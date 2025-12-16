BÖRSE HEUTE: Handelskonflikt USA–EU belastet Märkte (16.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US–EU-Handelskonflikt eskaliert

Makrodaten signalisieren Abkühlung

Rohstoffe unter Druck

Börse heute: Handelskonflikt USA–EU verschärft Risikoaversion 📉🌍 An der Börse heute weiten die US-Aktienmärkte ihre Verluste aus. Auslöser sind neue Spannungen zwischen den USA und der Europäischen Union: Die Trump-Administration droht mit Vergeltungsmaßnahmen gegen EU-Staaten wegen Steuern und Abgaben auf amerikanische Technologieunternehmen. Diese Entwicklung prägt die Börse aktuell weltweit und verstärkt die ohnehin fragile Stimmung. Key Takeaways 🔑 US–EU-Handelskonflikt eskaliert: Drohungen gegen Tech-Konzerne belasten Aktienmärkte. Makrodaten signalisieren Abkühlung, aber keinen Einbruch – Dollar schwächelt. Rohstoffe unter Druck: Öl fällt auf Tief seit 2021, Gold leicht fester. USA vs. EU: Tech-Konzerne im Visier 🧾⚠️ Das Weiße Haus nennt Accenture, Siemens und Spotify als mögliche Ziele neuer Restriktionen oder Gebühren. Hintergrund ist die zunehmende Nutzung regulatorischer Instrumente und Strafzahlungen durch die EU gegen US-Techriesen.

Allein 2024 erzielte die EU mit Strafen gegen Big Tech höhere Einnahmen als durch Steuern europäischer Tech-Unternehmen. Für 2024–2025 werden Milliardenstrafen u. a. für Apple, Meta, LinkedIn, X und Google erwartet. Da die Bußgelder auf globalen Umsätzen basieren, lassen sie sich kaum bilanziell optimieren – der Bewertungseffekt wird jedoch schrittweise vom Markt eingepreist. Aus US-Sicht ist der Konflikt wirtschaftlich brisant: IT-Dienstleistungen sind einer der wenigen Bereiche, in denen die USA ihr Handelsdefizit gegenüber Europa teilweise ausgleichen. Entsprechend entschlossen verteidigt Washington die Interessen seiner Unternehmen. Marktstimmung: Risk-off dominiert 📊😟 Die Börse aktuell zeigt ein moderates Risk-off-Bild: S&P 500 : −0,5 %

Nasdaq 100: −0,1 % Die Gemengelage aus nachlassendem Wachstum, Makrounsicherheit, Geopolitik (USA–EU, Ukraine) und steigenden Erwartungen an Zinssenkungen prägt die Kursbewegungen. Am Devisenmarkt verliert der US-Dollar nach relativ schwachen NFP-Daten. Polnischer Zloty, japanischer Yen und britisches Pfund zählen zu den Gewinnern. USA: Konjunktur kühlt ab – kein Absturz 🧮 Die jüngsten US-Daten zeigen eine graduelle Abschwächung: Einzelhandelsumsätze (Okt.) : 0,0 % m/m

NFP (Nov.) : +64.000 Jobs

Arbeitslosenquote : 4,6 %

Lohnwachstum : 0,1 % m/m

PMI Dez.: Composite 53, Manufacturing 51,8, Services 52,9 (3. Rückgang in Folge) Das Bild: Wachstum verlangsamt sich, bleibt aber über der Expansionsschwelle. Europa: Schwache PMIs, Deutschland bremst Vorläufige PMI-Daten für Dezember zeichnen ein gemischtes, insgesamt schwaches Bild: Deutschland : Manufacturing PMI 47,7 (unter Erwartungen) Services 52,6 Composite 51,5

Frankreich : Manufacturing 50,6 (zurück in Expansion) Services nahe Stagnation

Deutschlands Schwäche dominiert die Wahrnehmung, drückt Euro und Renditen und begrenzt den Spielraum der EZB für eine hawkishe Rhetorik 2026. Basisszenario: neutraler Kurs ohne deutliche Straffung. UK & Polen: Gemischte Signale 💷 UK-Arbeitsmarkt : Beschäftigung −38.000, Arbeitslosigkeit 5,1 %, Löhne +4,7 % y/y → Dilemma für die BoE (Zinssenkung erwartet, Inflation bleibt zäh).

Polen: CPI Nov. 2,5 % y/y, Kerninflation 2,7 % → innerhalb des Zielkorridors, stützt Lockerungszyklus, USDPLN bleibt nahe September-Tiefs. Rohstoffe: Öl auf Mehrjahrestief, Gold stabilisiert 🛢️🪙 WTI < 55 USD , Brent < 60 USD – Tief seit 2021 Gründe: Überangebotsängste 2026 (IEA ~4 Mio. b/d, EIA ~2 Mio. b/d), Friedensspekulationen Ukraine, schwache China-Daten, Venezuela-Probleme.

NATGAS : weitere Abgaben

Gold: Erholung, +0,2 % intraday Fazit: Börse aktuell bleibt fragil – Politik & Daten geben den Ton an ⚖️📉 Die Börse heute steht unter dem Eindruck geopolitischer Spannungen und einer konjunkturellen Abkühlung. Der Konflikt USA–EU erhöht die Unsicherheit, während Rohstoffe unter Druck geraten. Kurz gesagt:

