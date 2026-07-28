Börse aktuell: Nasdaq unter Druck, DAX stabil | Börse heute

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Der Nasdaq bleibt wegen der Schwäche im Halbleitersektor deutlich unter Druck.

Der Nasdaq bleibt wegen der Schwäche im Halbleitersektor deutlich unter Druck. Börse heute: Der DAX zeigt sich trotz Belastungen aus dem Technologiesektor vergleichsweise stabil.

Der DAX zeigt sich trotz Belastungen aus dem Technologiesektor vergleichsweise stabil. Anleger richten ihren Fokus auf die morgige Kommunikation des neuen Fed-Chefs sowie weitere Unternehmenszahlen.

Börse heute: US-Technologiewerte bleiben unter Druck Die Börse heute wird weiterhin von der Schwäche bei Halbleiter- und Speicherchip-Aktien geprägt. Trotz moderat positiver geopolitischer Entwicklungen konzentrieren sich Anleger auf den anhaltenden Ausverkauf im Technologiesektor. Gleichzeitig profitieren SaaS-Unternehmen von der Schwäche im KI-Segment und verzeichnen deutliche Kursgewinne. Die Futures auf den S&P 500 und den Dow Jones legen moderat zu, während der Nasdaq rund 0,7% verliert. Der Russell 2000 notiert nahezu unverändert. Der Nasdaq liegt inzwischen etwa 10% unter seinem jüngsten Rekordhoch. Vor der morgigen Pressekonferenz des neuen Fed-Chefs wächst die Unsicherheit. Die mögliche Abkehr von einer klaren Forward-Guidance erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten und belastet die ohnehin fragile Anlegerstimmung. Unternehmensnachrichten USA Palantir: Die französische Regierung kündigt an, die Produkte des Unternehmens bei der Inlandsgeheimdienstbehörde DGSI schrittweise zu ersetzen. Gleichzeitig überwiegen zuletzt negative Analystenkommentare. Die Aktie verliert rund 5%.

Die französische Regierung kündigt an, die Produkte des Unternehmens bei der Inlandsgeheimdienstbehörde DGSI schrittweise zu ersetzen. Gleichzeitig überwiegen zuletzt negative Analystenkommentare. Die Aktie verliert rund 5%. Boeing: Trotz einer enttäuschenden Profitabilität überzeugen höhere Auslieferungen, steigende Umsätze und eine verbesserte Liquiditätslage. Die Aktie gewinnt rund 5%.

Trotz einer enttäuschenden Profitabilität überzeugen höhere Auslieferungen, steigende Umsätze und eine verbesserte Liquiditätslage. Die Aktie gewinnt rund 5%. Nvidia: Der Chipkonzern macht frühe Verluste wett, nachdem Sorgen über eine mögliche "Closed-Loop-Finanzierung" im Zusammenhang mit weiteren OpenAI-Investitionen nachlassen.

Der Chipkonzern macht frühe Verluste wett, nachdem Sorgen über eine mögliche "Closed-Loop-Finanzierung" im Zusammenhang mit weiteren OpenAI-Investitionen nachlassen. Coca-Cola: Der Getränkehersteller übertrifft mit seinen Ergebnissen die Erwartungen bei Gewinn je Aktie und hebt die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr um 5% an. Die Aktie steigt rund 4%.

