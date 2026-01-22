BÖRSE HEUTE: DAX und Wall Street im Plus, Gold und Silber auf Allzeithochs (22.01.2026)

- Börse aktuell freundlich: US- und EU-Aktien profitieren von starken Daten und Tech-Gewinnen.
- Edelmetalle auf Rekordniveau, während Öl und Gas konsolidieren.
- Geopolitik und Krypto-Schwäche bleiben potenzielle Belastungsfaktoren.
- Börse aktuell freundlich: US- und EU-Aktien profitieren von starken Daten und Tech-Gewinnen.
- Edelmetalle auf Rekordniveau, während Öl und Gas konsolidieren.
- Geopolitik und Krypto-Schwäche bleiben potenzielle Belastungsfaktoren.
Aktienmärkte setzen Rally fort – Börse aktuell im Risk-on-Modus 📈
Die Börse heute zeigt sich freundlich: Nach einer starken Sitzung an den europäischen Märkten, bei der der DAX mehr als 1,2 % zulegte, ziehen auch die US-Indizes weiter an. Die Börse aktuell profitiert von soliden Konjunkturdaten, starken Einzelaktien und anhaltender Nachfrage nach Risikoassets. Gleichzeitig bleiben geopolitische Themen und Rohstoffbewegungen wichtige Einflussfaktoren.
Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick
-
Börse aktuell freundlich: US- und EU-Aktien profitieren von starken Daten und Tech-Gewinnen.
-
Edelmetalle auf Rekordniveau, während Öl und Gas konsolidieren.
-
Geopolitik und Krypto-Schwäche bleiben potenzielle Belastungsfaktoren.
US-Börsen fester: Tech treibt die Börse aktuell 🚀
An der Wall Street setzen sich die Gewinne fort:
-
Nasdaq 100: +0,9 %, gestützt durch einen Kurssprung von 4,5 % bei Meta Platforms, nachdem Jefferies die Aktie erneut mit „Buy“ bewertet hat
-
S&P 500: +0,8 % und damit klar auf Erholungskurs
Die heutigen US-Makrodaten lieferten keine negativen Überraschungen und bestätigten das Bild einer robusten Wirtschaft:
-
US-BIP (QoQ): 4,4 % (Erwartung: 4,3 %)
-
Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 200.000 (klar unter Prognose von 208.000)
-
PCE-Inflation: 2,8 % YoY, im Rahmen der Erwartungen
-
Konsum- und Einkommensdaten ebenfalls stabil
Diese Kombination stützt die Börse aktuell, da weder neue Inflationsängste noch Rezessionssignale aufkamen.
Edelmetalle auf Rekordkurs – Rohstoffe gemischt 🌍
Neben Aktien gehören Edelmetalle zu den klaren Gewinnern der Börse heute:
-
Gold: +1,5 % über 4.900 USD je Unze
-
Silber: +3 % über 95 USD je Unze
Beide Metalle markieren neue Allzeithochs und profitieren von struktureller Nachfrage sowie geopolitischen Unsicherheiten.
Am Energiemarkt zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild:
-
Erdgas: Konsolidierung nach der jüngsten Rally trotz stärkerem EIA-Lagerabbau
-
Öl: Rücksetzer nach Lageraufbauten bei Rohöl und Benzin, aktuell stabil um 64 USD je Barrel
Geopolitik bleibt ein Unsicherheitsfaktor für die Börse aktuell ⚠️
Politische Themen sorgen weiterhin für ein Grundrauschen an den Märkten:
-
Nordeuropäische Pensionsfonds sehen steigende Risikoprämien für US-Anlagen aufgrund von Verschuldung und Geopolitik
-
Donald Trump warnte Europa vor finanziellen Vergeltungsmaßnahmen, sollte es zu Verkäufen von US-Staatsanleihen kommen
Rund um Grönland bleibt die Lage unklar. Der Premierminister kritisierte den Ton aus Washington als „inakzeptabel“, während Dänemark und Grönland grundsätzlich gesprächsbereit bleiben. Trump betonte erneut, dass er nicht für Grönland zahlen werde.
Auch im Ukraine-Konflikt gab es keine Durchbrüche. Gespräche zwischen Trump und Selenskyj verliefen zwar positiv, blieben aber ohne konkrete Ergebnisse. Weitere diplomatische Treffen in Moskau stehen an.
Kryptomarkt schwach: Bitcoin unter Druck 📉
Die Börse heute zeigt im Kryptosektor Schwäche:
-
Bitcoin: unter 90.000 USD, keine nachhaltige Erholung
-
Ripple: -2 %
Technisch bleibt entscheidend, ob Bitcoin die Marken bei 90.000 und 92.000 USD (EMA50 & EMA200) zurückerobern kann. Der letzte Erholungsversuch scheiterte nahe 97.000 USD, dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement der Oktober-Abwärtsbewegung.
Fazit: Börse heute konstruktiv, aber nicht risikofrei
Die Börse heute präsentiert sich insgesamt stabil und risikofreudig. Starke Aktienmärkte und neue Hochs bei Gold und Silber sprechen für anhaltende Nachfrage. Gleichzeitig mahnen geopolitische Spannungen und die Schwäche am Kryptomarkt zur Vorsicht. Für Anleger bleibt die Börse aktuell ein Umfeld mit Chancen – aber auch mit erhöhtem Beobachtungsbedarf.
Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Big Tech treibt Wall Street, Rohstoffe stabil (27.01.2026)
US Dollar Index fällt auf Mehrjahrestief
Fed-Entscheidung 2026 – Bleiben die Zinsen stabil?
Starke US-Konjunkturdaten 🗽Nasdaq steigt auf 26.000 Punkte
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.