Silber Aktuell: Silber Preis unter Druck – Korrekturgefahr nach Rallye

Das Wichtigste in Kürze Silber Preis unter Widerstand

CoT-Daten mahnen zur Vorsicht

Erhöhte Anfälligkeit für Korrektur oder Konsolidierung

Zu Beginn des Jahres startete der Silber Preis eine neue, dynamische Aufwärtsbewegung. Innerhalb kurzer Zeit stieg Silber von rund 70 USD auf fast 82 USD je Unze und näherte sich damit dem zyklischen Hoch von Ende Dezember 2025. Diese Rallye verlor jedoch zuletzt an Momentum. Bereits gestern setzte eine deutliche Gegenbewegung ein: Der Silber Preis gab rund 5 % vom lokalen Hoch nach und fiel auf etwa 78 USD zurück. Aktuell tut sich Silber schwer, sich nachhaltig oberhalb des EMA50 (orange Linie) zu etablieren – ein erstes Warnsignal aus technischer Sicht. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber CoT-Daten – Positionierung spricht für erhöhte Vorsicht Ein Blick auf den aktuellen CoT-Report liefert weitere Hinweise für die Marktlage bei Silber aktuell: Open Interest (30. Dezember): 157.391 Kontrakte – aktiver, aber nicht überhitzter Markt

Managed Money: Long: 29.100 Kontrakte Short: 15.092 Kontrakte Netto-Long: ca. +14.000 Kontrakte

Auf Wochenbasis reduzierten Fonds ihre Long-Positionen um 5.926 Kontrakte und erhöhten gleichzeitig die Short-Positionen um 1.674 Kontrakte – ein Zeichen zunehmender Vorsicht. Commercials (Produzenten/Hedger): Long: 4.680 Kontrakte Short: 30.754 Kontrakte Netto-Short: ca. –26.000 Kontrakte

In der vergangenen Woche bauten Commercials ihre Long-Positionen weiter ab und erhöhten Short-Positionen, was auf Verkäufe in die Stärke hinein hindeutet. Technische Analyse – Silber Preis unter wichtigen Marken Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert derzeit knapp unter 45 und signalisiert eine nachlassende Aufwärtsdynamik. Gleichzeitig deutet der MACD eine mögliche bärische Kreuzung an, was das Risiko einer kurzfristigen Korrektur erhöht. Charttechnisch zeigt sich zudem eine potenzielle Doppeltop-Formation im Bereich oberhalb von 80 USD je Unze. Diese Zone stellt aktuell den zentralen Widerstand dar. Auf der Unterseite liegt eine wichtige Unterstützungszone im Bereich des EMA200 im Stundenchart bei rund 76 USD je Unze. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Marktstruktur – Späte Phase des Aufwärtstrends? Die Divergenz zwischen Managed Money und Commercials ist klar erkennbar: Während spekulative Marktteilnehmer weiterhin auf steigende Preise setzen, sichern Produzenten aktiv ab. Historisch tritt eine solche Konstellation bei Silber aktuell häufiger in fortgeschrittenen Phasen eines Aufwärtstrends auf – weniger am Beginn. Zwar besteht weiterhin Potenzial für zusätzliche Kursgewinne beim Silber Preis, doch die Risikoasymmetrie verschiebt sich zunehmend zugunsten der Commercials. Der Markt wird damit anfälliger für eine Korrektur oder eine längere Seitwärtsphase. Zusätzlich ist die Short-Konzentration hoch: Die vier größten Händler kontrollieren derzeit 28,4 % des gesamten Open Interest auf der Short-Seite. Fazit Silber Aktuell: Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, doch sowohl technische Indikatoren als auch die CoT-Daten sprechen für erhöhte Vorsicht. Kurzfristig rücken eine Korrektur oder Konsolidierung beim Silber Preis zunehmend in den Fokus.

