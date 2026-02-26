US Börsenstart: Nasdaq 100 schwächer trotz Nvidia-Zahlen– Heico bricht ein

- Nasdaq 100 unter Druck trotz Nvidia-Beat
- Arbeitsmarktdaten stabilisieren Zinserwartungen
- Heico bricht zweistellig ein
Börse USA: Nasdaq 100 schwächer trotz Nvidia-Rekordzahlen 📉
Die US Börse zeigt sich heute deutlich verhaltener. Trotz eines Rekordquartals von Nvidia und optimistischer Prognosen gibt der Nasdaq 100 um 0,7 % nach, während der S&P 500 rund 0,3 % verliert. Die Börse USA wirkt nach der starken KI-Rally zunächst konsolidierungsbereit.
Dow Jones und Russell 2000 halten sich mit leichten Gewinnen zwischen 0,15 % und 0,3 % stabiler. Marktteilnehmer nehmen nach den jüngsten Kursanstiegen offenbar Gewinne mit – insbesondere im Technologiesektor.
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ Nasdaq 100 unter Druck trotz Nvidia-Beat
Gewinnmitnahmen dominieren – „Sell the News“-Reaktion nach starkem Quartal.
2️⃣ Arbeitsmarktdaten stabilisieren Zinserwartungen
Erstanträge bei 212.000 – Fed dürfte länger pausieren.
3️⃣ Heico bricht zweistellig ein
Solide Zahlen reichen nicht – Margensorgen belasten.
Nvidia bremst die US Börse trotz Rekordquartal 🚀
Nvidia-Aktien verlieren über 3 %, obwohl:
-
Umsatz und Gewinn deutlich über Erwartungen lagen
-
Die Prognose für das laufende Quartal sehr optimistisch ausfiel
Die Aktie fällt unter die Marke von 190 USD. Die Bewegung deutet auf eine klassische „Buy the Rumor, Sell the Fact“-Reaktion hin. Da Nvidia ein Schwergewicht im Nasdaq 100 ist, belastet dies die gesamte Börse USA.
Die jüngsten Arbeitsmarktdaten stützen gleichzeitig die Annahme einer verlängerten Zinspause:
-
Erstanträge: 212.000 (unter Erwartung von 215.000)
-
Vier-Wochen-Durchschnitt: 220.250
-
Fortgesetzte Anträge: 1,833 Mio.
Der robuste Arbeitsmarkt spricht gegen schnelle Zinssenkungen durch die Fed.
Nvidia Aktie Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Heico: Gute Zahlen, schlechte Reaktion 📊
Die Aktie von Heico (HEI.US) verliert fast 13 %, obwohl das Unternehmen:
-
Umsatz um 14 % auf 1,18 Mrd. USD steigerte
-
EPS von 1,35 USD (über Erwartung von 1,29 USD) meldete
-
EBITDA um 14 % erhöhte
Der Markt reagiert jedoch sensibel auf:
-
Margendruck im Electronic Technologies Segment
-
Höhere Verschuldung nach Übernahme (Net Debt/EBITDA: 1,79x)
-
Schwächere Produktmischung im Verteidigungs- und Raumfahrtbereich
Während das Flight Support Segment weiter stark wächst, sorgt die Margenentwicklung im ETG-Segment für Skepsis bezüglich der Nachhaltigkeit.
Breite Marktbewegungen an der US Börse
Neben Nvidia und Heico zeigen sich zahlreiche Einzelbewegungen:
Gewinner:
-
J.M. Smucker +5 % (starke Quartalszahlen)
-
Celsius +12 %
-
IonQ +13 %
-
Nutanix +15 % (AMD-Investment)
-
Salesforce +2 %
Verlierer:
-
Array -25 %
-
C3.ai -25 %
-
Trade Desk -16 %
-
GoodRx -15 %
-
Perrigo -7,6 %
-
Papa John’s -3,4 %
Die Marktreaktionen zeigen: Die US Börse belohnt nicht mehr nur Wachstum, sondern vor allem stabile Margen und belastbare Prognosen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit
Die Börse USA befindet sich in einer Konsolidierungsphase. Trotz starker Nvidia-Zahlen dominieren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. Gleichzeitig unterstreichen stabile Arbeitsmarktdaten die Erwartung einer längeren Zinspause.
Einzeltitelreaktionen zeigen deutlich: Qualität der Gewinne und Margenstabilität rücken stärker in den Fokus. Die US Börse bleibt strukturell robust – kurzfristig dürfte jedoch erhöhte Volatilität das Bild prägen.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.