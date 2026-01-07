Nasdaq Prognose & Analyse: ADP-Daten stützen Tech-Aktien

Das Wichtigste in Kürze Die schwächer als erwarteten ADP-Arbeitsmarktdaten signalisieren eine Abkühlung des US-Arbeitsmarkts

Für die Nasdaq Analyse wirkt das Umfeld unterstützend

Die Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig positiv

Die aktuellen ADP Nonfarm Employment Change-Daten zeigen eine deutliche Abschwächung des US-Arbeitsmarkts. Mit 41.000 neu geschaffenen Stellen lag der Wert klar unter der Prognose von 49.000 und folgt auf einen revidierten Rückgang von –32.000 Stellen im Vormonat. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Laut ADP-Ökonomen bleibt die Einstellungstätigkeit volatil: „Die Neueinstellungen verlaufen zuletzt unbeständig, da Unternehmen mit vorsichtigen Konsumenten und einem unsicheren makroökonomischen Umfeld konfrontiert sind. Die Verlangsamung im November war breit angelegt und wurde vor allem durch einen Rückzug kleiner Unternehmen verursacht.“ Bedeutung für die Nasdaq Prognose Die schwächer als erwarteten ADP-Daten belasten zwar kurzfristig den Arbeitsmarkt, werden von den Finanzmärkten jedoch positiv interpretiert. Ein geringeres Beschäftigungswachstum reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank an einer restriktiven Geldpolitik festhält. Für die Nasdaq Prognose bedeutet dies ein unterstützendes Umfeld: Sinkender Zinserhöhungsdruck verbessert die Liquiditätsbedingungen, was insbesondere wachstumsorientierten Technologieaktien zugutekommt. Entsprechend hellt sich die Stimmung an den US-Aktienmärkten auf. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

