger angesichts der anstehenden Quartalszahlen von Apple und Amazon vorsichtig. 💻 Microsoft begeistert – Meta belastet den Technologiesektor Die Berichtssaison sorgt für deutliche Kursbewegungen. 🚀 Microsoft überzeugt Microsoft konnte die Erwartungen der Analysten klar übertreffen. Positive Faktoren: 📈 Umsatz von 90,01 Milliarden US-Dollar .

💰 Gewinn je Aktie von 4,81 US-Dollar .

☁️ Azure-Wachstum beschleunigt sich auf 43 % .

🏗️ Geringere Investitionsprognosen sorgen für zusätzliche Zuversicht. 📉 Meta enttäuscht Meta geriet dagegen deutlich unter Druck. Belastungsfaktoren: 📊 Vorsichtiger Umsatzausblick.

💸 Höhere Investitionsausgaben für KI.

📉 Gewinn je Aktie unter den Erwartungen aufgrund hoher Sonderkosten. Diese gegensätzliche Entwicklung prägt aktuell die Stimmung an der US Börse aktuell. 📊 US-Konjunktur schwächt sich ab Neben der Berichtssaison richtet sich der Blick auf die Konjunktur. Die wichtigsten Entwicklungen: 📉 Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal annualisiert lediglich um 1,5 % .

🌍 Geopolitische Spannungen belasteten das Vertrauen.

🛍️ Der private Konsum entwickelte sich schwächer als erwartet.

📉 Die Kern-PCE-Inflation fiel leicht niedriger aus als prognostiziert. Diese Daten könnten die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen. 📉 Technische Analyse: Nasdaq 100 vor entscheidender Widerstandszone Auch aus charttechnischer Sicht bleibt der Nasdaq 100 spannend. Wichtige Marken: 📊 Unterstützung bei 27.600 Punkten .

📈 Widerstandszone zwischen 28.275 und 28.410 Punkten .

🚀 Oberhalb dieser Zone rücken die nächsten Kursziele bei rund 28.966 und 29.036 Punkten in den Fokus.

⚠️ Scheitert der Ausbruch, könnte eine erneute Abwärtsbewegung folgen. Damit bleibt der Nasdaq 100 ein wichtiger Taktgeber für die US Börse heute. 📰 Weitere Unternehmensnachrichten bewegen die US Börse Neben Microsoft und Meta sorgten zahlreiche Unternehmen für starke Kursbewegungen. 📈 Gewinner ⚙️ Lam Research steigt nach überzeugenden Quartalszahlen um rund 20 %.

☕ Starbucks hebt die Jahresprognose an.

🏥 Baxter International überzeugt mit starken Ergebnissen. 📉 Verlierer 👟 Crocs verliert nach einem vorsichtigen Ausblick deutlich.

📱 Robinhood gibt trotz besserer Zahlen leicht nach, nachdem die Krypto-Umsätze rückläufig waren. Diese Einzelwerte zeigen, wie selektiv Anleger derzeit auf Unternehmensmeldungen reagieren. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Themen im Mittelpunkt: 🍏 Quartalszahlen von Apple.

📦 Ergebnisse von Amazon.

🤖 Entwicklung der KI-Investitionen bei den großen Technologiekonzernen.

📊 Weitere US-Konjunkturdaten.

🏦 Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve.

📈 Technische Entwicklung des Nasdaq 100. Diese Faktoren dürften die Richtung der US Börse aktuell maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: US Börse heute zwischen KI-Euphorie und Konjunktursorgen Die US Börse heute wird derzeit von zwei gegensätzlichen Entwicklungen geprägt. Auf der einen Seite sorgen starke Microsoft-Zahlen und die Erholung des Technologiesektors für Optimismus. Auf der anderen Seite belasten die schwächeren Konjunkturdaten, steigende KI-Investitionen und der vorsichtige Ausblick von Meta die Marktstimmung. Für Anleger bleibt die US Börse aktuell daher spannend. Neben den anstehenden Quartalszahlen von Apple und Amazon werden vor allem die weitere Entwicklung der KI-Investitionen sowie die konjunkturelle Lage darüber entscheiden, ob die Erholung an der Wall Street nachhaltig fortgesetzt werden kann. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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