Nasdaq 100 unter Druck: Schwache Stimmung an der US Börse trotz Nvidia-Beat

Nasdaq 100 rutscht ab – US Börse reagiert mit Abgaben 📉

Die US Börse zeigt sich heute deutlich schwächer. Trotz eines sehr starken Quartalsberichts von Nvidia geraten die Märkte unter Druck. Der Nasdaq 100-Futures-Kontrakt verliert mehr als 2 %, während auch der breite Technologiesektor klar nachgibt.

Die Reaktion verdeutlicht ein bekanntes Marktphänomen: Selbst starke Zahlen reichen nicht aus, wenn Erwartungen bereits extrem hoch waren. Statt einer neuen Kaufwelle dominiert eine klassische „Sell-the-News“-Bewegung.

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ Nasdaq 100 unter 25.000 Punkte gefallen

Technisch rutscht der Index unter wichtige EMAs und verliert Momentum.

2️⃣ Halbleiter-Sektor belastet die US Börse

Broadcom, TSMC, ASML & Co. deutlich schwächer.

3️⃣ Fed-Pause rückt näher

Stabile Arbeitsmarktdaten sprechen gegen schnelle Zinssenkungen.

Halbleiter-Sektor zieht Nasdaq 100 nach unten 🚨

Obwohl Nvidia starke Ergebnisse präsentierte, geraten nahezu alle anderen Chip-Werte unter Druck:

Broadcom

Taiwan Semiconductor

ASML

Applied Materials

Lam Research

Auch große Technologiewerte verlieren an Boden – mit Ausnahme von Microsoft und Meta Platforms, die sich vergleichsweise stabil zeigen.

Interessant: Zuletzt stark abgestrafte Software-Titel wie Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike und ServiceNow können hingegen zulegen. Das deutet auf eine sektorale Rotation innerhalb der US Börse hin.

Arbeitsmarktdaten stützen Fed-Pause

Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten zeigen ein stabiles Bild:

Erstanträge: 212.000 (Erwartung: 215.000)

Vier-Wochen-Durchschnitt: 220.250

Fortgesetzte Anträge: 1,833 Mio. (-31.000)

Die Zahlen liegen weiterhin im historischen Rahmen. Unternehmen halten an ihren Beschäftigten fest, obwohl sich das Einstellungsdynamik verlangsamt.

Für die Geldpolitik bedeutet das: Eine schnelle Wiederaufnahme von Zinssenkungen durch die Fed erscheint unwahrscheinlich. Diese Aussicht belastet die Stimmung an der US Börse zusätzlich.

Technische Analyse: Nasdaq 100 im H1-Chart 📊

Der Nasdaq 100 fällt heute unter:

die 50-Perioden-EMA

die 200-Perioden-EMA

die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten

Der Bruch dieser Unterstützungen signalisiert kurzfristig erhöhten Verkaufsdruck. Solange der Index unter diesen Niveaus bleibt, dürfte die Volatilität hoch bleiben.

Fazit

Die US Börse reagiert trotz starker Nvidia-Zahlen mit Zurückhaltung. Der Nasdaq 100 verliert deutlich an Schwung und rutscht unter wichtige technische Marken.

Neben Gewinnmitnahmen im Halbleiter-Sektor belastet vor allem die Aussicht auf eine längere Zinspause durch die Fed das Sentiment. Kurzfristig bleibt die Lage angespannt – ob es sich nur um eine gesunde Konsolidierung oder den Beginn einer tieferen Korrektur handelt, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen.

Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

