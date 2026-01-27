BÖRSE HEUTE: Big Tech treibt Wall Street, Rohstoffe stabil (27.01.2026)

- Börse aktuell freundlich, Big Tech und Halbleiterwerte führen.
Börse heute: Optimistische Stimmung vor Fed – Börse aktuell im Fokus 📈
Die Börse heute zeigt sich in freundlicher Verfassung. Anleger blicken gespannt auf die morgige Zinsentscheidung der Federal Reserve sowie die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Die Börse aktuell wird dabei vor allem von Kursgewinnen im Technologie- und Halbleitersektor getragen, während einzelne Branchen deutlich unter Druck stehen.
Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick
-
Börse aktuell freundlich, Big Tech und Halbleiterwerte führen.
-
Berichtssaison liefert Rückenwind, Gewinnwachstum könnte deutlich anziehen.
-
Rohstoffe stabil bis stark, geopolitische Entwicklungen bleiben im Fokus.
Big Tech treibt die Börse aktuell – Versicherer und Software schwach ⚠️
An der Wall Street dominieren heute Big-Tech- und Halbleiterwerte das Geschehen. Die positive Stimmung wird jedoch durch Schwäche in ausgewählten Sektoren relativiert:
-
Oracle verliert fast 4 %, belastet durch Verkäufe im Softwarebereich
-
UnitedHealth Group bricht um rund 20 % ein und zieht den Versicherungssektor nach unten
Trotzdem bleibt der übergeordnete Ton an der Börse aktuell konstruktiv – insbesondere mit Blick auf die laufende Berichtssaison.
Berichtssaison stützt die Börse heute 📊
Die bisher veröffentlichten Quartalszahlen fallen überwiegend positiv aus. Laut FactSet-Daten (Stand 23. Januar, 13 % der S&P-500-Unternehmen berichtet):
-
75 % übertreffen die Gewinnerwartungen
-
Rund 70 % schlagen die Umsatzerwartungen
-
Das aktuelle EPS-Wachstum liegt bei etwa 8 % YoY
Nach den anstehenden Zahlen der großen Technologieunternehmen könnte das Gewinnwachstum sogar in Richtung 15 % YoY ansteigen – ein wichtiger Faktor für die Bewertung der Börse heute.
Rohstoffe & Geopolitik: Rückenwind und Risiken 🌍
Auch die Rohstoffmärkte liefern Unterstützung:
-
Gold hält sich stabil nahe 5.090 USD je Unze
-
Silber konsolidiert bei etwa 107 USD, während Citi ein Kursziel von 150 USD nennt
-
Öl (WTI) steigt in Richtung 65 USD, gestützt durch geopolitische Risiken im Nahen Osten
-
Erdgas versucht nach dem Rollover erneut anzuziehen, da NOAA-Prognosen auf unterdurchschnittliche Temperaturen an der US-Ostküste im Februar hindeuten
Politisch sorgte ein kurzer Kommentar von Donald Trump für Aufmerksamkeit. Er verwies auf Fortschritte bei Gesprächen zwischen den USA, Russland und der Ukraine, was Hoffnungen auf eine erste substanzielle Annäherung weckt.
Fazit: Börse heute zwischen Hoffnung und Vorsicht
Die Börse heute zeigt sich vor der Fed-Entscheidung optimistisch, getragen von starken Technologieaktien und soliden Quartalszahlen. Gleichzeitig mahnen Schwäche in einzelnen Sektoren und geopolitische Unsicherheiten zur Vorsicht. Für die Börse aktuell dürfte die morgige Fed-Kommunikation entscheidend sein, ob die positive Stimmung Bestand hat oder neue Volatilität entsteht.
