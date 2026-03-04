Starker ISM Services Index stützt S&P 500 – US-Wirtschaft überrascht positiv

- ISM Services Index deutlich über Erwartungen
- Inflationsdruck im Servicebereich lässt nach
- S&P 500 stabilisiert sich
- ISM Services Index deutlich über Erwartungen
- Inflationsdruck im Servicebereich lässt nach
- S&P 500 stabilisiert sich
Börse aktuell: Starker US-Dienstleistungssektor stützt den S&P 500 📈
Die Börse aktuell reagiert positiv auf überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM Services Index ist im Februar auf 56,1 Punkte gestiegen und hat damit sämtliche Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Die Medianprognose in einer Bloomberg-Umfrage lag lediglich bei 53,5 Punkten, nachdem der Index im Vormonat bei 53,8 Punkten stand.
Die Daten zeigen eine deutliche Expansion im größten Segment der US-Wirtschaft und signalisieren eine robuste wirtschaftliche Aktivität. Besonders bemerkenswert ist, dass die starken Zahlen noch vor den jüngsten geopolitischen Ereignissen im Nahen Osten erhoben wurden.
Parallel dazu versucht der S&P 500, die Verluste des Vortages teilweise auszugleichen. Marktteilnehmer setzen darauf, dass sich die geopolitische Situation schneller stabilisieren könnte als zunächst befürchtet.
►S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500
Key Takeaways
ISM Services Index deutlich über Erwartungen:
Mit 56,1 Punkten zeigt der US-Dienstleistungssektor das stärkste Wachstum seit Mitte 2022.
Inflationsdruck im Servicebereich lässt nach:
Der Preisindex fällt auf ein Einjahrestief – ein potenziell positives Signal für die Geldpolitik.
S&P 500 stabilisiert sich:
Die Börse aktuell reagiert positiv auf starke Konjunkturdaten und Hoffnung auf geopolitische Entspannung.
ISM Services Index überrascht deutlich
Der aktuelle Bericht zum Dienstleistungssektor zeigt eine breite wirtschaftliche Dynamik:
-
ISM Services Index: 56,1
-
Erwartung: 53,5
-
Vormonat: 53,8
Weitere wichtige Komponenten:
-
New Orders: 58,6
-
Business Activity: 51,8
-
Employment: 51,8
-
Prices Paid: 63
Besonders die starken Auftragseingänge haben den Index nach oben getrieben. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand mit einem massiven Anstieg um 11,9 Punkte ein Vierjahreshoch.
Inflation: Unterschied zwischen Industrie und Dienstleistungen
Ein besonders interessanter Punkt im Bericht ist die unterschiedliche Inflationsdynamik zwischen Industrie und Dienstleistungssektor.
Während die jüngsten Daten aus der Industrie einen starken Anstieg der Inputpreise zeigten – den stärksten seit 2022 – hat sich der Preisdruck im Dienstleistungssektor zuletzt abgeschwächt.
Der Prices Paid Index fiel auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Diese Entwicklung könnte aus Sicht der Notenbank wichtig sein, da Dienstleistungen traditionell als hartnäckiger Inflationsfaktor gelten.
Arbeitsmarkt bleibt robust 💼
Auch der Arbeitsmarkt im Dienstleistungssektor zeigt weiterhin Stärke.
Der Beschäftigungsindex blieb im Expansionsbereich, was mit den jüngsten ADP-Arbeitsmarktdaten übereinstimmt. Laut ADP haben US-Unternehmen im Februar 63.000 neue Stellen geschaffen, der stärkste monatliche Anstieg seit Juli.
Insgesamt meldeten 14 von 18 Dienstleistungsbranchen Wachstum, besonders stark:
-
Bergbau
-
Informationssektor
-
Immobilien
Diese Entwicklung unterstreicht die weiterhin solide Nachfrage in großen Teilen der US-Wirtschaft.
Börse aktuell: S&P 500 reagiert auf Konjunkturdaten
Die positiven Konjunkturdaten sorgen an der Börse aktuell für eine Stabilisierung der Märkte. Der S&P 500 versucht, die Verluste des Vortages auszugleichen.
Neben den starken Wirtschaftsdaten hoffen Investoren auch darauf, dass sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten schneller entschärfen könnten als zunächst angenommen.
Dennoch bleibt die Marktstimmung vorsichtig, da politische Risiken weiterhin ein bedeutender Unsicherheitsfaktor bleiben.
Fazit
Die neuesten US-Wirtschaftsdaten liefern ein positives Signal für die Börse aktuell. Der starke ISM Services Index zeigt, dass der Dienstleistungssektor – der größte Teil der US-Wirtschaft – weiterhin robust wächst.
Besonders wichtig ist dabei die Kombination aus starker Nachfrage und nachlassendem Preisdruck, die für die Geldpolitik der Federal Reserve relevant sein könnte.
Für den S&P 500 bleiben jedoch neben den Konjunkturdaten vor allem geopolitische Entwicklungen ein entscheidender Faktor für die kurzfristige Marktrichtung.
S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen $60.000 und $74.000 – Wohin geht der Markt? 🪙
Gold: Die Kraft zur Stabilisierung! 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Bitcoin, Öl, EURUSD
BÖRSE HEUTE: Wall Street fällt – Ölpreis über 93 USD wegen Nahost-Konflikt (06.03.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.