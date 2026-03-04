Starker ISM Services Index stützt S&P 500 – US-Wirtschaft überrascht positiv

Börse aktuell: Starker US-Dienstleistungssektor stützt den S&P 500 📈

Die Börse aktuell reagiert positiv auf überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA. Der ISM Services Index ist im Februar auf 56,1 Punkte gestiegen und hat damit sämtliche Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Die Medianprognose in einer Bloomberg-Umfrage lag lediglich bei 53,5 Punkten, nachdem der Index im Vormonat bei 53,8 Punkten stand.

Die Daten zeigen eine deutliche Expansion im größten Segment der US-Wirtschaft und signalisieren eine robuste wirtschaftliche Aktivität. Besonders bemerkenswert ist, dass die starken Zahlen noch vor den jüngsten geopolitischen Ereignissen im Nahen Osten erhoben wurden.

Parallel dazu versucht der S&P 500, die Verluste des Vortages teilweise auszugleichen. Marktteilnehmer setzen darauf, dass sich die geopolitische Situation schneller stabilisieren könnte als zunächst befürchtet.

►S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500

Key Takeaways

ISM Services Index deutlich über Erwartungen:

Mit 56,1 Punkten zeigt der US-Dienstleistungssektor das stärkste Wachstum seit Mitte 2022.

Inflationsdruck im Servicebereich lässt nach:

Der Preisindex fällt auf ein Einjahrestief – ein potenziell positives Signal für die Geldpolitik.

S&P 500 stabilisiert sich:

Die Börse aktuell reagiert positiv auf starke Konjunkturdaten und Hoffnung auf geopolitische Entspannung.

ISM Services Index überrascht deutlich

Der aktuelle Bericht zum Dienstleistungssektor zeigt eine breite wirtschaftliche Dynamik:

ISM Services Index: 56,1

Erwartung: 53,5

Vormonat: 53,8

Weitere wichtige Komponenten:

New Orders: 58,6

Business Activity: 51,8

Employment: 51,8

Prices Paid: 63

Besonders die starken Auftragseingänge haben den Index nach oben getrieben. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand mit einem massiven Anstieg um 11,9 Punkte ein Vierjahreshoch.

Inflation: Unterschied zwischen Industrie und Dienstleistungen

Ein besonders interessanter Punkt im Bericht ist die unterschiedliche Inflationsdynamik zwischen Industrie und Dienstleistungssektor.

Während die jüngsten Daten aus der Industrie einen starken Anstieg der Inputpreise zeigten – den stärksten seit 2022 – hat sich der Preisdruck im Dienstleistungssektor zuletzt abgeschwächt.

Der Prices Paid Index fiel auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Diese Entwicklung könnte aus Sicht der Notenbank wichtig sein, da Dienstleistungen traditionell als hartnäckiger Inflationsfaktor gelten.

Arbeitsmarkt bleibt robust 💼

Auch der Arbeitsmarkt im Dienstleistungssektor zeigt weiterhin Stärke.

Der Beschäftigungsindex blieb im Expansionsbereich, was mit den jüngsten ADP-Arbeitsmarktdaten übereinstimmt. Laut ADP haben US-Unternehmen im Februar 63.000 neue Stellen geschaffen, der stärkste monatliche Anstieg seit Juli.

Insgesamt meldeten 14 von 18 Dienstleistungsbranchen Wachstum, besonders stark:

Bergbau

Informationssektor

Immobilien

Diese Entwicklung unterstreicht die weiterhin solide Nachfrage in großen Teilen der US-Wirtschaft.

Börse aktuell: S&P 500 reagiert auf Konjunkturdaten

Die positiven Konjunkturdaten sorgen an der Börse aktuell für eine Stabilisierung der Märkte. Der S&P 500 versucht, die Verluste des Vortages auszugleichen.

Neben den starken Wirtschaftsdaten hoffen Investoren auch darauf, dass sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten schneller entschärfen könnten als zunächst angenommen.

Dennoch bleibt die Marktstimmung vorsichtig, da politische Risiken weiterhin ein bedeutender Unsicherheitsfaktor bleiben.

Fazit

Die neuesten US-Wirtschaftsdaten liefern ein positives Signal für die Börse aktuell. Der starke ISM Services Index zeigt, dass der Dienstleistungssektor – der größte Teil der US-Wirtschaft – weiterhin robust wächst.

Besonders wichtig ist dabei die Kombination aus starker Nachfrage und nachlassendem Preisdruck, die für die Geldpolitik der Federal Reserve relevant sein könnte.

Für den S&P 500 bleiben jedoch neben den Konjunkturdaten vor allem geopolitische Entwicklungen ein entscheidender Faktor für die kurzfristige Marktrichtung.

S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

