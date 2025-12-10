BÖRSE HEUTE: Fed-Entscheidung, Märkte auf Rekordhoch (10.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Fed senkt Zinsen & signalisiert weitere Lockerungen

US-Indizes stark

Rohstoffe & Devisen volatil

Die Finanzmärkte reagieren heute dynamisch auf die jüngste Fed-Entscheidung. Key Takeaways 🔑 Fed senkt Zinsen & signalisiert weitere Lockerungen – Powell betont Arbeitsmarkt-Schwäche, Märkte reagieren positiv. US-Indizes stark: Russell 2000 auf Allzeithoch, Nasdaq & S&P ebenfalls im Plus. Rohstoffe & Devisen volatil: Gold breakout, EURUSD steigt, Öl fällt trotz niedriger Lagerbestände. US-Aktienmärkte: Neue Höchststände & starke Momentum-Bewegungen 🚀 Der Russell 2000 steigt heute um mehr als 1,6 % und markiert ein neues Allzeithoch. Auch andere große Indizes liegen deutlich im Plus: Nasdaq 100 : +0,7 %

S&P 500: +0,8 % Die positive Stimmung an der Börse aktuell wird stark von der Fed-Entscheidung getragen. Fed: Zinssenkung, technisches QE & dovisher Ton der Pressekonferenz 🏦 Wie erwartet hat die Fed die Zinsen gesenkt und gleichzeitig ein technisches QE-Programm zur Steuerung der Reserven angekündigt.

Wesentliche Punkte: PCE-Inflationsprognose leicht gesenkt → Markt positiv

Zinspfad unverändert , aber …

Powell öffnet Tür für weitere Zinssenkungen , da sich der Arbeitsmarkt abschwächt

Unemployment Forecast bleibt unverändert

GDP-Prognose für nächstes Jahr deutlich angehoben Die Märkte reagierten sofort – besonders während Powells Pressekonferenz zogen die Futures kräftig an. Devisen & Edelmetalle: EURUSD im Aufwärtsmodus – Gold bricht aus 💶✨ EURUSD profitiert vom dovishen Powell-Ton und nähert sich der Marke von 1,1700 .

Gold bricht aus seiner Konsolidierung aus und testet heute die Zone um 4.238 USD pro Unze. Makrodaten: US-Arbeitskosten schwächer – Markt nimmt es positiv auf 📉 Die US-Arbeitskosten für Oktober: 2,8 % (erwartet: 2,9 %, vorher: 2,9 %) Ein schwächerer Arbeitskostenanstieg stützt die Erwartung weiterer Zinssenkungen – positiv für die Börse aktuell. Politik & Zentralbanken: Fed-Nachfolge & Kanada-Entscheidung 🇺🇸🇨🇦 Kevin Hassett erklärte, Donald Trump werde in 1–2 Wochen entscheiden , wer Fed-Chef wird.

Hassett selbst gilt als Favorit und fordert noch stärkere Zinssenkungen .

Die Bank of Canada hält die Zinsen unverändert und erwartet keine baldigen Anpassungen, da man gut gegen Inflations- und Tarifrisiken positioniert sei. Unternehmen & Sektoren: Tech im Fokus – Nvidia & Photronics stark 📊 Nvidia 🔥 Aktie im Plus aufgrund möglicher Großaufträge von ByteDance und Alibaba.

Gleichzeitig warnt JPMorgan, dass Chinas Nachfrage nach H200-Chips trotz potenzieller Exportfreigabe begrenzt sein könnte. Photronics 🌟 Der Produzent von Halbleiter-Fotomasken steigt um über 40 % nach: starken Q3-Zahlen

mehr als 30 % EPS-Überraschung

optimistischem Ausblick Rohstoffe: Öl schwach – Agrarmärkte unter Druck – Kakao stark 🍫🛢️🌾 Ölpreise fallen weiter , obwohl die US-Lagerbestände um 1,8 Mio. Barrel sanken.

→ Markt zeigt wachsende Zuversicht bezüglich der Angebotslage.

Raffinerieprodukte : starke Lageraufbauten belasten zusätzlich.

Kakao : +6 % heute, insgesamt +25 % vom lokalen Tief aufgrund niedrigerer Überschussprognosen.

Weizen & Mais: Preise sinken nach dem USDA WASDE-Bericht; Mais-Spike nach Bestandsrückgang war nur kurzlebig. Krypto: Bitcoin zurück über 93.000 USD ₿🚀 Bitcoin gewinnt 0,5 % und steigt wieder über 93.000 USD, unterstützt durch: schwächeren US-Dollar

