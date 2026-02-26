BÖRSE HEUTE: DAX stabil, Nasdaq 100 -1,4% – Dollar stärker (26.02.2026)

Börse heute: Europa freundlich, USA unter Druck 📊

Die Börse heute zeigt ein zweigeteiltes Bild. Während sich die europäischen Märkte moderat positiv entwickelten, gerät die Börse aktuell in den USA spürbar unter Druck. Trotz starker Quartalszahlen von Nvidia fehlt es der Wall Street an breiter Kaufbereitschaft.

Der DAX und der britische FTSE 100 schlossen leicht im Plus, der französische CAC40 gewann rund 0,7 %. In den USA hingegen dominieren Abgaben – insbesondere im Technologiesektor.

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ Europa stabil, Nasdaq 100 deutlich schwächer

DAX leicht im Plus, Nasdaq 100 verliert 1,4 %.

2️⃣ Nvidia-Rekord reicht nicht für neue Rally

Gewinnmitnahmen belasten den Tech-Sektor.

3️⃣ Starke US-Arbeitsmarktdaten stützen den Dollar

EUR/USD fällt über 0,3 %, Fed-Pause wird wahrscheinlicher.

Börse aktuell: Tech-Sektor belastet Wall Street 🚨

In den Vereinigten Staaten sorgt vor allem der Technologiesektor für Druck:

Nasdaq 100: -1,4 %

S&P 500: -0,7 %

Trotz eines Rekordquartals von Nvidia blieb eine breite Aufwärtsbewegung aus. Offenbar hatten Investoren noch höhere Erwartungen eingepreist. Das Ergebnis: Gewinnmitnahmen statt Anschlusskäufe.

Arbeitsmarktdaten stärken US-Dollar 💵

Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten zeigen weiterhin Stabilität:

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 212.000

Erwartung: 215.000

Vier-Wochen-Durchschnitt: 220.250

Fortgesetzte Anträge: 1,833 Mio. (-31.000)

Die Zahlen bleiben im historisch niedrigen Bereich und signalisieren, dass Unternehmen trotz langsamerer Neueinstellungen größere Entlassungen vermeiden.

Der robuste Arbeitsmarkt stärkt den US-Dollar. Das Währungspaar EUR/USD verliert mehr als 0,3 %.

Fed-Ausblick: Zinspause verlängert sich?

Die Kombination aus stabilen Arbeitsmarktdaten und weiterhin solider Konjunktur spricht für eine längere Pause im Zinssenkungszyklus der US-Notenbank.

Für die Börse aktuell bedeutet das:

Weniger Hoffnung auf schnelle geldpolitische Lockerung

Belastung für wachstumsstarke Tech-Werte

Stärkere Dollar-Dynamik

Fazit

Die Börse heute präsentiert sich gespalten: Während Europa stabil bleibt, geraten US-Indizes – insbesondere der Nasdaq 100 – unter Druck. Trotz starker Nvidia-Zahlen dominiert Vorsicht an der Wall Street.

Robuste Arbeitsmarktdaten stärken den Dollar und sprechen gegen schnelle Zinssenkungen. Für die Börse aktuell bleibt das Umfeld damit volatil und stark datenabhängig.

SO SEHEN SIEGER AUS!