Das Wichtigste in Kürze Wall Street startet stark in die neue Handelswoche!

Auch Rohstoffe performen: Gold, Silber & Öl im Fokus

DAX mit neuem Allzeithoch!

Börse heute: Wall Street startet stark in die neue Woche Die US-Aktienmärkte zeigten sich zum Wochenauftakt deutlich fester. Optimismus rund um Künstliche Intelligenz überwog die geopolitischen Risiken nach dem US-Angriff auf Venezuela. Besonders stark präsentierten sich die großen Indizes: Dow Jones: +1,6 %

Nasdaq 100: +1,0 %

S&P 500: +0,75 % Banken und Energie treiben die US-Indizes Der heutige Anstieg des Dow Jones ist vor allem auf eine kräftige Rallye bei Bankaktien im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen zurückzuführen. Zu den Gewinnern zählen: JPMorgan (JPM.US): +3,3 %

Goldman Sachs (GS.US): +4,4 % Auch der Ölsektor gehörte zu den stärksten Branchen. Besonders auffällig war Chevron (CVX.US) mit einem Kursplus von +5,6 %. Geopolitik belastet – Märkte bleiben stabil Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro erschien vor einem Gericht in Manhattan und wies Anklagen wegen Drogenterrorismus und Kokainhandels zurück. Gleichzeitig kritisierten Länder wie China bei einer Sondersitzung der Vereinten Nationen das Vorgehen der USA scharf und warfen Washington vor, als „Weltpolizist“ aufzutreten. Trotz dieser Spannungen blieb die Börse aktuell erstaunlich robust. Konjunkturdaten: US-Industrie weiter unter Druck Der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Dezember überraschend auf 47,9 Punkte (Vormonat: 48,2 | Erwartung: 48,3). Produktion: gestiegen

Beschäftigung, Auftragseingänge & Importe: rückläufig

Wachstum: nur im Sektor Computer & Elektronik Börse aktuell: Europa mit neuen Rekorden - DAX neues Allzeithoch Die europäischen Aktienmärkte setzten ihren positiven Trend fort. Der Stoxx 600 überschritt erstmals die 600-Punkte-Marke. Stärkste Märkte: Niederlande: +1,35 %

Deutschland (DAX): +1,1 % mit neuem Allzeithoch im Tagesverlauf Weitere Entwicklungen: FTSE 100: +0,17 %

Schweiz (SUI20): unverändert (Schwäche bei Pharmawerten)

Frankreich (CAC 40): -0,1 % Devisenmarkt: Pfund mit klarer Stärke Der US-Dollar-Index gab trotz anfänglicher Gewinne um 0,13 % nach. Das britische Pfund führte die Gewinnerliste an: GBPUSD: +0,6 %

EURGBP: -0,45 %

AUDUSD: +0,4 %

NZDUSD: +0,5 %

EURUSD: stabil bei 1,172 Rohstoffe & Edelmetalle: Starke Rallye setzt sich fort Die Edelmetalle knüpften an ihre Aufwärtsbewegung an: Platin: +6,5 %

Gold: +2,6 % auf 4.443 USD je Unze

Silber: +5,5 % auf 76,62 USD je Unze Auch der Ölpreis erholte sich von einem Zwei-Wochen-Tief: Brent: +1,75 %

WTI: +1,9 % Erdgas / NATGAS hingegen fiel um -4,1 % aufgrund milderer Wetterprognosen und steigender Liefermengen. Kryptowährungen: Bitcoin und Ethereum im Plus Auch der Kryptomarkt zeigt sich Börse aktuell freundlich: Bitcoin: +3,15 % auf 94.131 USD

Ethereum: +2,1 % auf 3.205 USD Fazit: Börse heute im Zeichen von Optimismus Trotz geopolitischer Spannungen und schwächerer Konjunkturdaten bleibt die Börse heute von Risikofreude geprägt. Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen profitieren von Liquidität, KI-Fantasie und stabilen Finanzmärkten. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.