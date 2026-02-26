Nasdaq 100 unter Druck: Schwache Stimmung an der US Börse trotz Nvidia-Beat

- Nasdaq 100 unter 25.000 Punkte gefallen
Nasdaq 100 rutscht ab – US Börse reagiert mit Abgaben 📉
Die US Börse zeigt sich heute deutlich schwächer. Trotz eines sehr starken Quartalsberichts von Nvidia geraten die Märkte unter Druck. Der Nasdaq 100-Futures-Kontrakt verliert mehr als 2 %, während auch der breite Technologiesektor klar nachgibt.
Die Reaktion verdeutlicht ein bekanntes Marktphänomen: Selbst starke Zahlen reichen nicht aus, wenn Erwartungen bereits extrem hoch waren. Statt einer neuen Kaufwelle dominiert eine klassische „Sell-the-News“-Bewegung.
► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ Nasdaq 100 unter 25.000 Punkte gefallen
Technisch rutscht der Index unter wichtige EMAs und verliert Momentum.
2️⃣ Halbleiter-Sektor belastet die US Börse
Broadcom, TSMC, ASML & Co. deutlich schwächer.
3️⃣ Fed-Pause rückt näher
Stabile Arbeitsmarktdaten sprechen gegen schnelle Zinssenkungen.
Halbleiter-Sektor zieht Nasdaq 100 nach unten 🚨
Obwohl Nvidia starke Ergebnisse präsentierte, geraten nahezu alle anderen Chip-Werte unter Druck:
-
Broadcom
-
Taiwan Semiconductor
-
ASML
-
Applied Materials
-
Lam Research
Auch große Technologiewerte verlieren an Boden – mit Ausnahme von Microsoft und Meta Platforms, die sich vergleichsweise stabil zeigen.
Interessant: Zuletzt stark abgestrafte Software-Titel wie Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike und ServiceNow können hingegen zulegen. Das deutet auf eine sektorale Rotation innerhalb der US Börse hin.
Arbeitsmarktdaten stützen Fed-Pause
Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten zeigen ein stabiles Bild:
-
Erstanträge: 212.000 (Erwartung: 215.000)
-
Vier-Wochen-Durchschnitt: 220.250
-
Fortgesetzte Anträge: 1,833 Mio. (-31.000)
Die Zahlen liegen weiterhin im historischen Rahmen. Unternehmen halten an ihren Beschäftigten fest, obwohl sich das Einstellungsdynamik verlangsamt.
Für die Geldpolitik bedeutet das: Eine schnelle Wiederaufnahme von Zinssenkungen durch die Fed erscheint unwahrscheinlich. Diese Aussicht belastet die Stimmung an der US Börse zusätzlich.
Technische Analyse: Nasdaq 100 im H1-Chart 📊
Der Nasdaq 100 fällt heute unter:
-
die 50-Perioden-EMA
-
die 200-Perioden-EMA
-
die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten
Der Bruch dieser Unterstützungen signalisiert kurzfristig erhöhten Verkaufsdruck. Solange der Index unter diesen Niveaus bleibt, dürfte die Volatilität hoch bleiben.
Fazit
Die US Börse reagiert trotz starker Nvidia-Zahlen mit Zurückhaltung. Der Nasdaq 100 verliert deutlich an Schwung und rutscht unter wichtige technische Marken.
Neben Gewinnmitnahmen im Halbleiter-Sektor belastet vor allem die Aussicht auf eine längere Zinspause durch die Fed das Sentiment. Kurzfristig bleibt die Lage angespannt – ob es sich nur um eine gesunde Konsolidierung oder den Beginn einer tieferen Korrektur handelt, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen.
Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