Der Getränkehersteller übertrifft mit seinen Ergebnissen die Erwartungen bei Gewinn je Aktie und hebt die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr um 5% an. Die Aktie steigt rund 4%. PayPal: Das Unternehmen erhöht den Gewinnausblick für das Gesamtjahr und präsentiert zusätzliche Maßnahmen zur Kostensenkung. Die Aktie legt rund 4% zu. Konjunkturdaten USA Die Stimmung der US-Verbraucher fiel laut Conference Board mit 90,8 Punkten schwächer aus als erwartet und markierte den niedrigsten Stand des Jahres. Das Handelsdefizit bei Waren verringerte sich im Juni auf 101,5 Mrd. US-Dollar. Börse heute in Europa Auch an den europäischen Börsen bleibt das Bild gemischt. Aussagen der EZB lieferten den Märkten keine klare Orientierung. Zudem bleibt ungewiss, wie dauerhaft die Waffenruhe im Nahen Osten sein wird, weshalb sich viele Investoren mit neuen Käufen zurückhalten. Der Druck auf Halbleiterwerte erreicht inzwischen auch Europa. Dennoch schließen die meisten europäischen Indizes leicht im Plus. Der DAX zeigt sich damit vergleichsweise robust. Unternehmensnachrichten Europa ASML: Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie verliert rund 3%, nachdem Gerüchte über neue chinesische DUV-Lithografiesysteme kursieren.

Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie verliert rund 3%, nachdem Gerüchte über neue chinesische DUV-Lithografiesysteme kursieren. Kering: Die Gucci-Umsätze zeigen eine Verlangsamung des Absatzrückgangs und erreichen im zweiten Quartal 2026 rund 1,4 Mrd. Euro. Die Aktie steigt etwa 3%.

Die Gucci-Umsätze zeigen eine Verlangsamung des Absatzrückgangs und erreichen im zweiten Quartal 2026 rund 1,4 Mrd. Euro. Die Aktie steigt etwa 3%. Unilever: Der Konsumgüterkonzern überzeugt mit Umsatzwachstum, stabiler Preissetzung und einem positiven Ausblick. Die Aktie gewinnt rund 8%.

Der Konsumgüterkonzern überzeugt mit Umsatzwachstum, stabiler Preissetzung und einem positiven Ausblick. Die Aktie gewinnt rund 8%. Orange: Der Telekommunikationskonzern hebt seine Prognosen für Gewinn und freien Cashflow an. Die Aktie steigt etwa 4%.

Der Telekommunikationskonzern hebt seine Prognosen für Gewinn und freien Cashflow an. Die Aktie steigt etwa 4%. Mercedes-Benz: Dank eines starken Leasinggeschäfts und konsequenter Kostenkontrolle übertrifft der Autobauer die Erwartungen. Die Aktie legt rund 2% zu. Konjunkturdaten Europa Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze in Spanien verlangsamte sich auf 0,5%. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote von 10,8% auf 9,87%. Devisen Am Devisenmarkt zählen der Neuseeland-Dollar und der Euro zu den stärksten Währungen des Tages. Beide gewinnen rund 0,2% gegenüber einem breiten Währungskorb. Während der Neuseeland-Dollar von einer leicht restriktiven Haltung der Reserve Bank of New Zealand profitiert, erhält der Euro Unterstützung durch sinkende Ölpreise. Rohstoffe Bei den Agrarrohstoffen bleibt das Wetter der wichtigste Kurstreiber. Besonders Kaffee verteuert sich um rund 5%, da Produktion und Transport weiterhin eingeschränkt sind. Am Energiemarkt setzt sich der Rückgang der Ölpreise fort. Hoffnungen auf eine Entspannung oder neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran drücken den Ölpreis auf rund 82 US-Dollar je Barrel. Bei den Industriemetallen verlieren Silber und Zink jeweils rund 2%. Kryptowährungen Am Kryptomarkt dominieren Verluste. Bitcoin fällt um rund 1,8% unter 64.000 US-Dollar.

Ethereum verliert mehr als 2% und rutscht unter 1.900 US-Dollar.

Solana gibt über 2,5% auf rund 73 US-Dollar nach. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Vor allem der anhaltende Ausverkauf bei Halbleiter- und Speicherchip-Aktien belastet den Technologieindex. Warum hält sich der DAX besser als der Nasdaq?

Der DAX profitiert von positiven Unternehmenszahlen und einer geringeren Abhängigkeit vom Halbleitersektor. Welche Themen bewegen die Börse aktuell?

Neben Quartalszahlen stehen die Geldpolitik der Fed, geopolitische Entwicklungen sowie die Lage am Rohstoff- und Kryptomarkt im Fokus.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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