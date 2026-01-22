BÖRSE HEUTE: DAX und Wall Street im Plus, Gold und Silber auf Allzeithochs (22.01.2026)

Aktienmärkte setzen Rally fort – Börse aktuell im Risk-on-Modus 📈

Die Börse heute zeigt sich freundlich: Nach einer starken Sitzung an den europäischen Märkten, bei der der DAX mehr als 1,2 % zulegte, ziehen auch die US-Indizes weiter an. Die Börse aktuell profitiert von soliden Konjunkturdaten, starken Einzelaktien und anhaltender Nachfrage nach Risikoassets. Gleichzeitig bleiben geopolitische Themen und Rohstoffbewegungen wichtige Einflussfaktoren.

Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick

Börse aktuell freundlich: US- und EU-Aktien profitieren von starken Daten und Tech-Gewinnen. Edelmetalle auf Rekordniveau, während Öl und Gas konsolidieren. Geopolitik und Krypto-Schwäche bleiben potenzielle Belastungsfaktoren.

US-Börsen fester: Tech treibt die Börse aktuell 🚀

An der Wall Street setzen sich die Gewinne fort:

Nasdaq 100: +0,9 %, gestützt durch einen Kurssprung von 4,5 % bei Meta Platforms , nachdem Jefferies die Aktie erneut mit „Buy“ bewertet hat

S&P 500: +0,8 % und damit klar auf Erholungskurs

Die heutigen US-Makrodaten lieferten keine negativen Überraschungen und bestätigten das Bild einer robusten Wirtschaft:

US-BIP (QoQ): 4,4 % (Erwartung: 4,3 %)

Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 200.000 (klar unter Prognose von 208.000)

PCE-Inflation: 2,8 % YoY, im Rahmen der Erwartungen

Konsum- und Einkommensdaten ebenfalls stabil

Diese Kombination stützt die Börse aktuell, da weder neue Inflationsängste noch Rezessionssignale aufkamen.

Edelmetalle auf Rekordkurs – Rohstoffe gemischt 🌍

Neben Aktien gehören Edelmetalle zu den klaren Gewinnern der Börse heute:

Gold: +1,5 % über 4.900 USD je Unze

Silber: +3 % über 95 USD je Unze

Beide Metalle markieren neue Allzeithochs und profitieren von struktureller Nachfrage sowie geopolitischen Unsicherheiten.

Am Energiemarkt zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild:

Erdgas: Konsolidierung nach der jüngsten Rally trotz stärkerem EIA-Lagerabbau

Öl: Rücksetzer nach Lageraufbauten bei Rohöl und Benzin, aktuell stabil um 64 USD je Barrel

Geopolitik bleibt ein Unsicherheitsfaktor für die Börse aktuell ⚠️

Politische Themen sorgen weiterhin für ein Grundrauschen an den Märkten:

Nordeuropäische Pensionsfonds sehen steigende Risikoprämien für US-Anlagen aufgrund von Verschuldung und Geopolitik

Donald Trump warnte Europa vor finanziellen Vergeltungsmaßnahmen, sollte es zu Verkäufen von US-Staatsanleihen kommen

Rund um Grönland bleibt die Lage unklar. Der Premierminister kritisierte den Ton aus Washington als „inakzeptabel“, während Dänemark und Grönland grundsätzlich gesprächsbereit bleiben. Trump betonte erneut, dass er nicht für Grönland zahlen werde.

Auch im Ukraine-Konflikt gab es keine Durchbrüche. Gespräche zwischen Trump und Selenskyj verliefen zwar positiv, blieben aber ohne konkrete Ergebnisse. Weitere diplomatische Treffen in Moskau stehen an.

Kryptomarkt schwach: Bitcoin unter Druck 📉

Die Börse heute zeigt im Kryptosektor Schwäche:

Bitcoin: unter 90.000 USD , keine nachhaltige Erholung

Ripple: -2 %

Technisch bleibt entscheidend, ob Bitcoin die Marken bei 90.000 und 92.000 USD (EMA50 & EMA200) zurückerobern kann. Der letzte Erholungsversuch scheiterte nahe 97.000 USD, dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement der Oktober-Abwärtsbewegung.

Fazit: Börse heute konstruktiv, aber nicht risikofrei

Die Börse heute präsentiert sich insgesamt stabil und risikofreudig. Starke Aktienmärkte und neue Hochs bei Gold und Silber sprechen für anhaltende Nachfrage. Gleichzeitig mahnen geopolitische Spannungen und die Schwäche am Kryptomarkt zur Vorsicht. Für Anleger bleibt die Börse aktuell ein Umfeld mit Chancen – aber auch mit erhöhtem Beobachtungsbedarf.

Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

